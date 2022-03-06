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Начальник Генштабу РБ Гулевич подав у відставку: не зміг зібрати ударні групи, білоруси відмовляються воювати проти України. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Начальник Генштабу Білорусі Віктор Гулевич доповів керівництву, що не може закінчити формування батальйонних груп та просить про свою відставку.

Про це повідомив у фейсбуці колишній заступник міністра оборони України Олександр Носов, передає Цензор.НЕТ.

"Начальник Генштабу Білорусі доповів своєму міністру, що не може закінчити формування батальйонних груп та просить про свою відставку.

Для нього це правильне рішення,

Але Білорусь вже повноцінний учасник агресії, Лукашенко чекають у Гаазі", - написав Носов.

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Також фото заяви опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, зауваживши, що ті, хто направив йому документ, переконані у його справжності.

"Начальник Генштабу Білорусії подав у відставку. Воювати з Україною не хоче. Але, вважаю, треба було думати раніше, перш ніж планували війну, а не після того, як її разом із Путіним розпочали", - заявив він.

Згідно з документом, Гулевич подав у відставку через те, що підлеглі масово відмовляються воювати проти України, тому неможливо виконати завдання керівництва щодо формувань ударних груп.

Начальник Генштабу РБ Гулевич подав у відставку: не зміг зібрати ударні групи, білоруси відмовляються воювати проти України 01

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Топ коментарі
+61
Цей втік від Гааги, а от Лукашенко не втече.
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06.03.2022 10:17
+44
Перш за все, це свідчить, що лукашенко дав наказ сформувати ударну групу, дав наказ до нападу.
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06.03.2022 10:17
+42
Надо знать немного реалии бедорусси и тогда все станет ясно. У них офицер без команды поссать не выйдет. Если бы хуйлу удалось нанести нам поражение лука со своей картонной армией бежал бы впереди путлеровцев на 2 км. А тут очевидно всем что кацапской погани осталось на 3 дня и бульбенфюрер врубает заднюю, армия не хочет, солярка не такого цвета, снаряды не тот калибр. лука такая же тварь как и путлер!
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06.03.2022 10:35
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Усі іскандери та літаки з бомбами летять з Білорусі над моєю головою. Білорусь вбиває українців. Я - поки що жива, якщо зникну з сайту, то знайте, що мене вбила ракета чи бомба, яка прилетіла з Білорусі.

Боже! Бережи Україну та її дітей!
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06.03.2022 11:17 Відповісти
молодец!!
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06.03.2022 11:24 Відповісти
Не ведіться. Це путінські шавки займаються окозамилюванням
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06.03.2022 11:26 Відповісти
карандаш не ломал?
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06.03.2022 11:44 Відповісти
Написали на сайтах РБ, что это неправда. А жаль думала, а вдруг случилось чудо и что то похожее на совесть шевельнулось у этого козла.
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06.03.2022 11:47 Відповісти
Якщо віриш контрольованим владою Білорусі сайтам, то віри тобі також немає! Звідкіля б ти не писало...
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06.03.2022 12:01 Відповісти
Лукашенку зараз потрібно боятися своєї армії.
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06.03.2022 11:55 Відповісти
Не факт, що щось там зроблять...щось не дуже віриться. Роки бульбофюрера далися взнаки, виросло ціле покоління з "бацьком нації".
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06.03.2022 12:01 Відповісти
Є такі події, які неможливо передбачити. Це так звані "чорні лебеді". Іх появу спровокувати можуть навіть дії лукашенківського КГБ проти непокірного командування військових частин...
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06.03.2022 12:09 Відповісти
Во первых я не написала официальные сайты. Во вторых я им не верю. В третьих я не верю в офицеров РБ и не только в них. Мне бы очень хотелось, что бы написанное на Цензоре было правдой.
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06.03.2022 12:08 Відповісти
Не пробуй виправдовуватись! Я також не писав про офіційні білоруські сайти.
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06.03.2022 12:11 Відповісти
Мне не нужно перед Вами оправдываться. Я написала, то что прочитала, и зная то, что происходит в Беларуси, написанное очень похоже на правду. Еще раз повторюсь буду очень рада ошибиться. А вот то, что солдаты отказываются это очень может быть в них - верю, в офицеров высшего состава с совестью - нет.
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06.03.2022 12:18 Відповісти
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