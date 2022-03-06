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ЄС виділив 500 млн євро країнам-членам, які приймають біженців з України, - Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС виділив 500 млн євро країнам-членам, які приймають біженців з України, - Ляєн

Гуманітарна підтримка біженцям з України на суму 500 млн євро, про виділення якої домовився Європейський союз, стане першим траншем такої підтримки.

Про це заявила президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Європейський союз надає 500 млн євро у якості першого траншу допомоги українцям... Я пишаюся Європейським союзом сьогодні. Наша єдність, наша рішучість і солідарність - це дійсно Європа в її найкращому вигляді", - заявила вона.

Екстрена гуманітарна допомога буде спрямована на покриття витрат держав-членів, що стикнулися з масовим приїздом біженців з України. Очікується також допомога Молдові, де розміщені десятки тисяч біженців з України. Також ЄС ухвалив рішення про надання їм право на роботу, навчання тощо без розгляду індивідуальних заяв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна звернулася до Червоного Хреста по допомогу у створенні гуманітарних коридорів

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС буде і надалі підтримувати українців.

Президент України Володимир Зеленський подякував за ухвалене рішення.

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Добре, що прокинулися. Тепер нарощуйте допомогу Україні, що стоїть на захисті всього цивілізованого світу від банд знавіснілих нЕлюдів!
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06.03.2022 10:54 Відповісти
ці міліарди долларів могли б піти на озброєння та запобігання агресії рашки.

скупий платить двічи, а європеєць - вдесятеро
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06.03.2022 11:11 Відповісти
Негусто. Менше 500 євро на людину.
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06.03.2022 11:45 Відповісти
 
 