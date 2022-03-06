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Оперативна обстановка від МЗС України на дипломатичному фронті станом на 10:00 6 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна обстановка від МЗС України на дипломатичному фронті станом на 10:00 6 березня

Завдяки роботі української дипломатії глобальна підтримка України досягла небачених обертів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну обстановку від МЗС України на дипломатичному фронті станом на 10:00 6 березня.

"11-й день спротиву в Народній війні проти російських загарбників. Завдяки роботі української дипломатії глобальна підтримка України досягла небачених обертів.  Це - і допомога від партнерів, і надзвичайна підтримка діаспори, і активність небайдужих іноземців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише за період з 24 лютого до 4 березня до України надійшли:

- 1133 тони гуманітарних вантажів через хаби в сусідніх країнах.

- 66384 одиниць захисту, зброї та інших товарів для військових (без урахування набоїв).

- 338 млн євро, 74,5 млн доларів, 4 млн фунтів перераховано за допомоги ЗДУ на рахунки НБУ, інших банків, а також зібрано через спец рахунки ЗДУ спільно з діаспорою.

Оперативна обстановка від МЗС України на дипломатичному фронті станом на 10:00 6 березня 02 Ізоляція РФ

- Платіжні сервіси Visa та Mastercard заявили, що вони повністю зупиняють роботу в Росії та заблокують всі транзакції з картками;

- На Сардинії влада Італії наклала арешт на віллу російського олігарха, який потрапив до санкційного списку;

- Італійський будинок моди Prada призупинив продажі в Росії через її збройну агресію проти України;

- Німецька компанія Puma припиняє постачання продукції на російський ринок та зупиняє роботу місцевих магазинів;

- Технологічний гігант IBM засуджує Росію за війну проти України та зупиняє продаж технологій державі-агресору;

- Французька радіокомпанія Radio France зупиняє роботу своїх журналістів у Росії;

- Польське агентство інвестицій припинило співпрацю з російськими інвесторами;

- Авіакомпанія Flydubai продовжила призупинення рейсів до Білорусі до 26 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетно-бомбові удари військ РФ по Маріуполю та Волновасі унеможливлюють відкриття гуманітарних коридорів. Це воєнний злочин, - МЗС

Оперативна обстановка від МЗС України на дипломатичному фронті станом на 10:00 6 березня 02 Депутінізація світу

- Провідна австрійська нафтова компанія OMV відмовилася від інвестицій в Росію

- Уряд Чилі відкликав запрошення, які були надіслані російським компаніям для участі у міжнародній виставці військової та авіаційно-космічної техніки FIDAE

- Росію та Білорусь виключили з Міжнародного союзу залізниць

- Французька національна газета "Libération" офіційно почала використовувати українську транслітерацію Kyiv

Оперативна обстановка від МЗС України на дипломатичному фронті станом на 10:00 6 березня 02 Гуманітарна допомога

- З Грузії сьогодні вилетів черговий літак з гуманітарною допомогою: медичне обладнання, медикаменти, продукти, одяг, предмети гігієни

- З Німеччини вже надійшло 30 тонн гуманітарної допомоги

- Велика Британія надіслала до України 300 000 одиниць життєво-необхідних товарів медичного спрямування

- Ризька міська дума виділила 500 тисяч євро для закупівлі гуманітарної допомоги для України

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Надо ли прощать врагов? И как прощать?

В Прощеное воскресенье мы задаемся вопросом, а как же прощать тех, кто с оружием пришел на нашу землю? Тех, кто убивает стариков, детей и женщин.

Александр Дедюхин - протоиерей Православной церкви Украины и настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ в Полтаве по этому поводу говорит следующее:

«Сегодня Прощеное Воскресенье.

Завтра начинается Великий Пост. От многих слышу: «Я никогда не смогу простить их за кровь, за разрушения, за убийства, за все, что эти подлецы сделали с моей землей».

Прощение, как и вообще наше благочестие, имеет свои уровни.

Плод прощения - наша свобода.

Прощение святых совершенно, и его плод - абсолютная свобода.

Бывает прощение безразличия - живи как знаешь, своей жизнью - это свобода строить новые отношения.

И в конце концов, есть прощение через прицел - так прощают агрессора, прислав ему от 6 до 12 граммов благословенной божественной любви в любой важный орган. Это также освобождает нас. Главное, не забывать о том, что мертвый враг уже не враг. Мертвый враг - это только труп. Не следует этот труп тянуть за собой. Пусть летит в свою бездонную бездну русского мира, прижимая к груди иконки Путина и Моторолы и с ними же проводит вечность на адском концерте Кобзона.

А мы обретаем свободу, простим столько, насколько способны».

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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06.03.2022 10:56 Відповісти
Бог простит, если вдруг какой из кацапов заслужит прощения.
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06.03.2022 11:04 Відповісти
Врагов прощать надо НО, только после того как их повесят!
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06.03.2022 11:17 Відповісти
Ukraine stands toll, Ukraine stands firm, Ukraine stands!
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06.03.2022 10:59 Відповісти
СПАСИБО МИРУ!Бог любит Украину и он все сделает ,чтобы она выстояла ипобедила!Из пепла возродится Феникс!
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06.03.2022 11:04 Відповісти
Главное, чтобы Украина гнала Беннета наюх
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06.03.2022 11:12 Відповісти
Их истребление и есть прощение. 140 млн прощенных будет наивысшей степенью нашего милосердия . АМИНЬ!!! ☝️
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06.03.2022 11:14 Відповісти
 
 