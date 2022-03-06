Оборона Харкова дуже потужна. Всі спроби окупантів прорватися закінчуються їхнім повним знищенням, - голова ОВА Синєгубов
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Захисники Харкова припиняють усі спроби російських загарбників потрапити до міста або пройти через нього.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Оборона Харкова дуже потужна. Всі спроби противника великими або середніми колонами зайти в місто або пройти через місто, наприклад на Дніпро, закінчуються тим, що їх (російських загарбників – ІФ) повністю знищують", - сказав Синєгубов
За його словами, російська армія втратила можливості для ведення наземних боїв.
"Дії противника зараз викликають подив, оскільки він фактично наземну битву свою вже програв. У нього не залишилося багато штурмових військ для того, щоб чинити серйозний опір нашим військовим", - наголосив очільник ОВА.
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Харків'яни, весь Народ України з Вами!!!
Маленька пляшечка нашатирного спирту залітає в повітрозабірник танка...
Учора в інтернет-групах Харкова з'явилося коротке відео: хтось виставив на балконі табличку "Zа Русь! Харьков! 05.03.2022". Причому літера Z була викладена георгіївською стрічкою.
6:57 PM · Mar 5, 2022.
Голос за кадром повідомляв, що він чекає на диво.
Харків'яни поширювали відео, аби знайти балкон і його мешканця.
І їм це вдалося.Сьогодні вранці у твіттері харків'янина ZloyAtoshnik з'явилося фото цієї таблички та її творця, що чекав дива, - він зв'язаний і лежить обличчям у підлогу.
Пізніше ZloyAtoshnik також додав ще один твіт з фотографіями диверсанта. І написав, що той "обісрався" у прямому значенні цього слова. "Za Русь всрусь", - прокоментували твіттерці.