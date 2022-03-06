Український суд заочно арештував російського співака Газманова. Його оголосять в міжнародний розшук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український суд погодився з клопотанням українських прокурорів і дозволив їм заарештувати російського співака Олега Газманова за свої слова на підтримку Володимира Путіна та війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.
"Олеже Михайловичу Газманов, я до вас з новинами. Нічого особистого. У кожного своя робота, як кажуть. Хочу вас офіційно як український прокурор поінформувати про те, що український суд погодився з клопотанням українських прокурорів і дозволив їм заарештувати вас з метою доставки на територію України для обрання запобіжного заходу", - уточнила вона.
За її словами, українські прокурори добре усвідомлюють ту обставину, що добровільно Газманов не з'явиться до українського суду, "та й на гастролі до нас у гості навряд чи (ви, Газманов – Ред.), збираєтеся".
"З цієї причини ми змушені ініціювати процедуру оголошення вас у міжнародний розшук. Звичайно, закордонні тури – частина вашого творчого життя, але з цим рахуватися ми не зможемо, на жаль", – уточнила Венедиктова.
Вона заявила, що дуже хоче від імені всіх українців показати людяне обличчя українських органів прокуратури та судової гілки, які й будуть займатися справою Газманова, адже процес притягнення особи до кримінальної відповідальності – процес змагальний.
"Чому це важливо – прошу вас не слухати провладних друзів і порадників, а отримати консультації у хороших юристів, яких у РФ, упевнена, достатньо. Бажано, звичайно, з міжнародним бекграундом. Вони не стануть вас вводити в оману і ви таким чином зможете реально оцінити стан своїх справ. Сенс один – щоб по-чесному і змагально", - уточнила генпрокурор.
За її словами, в Україні вважають, що офіцери (вони ж росіяни) нині скоюють злочини в Україні.
"І так, ми часто на суші, а вони часто на морі, і нам не зустрітися ніяк - лише в суді", - уточнила Венедиктова.
Будь ласка, зачекайте...
"люсі" з каклеткою....
Тебя как рыбу к пиву подают
Любой, кто заплатил, имеет все права...
Привет фашисту Газманову из Латвии. Рекомендуем тому, кто визжит со сцены песни про "честь" роSSийских офицеров, не скакать изображая молодящегося козла, а воплотить свои призывы про ЧЕСТЬ в жизнь и отправиться в концертное турне с Кобзоном!
Был он бледен, как покойник, миль пардон,
Говорил он всю дорогу о Руси:
«Живы мы и слава богу, гран, мерси».
-«Извините, мсье полковник, чем стареть
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу?»
Он ответил: «Что я, рыжий?
Не хочу!»
Между прочим, сам Керенский за кордон
Перебрался в платье женском, миль пардон,
Сбросив женскую одежду и корсет
Мне высказывал надежды тет-а-тет.
- «Извините, мсье Керенский, чем стареть
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу?»
Он ответил: «Что я, рыжий?
Не хочу!»
Мы решили перебраться за кордон,
Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон,
Чтобы с ветреной кокеткой пить вино,
А с блондинкой иль с брюнеткой - всё равно.
Сен требь ен, ведь это лучше, чем стареть,
У красавицы в объятьях умереть.
Hадо к счастью быть поближе и любви:
Hе в России, так в Париже.
Се ля ви!
пздц лже есаулу !
шо поганого?
https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw&t=80s