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Оборона Харкова дуже потужна. Всі спроби окупантів прорватися закінчуються їхнім повним знищенням, - голова ОВА Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оборона Харкова дуже потужна. Всі спроби окупантів прорватися закінчуються їхнім повним знищенням, - голова ОВА Синєгубов

Захисники Харкова припиняють усі спроби російських загарбників потрапити до міста або пройти через нього.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оборона Харкова дуже потужна. Всі спроби противника великими або середніми колонами зайти в місто або пройти через місто, наприклад на Дніпро, закінчуються тим, що їх (російських загарбників – ІФ) повністю знищують", - сказав Синєгубов 

За його словами, російська армія втратила можливості для ведення наземних боїв.

"Дії противника зараз викликають подив, оскільки він фактично наземну битву свою вже програв. У нього не залишилося багато штурмових військ для того, щоб чинити серйозний опір нашим військовим", - наголосив очільник ОВА.

Читайте також: Момент удару військ РФ по Харкову. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
****** просто! Харьков - город Герой как всегда!
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06.03.2022 10:34
+11
І на останок ми знищимо рашку як державу!
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06.03.2022 10:34
+8
Все буде Україна!!!
Харків'яни, весь Народ України з Вами!!!
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06.03.2022 10:36
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****** просто! Харьков - город Герой как всегда!
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06.03.2022 10:34 Відповісти
І на останок ми знищимо рашку як державу!
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06.03.2022 10:34 Відповісти
Всім світом знищимо її економічним шляхом.
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06.03.2022 10:45 Відповісти
Чудово, вивозьте цивільних.
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06.03.2022 10:35 Відповісти
А з цивільними не зтирають?
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06.03.2022 10:38 Відповісти
Самі і відновлять. За свій рахунок.
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06.03.2022 10:46 Відповісти
Все буде Україна!!!
Харків'яни, весь Народ України з Вами!!!
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06.03.2022 10:36 Відповісти
Для пуйла то, что его не встретили с хлебом-солью в Харькове похоже стало шоком. Поэтому так и злобствуют. Ждали совсем другое.
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06.03.2022 10:40 Відповісти
Рашисти повірили Зеленському,який їх наіпав, заявивши раніше, що Харків може бути втрачений для України.
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06.03.2022 10:37 Відповісти
Вот і дають "отвєтку", потім будем з*ясовувати хто кого і як, при любій наступній владі "хуже" не буде чим зараз.
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06.03.2022 11:09 Відповісти
Народ, кто в курсе, что происходит вдоль трассы от Вышгорода до Дымера?
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06.03.2022 10:38 Відповісти
Пересування ворога під постійними обстрілами з нашої сторони. Вчора вдень зник мобільний зв'язок з моїми родичами там.
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06.03.2022 10:40 Відповісти
У меня несколько дней уже нет связи, мои подключаются на пару минут в сутки и то, только через родных в Европе, связь только через европейских операторов телефонная. А мне уже оттуда сообщают.
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06.03.2022 10:42 Відповісти
Ну, дай Бог, только чтобы потом не начались песни про гуманитарную катастрофу у необходимость сдать город ради его жителей.
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06.03.2022 10:42 Відповісти
Ради этой песни и прислали Беннета
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06.03.2022 10:46 Відповісти
Рашистско-нацистскую авиацию важно обезвредить. Со шляющимися по земле кацапоублюдками разговор короткий.
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06.03.2022 10:44 Відповісти
Інфо для просто перехожих:
Маленька пляшечка нашатирного спирту залітає в повітрозабірник танка...
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06.03.2022 10:46 Відповісти
Как туда попасть?
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06.03.2022 10:48 Відповісти
"...тренируйся на кошках..."
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06.03.2022 11:18 Відповісти
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли

Учора в інтернет-групах Харкова з'явилося коротке відео: хтось виставив на балконі табличку "Zа Русь! Харьков! 05.03.2022". Причому літера Z була викладена георгіївською стрічкою.

6:57 PM · Mar 5, 2022.

Голос за кадром повідомляв, що він чекає на диво.

Харків'яни поширювали відео, аби знайти балкон і його мешканця.
І їм це вдалося.Сьогодні вранці у твіттері харків'янина ZloyAtoshnik з'явилося фото цієї таблички та її творця, що чекав дива, - він зв'язаний і лежить обличчям у підлогу.

Пізніше ZloyAtoshnik також додав ще один твіт з фотографіями диверсанта. І написав, що той "обісрався" у прямому значенні цього слова. "Za Русь всрусь", - прокоментували твіттерці.




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06.03.2022 11:15 Відповісти
 
 