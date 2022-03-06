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евакуація (1921) Резніков (1385)

Якщо ви вимушені були евакуюватись - знайдіть роботу на новому місці, бо ваша допомога потрібна всюди, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Якщо ви вимушені були евакуюватись - знайдіть роботу на новому місці, бо ваша допомога потрібна всюди, - Резніков

Нині всю економіку України переведено на військові рейки і всі сили кинуто на допомогу українським захисникам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення міністра оборони Олексія Резнікова опубліковане на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в Фейсбуку.

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"10 днів 4 години 20 хвилин – 244. Україна бореться за увесь світ. Ми продовжуємо давати відсіч ворогу. Російськи окупанти не змогли знищити нас, вони не змогли зламати нас. І не зможуть! Збройні сили України, тероборона, кожен доброволець, кожен громадянин України продовжує захищати нашу країну, наші життя.

Ми перевели економіку країни на військові рейки. Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці. Якщо ви вимушені були евакуюватись – знайдіть роботу на новому місці – ваша допомога потрібна всюди", - зазначив міністр.

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За його словами, ситуація на позиціях контрольована: "Так, в нас теж є втрати. Але кожне ім‘я, кожен наш Герой не буде забутим. Так як і не буде забутий кожен вбивця. Ми розуміємо цінність життя і цінність свободи. Життя кожного українця - безцінне!

На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає. Тим самим поповнюючі наш "парк" техніки. Ворог згине від своєї ж зброї".

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Топ коментарі
+7
Я ось серед лісу в снігу сиджу з температурою, і то оптимістичний настрій.
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06.03.2022 10:58
+5
Задовбав ти скиглити.
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06.03.2022 10:47
+5
Він не "скиглить"! Він сіє сумніви і підриває впевненість у наших силах Навіть на Атрошенка (голову чернігова) навалив лайна - нібито він "Московію вихваляв" (Не знає навіть що він навіть не з "зелених" а підтримує Кличка)
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06.03.2022 10:51
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Як де, на rdp всі працювали під час ковіду, так і зараз, в чому проблема?
Не можуть всі 100к буде грузчиками
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06.03.2022 10:47 Відповісти
В спам, навіжений провокатор.
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06.03.2022 10:47 Відповісти
Задовбав ти скиглити.
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06.03.2022 10:47 Відповісти
Він не "скиглить"! Він сіє сумніви і підриває впевненість у наших силах Навіть на Атрошенка (голову чернігова) навалив лайна - нібито він "Московію вихваляв" (Не знає навіть що він навіть не з "зелених" а підтримує Кличка)
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06.03.2022 10:51 Відповісти
Я ось серед лісу в снігу сиджу з температурою, і то оптимістичний настрій.
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06.03.2022 10:58 Відповісти
Ну ти ж пам"ятаєш вислів когось з ескулапів античного світу: "Лікарю! Зцілися сам!"
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06.03.2022 11:13 Відповісти
Бережи себе. Яр нижче правий, надай собі установку, що зараз хворіти не можна. Пообіцяй собі, що відхворієшся, коли буде час
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06.03.2022 12:21 Відповісти
Усе для перемоги! Хто що може і навіть більше. Головне- бути нацією та підтримувати одне одного і керівництво держави.
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06.03.2022 10:50 Відповісти
Ну тут Резников десь в хмарах, і так мало що працює, яка робота.
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06.03.2022 10:55 Відповісти
...и коммуналку никто не отменял,только ,,% пени...форс-мажор...
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06.03.2022 11:08 Відповісти
і це один з найрозумніших зебілят але якщо це звернення до пастви свідків "миру в очах *****",то все зрозуміло-там бидла через край-будуть з радістю за чужий кощт жити
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06.03.2022 11:04 Відповісти
В спам за хамство до українців.
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06.03.2022 11:19 Відповісти
іди в напрямку узького корабля,зебіля! "шашлички на майские"...зебіля,мокшани скоро закінчаться і все головним зебілам нагадають,як вони від війни бігали
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06.03.2022 12:12 Відповісти
 
 