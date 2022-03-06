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Український суд заочно арештував російського співака Газманова. Його оголосять в міжнародний розшук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український суд заочно арештував російського співака Газманова. Його оголосять в міжнародний розшук

Український суд погодився з клопотанням українських прокурорів і дозволив їм заарештувати російського співака Олега Газманова за свої слова на підтримку Володимира Путіна та війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

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"Олеже Михайловичу Газманов, я до вас з новинами. Нічого особистого. У кожного своя робота, як кажуть. Хочу вас офіційно як український прокурор поінформувати про те, що український суд погодився з клопотанням українських прокурорів і дозволив їм заарештувати вас з метою доставки на територію України для обрання запобіжного заходу", - уточнила вона.

За її словами, українські прокурори добре усвідомлюють ту обставину, що добровільно Газманов не з'явиться до українського суду, "та й на гастролі до нас у гості навряд чи (ви, Газманов – Ред.), збираєтеся".

"З цієї причини ми змушені ініціювати процедуру оголошення вас у міжнародний розшук. Звичайно, закордонні тури – частина вашого творчого життя, але з цим рахуватися ми не зможемо, на жаль", – уточнила Венедиктова.

Вона заявила, що дуже хоче від імені всіх українців показати людяне обличчя українських органів прокуратури та судової гілки, які й будуть займатися справою Газманова, адже процес притягнення особи до кримінальної відповідальності – процес змагальний.

"Чому це важливо – прошу вас не слухати провладних друзів і порадників, а отримати консультації у хороших юристів, яких у РФ, упевнена, достатньо. Бажано, звичайно, ​​з міжнародним бекграундом. Вони не стануть вас вводити в оману і ви таким чином зможете реально оцінити стан своїх справ. Сенс один – щоб по-чесному і змагально", - уточнила генпрокурор.

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За її словами, в Україні вважають, що офіцери (вони ж росіяни) нині скоюють злочини в Україні.

"І так, ми часто на суші, а вони часто на морі, і нам не зустрітися ніяк - лише в суді", - уточнила Венедиктова.

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Топ коментарі
+22
Допи....ся Газман - у міжнародний розшук, це означає, що він уже невиїзний.
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06.03.2022 11:59
+11
мразота атамано-конячна випросила це.
"люсі" з каклеткою....
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06.03.2022 11:58
+7
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06.03.2022 11:55
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06.03.2022 11:55 Відповісти
мразота атамано-конячна випросила це.
"люсі" з каклеткою....
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06.03.2022 11:58 Відповісти
Допи....ся Газман - у міжнародний розшук, це означає, що він уже невиїзний.
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06.03.2022 11:59 Відповісти
Так, тепер "єсаул" буде доїдати коня в расєє, можна конкретно і в Барнаулі.
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06.03.2022 12:09 Відповісти
Так он и так не куда не поедет
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06.03.2022 12:19 Відповісти
Ты служишь украшением стола
Тебя как рыбу к пиву подают
Любой, кто заплатил, имеет все права...
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06.03.2022 12:01 Відповісти
Сальтони скоро у камері стрибати буде, падло
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06.03.2022 12:04 Відповісти
21 июл. 2014 г. - Латвия внесла в черный список Кобзона, Валерию и Газманова.

Привет фашисту Газманову из Латвии. Рекомендуем тому, кто визжит со сцены песни про "честь" роSSийских офицеров, не скакать изображая молодящегося козла, а воплотить свои призывы про ЧЕСТЬ в жизнь и отправиться в концертное турне с Кобзоном!
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06.03.2022 12:04 Відповісти
Увозил меня полковник за кордон,
Был он бледен, как покойник, миль пардон,
Говорил он всю дорогу о Руси:
«Живы мы и слава богу, гран, мерси».
-«Извините, мсье полковник, чем стареть
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу?»
Он ответил: «Что я, рыжий?
Не хочу!»
Между прочим, сам Керенский за кордон
Перебрался в платье женском, миль пардон,
Сбросив женскую одежду и корсет
Мне высказывал надежды тет-а-тет.
- «Извините, мсье Керенский, чем стареть
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу?»
Он ответил: «Что я, рыжий?
Не хочу!»
Мы решили перебраться за кордон,
Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон,
Чтобы с ветреной кокеткой пить вино,
А с блондинкой иль с брюнеткой - всё равно.
Сен требь ен, ведь это лучше, чем стареть,
У красавицы в объятьях умереть.
Hадо к счастью быть поближе и любви:
Hе в России, так в Париже.
Се ля ви!
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06.03.2022 12:19 Відповісти
Кобзона не треба. У ньго зараз аншлаг. Не встигають з Задорновим мінятися.
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06.03.2022 12:20 Відповісти
мои мысли мои скакуны,......!
пздц лже есаулу !
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06.03.2022 12:09 Відповісти
Тепер лише *****!
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06.03.2022 12:10 Відповісти
"сервер перевантажений кацапнею" )))
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06.03.2022 12:10 Відповісти
коментар відмічено як спам
Читаю про ці інфантильні арешти і не розумію, чим зараз займаються суди. Тисячі воїнів сидять по смішних звинуваченнях, а вони заочно арештовують газманова. Ви б ще й путіна і шойгу заарештували! Маразм такий , що завтра кобзона заочно заарештують.
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06.03.2022 12:10 Відповісти
цей пес як мінімум буде мати проблеми поза мкадою...
шо поганого?
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06.03.2022 12:15 Відповісти
Що ти "твою мать!" мелеш? Які "тисячі воїнів сидять?"!!!
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06.03.2022 12:20 Відповісти
В ханты-мансийск пусть едет скот...аленям хвосты крутить...
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06.03.2022 12:11 Відповісти
Шнуров - Москва сгорела

https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw&t=80s
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06.03.2022 12:14 Відповісти
Мені все ж таки здається що "забагато честі". Газманов - звичайний путінський гандон, якщо Венедіктова буде так кажного гандона заарештовувати, то просто не буде часу на більш важливі справи. Звичайно я не маю всієї інформаціі "чому саме цей гандон", але як для мене у військовий час є справи з значно вищим пріоритетом.
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06.03.2022 12:14 Відповісти
 
 