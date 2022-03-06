Якщо ви вимушені були евакуюватись - знайдіть роботу на новому місці, бо ваша допомога потрібна всюди, - Резніков

Нині всю економіку України переведено на військові рейки і всі сили кинуто на допомогу українським захисникам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення міністра оборони Олексія Резнікова опубліковане на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в Фейсбуку.

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"10 днів 4 години 20 хвилин – 244. Україна бореться за увесь світ. Ми продовжуємо давати відсіч ворогу. Російськи окупанти не змогли знищити нас, вони не змогли зламати нас. І не зможуть! Збройні сили України, тероборона, кожен доброволець, кожен громадянин України продовжує захищати нашу країну, наші життя.

Ми перевели економіку країни на військові рейки. Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці. Якщо ви вимушені були евакуюватись – знайдіть роботу на новому місці – ваша допомога потрібна всюди", - зазначив міністр.

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За його словами, ситуація на позиціях контрольована: "Так, в нас теж є втрати. Але кожне ім‘я, кожен наш Герой не буде забутим. Так як і не буде забутий кожен вбивця. Ми розуміємо цінність життя і цінність свободи. Життя кожного українця - безцінне!

На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає. Тим самим поповнюючі наш "парк" техніки. Ворог згине від своєї ж зброї".

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