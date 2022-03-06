Росіяни ведуть війну з жінками та дітьми. Вони не перемогли воїнів, які захищають Харків – вони почали воювати з Харківським університетом, - Резніков

Російські загарбники перестали приховувати свої наміри. Вони хочуть знищити Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення міністра оборони Олексія Резнікова опубліковане на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в Фейсбуку.

Читайте також: Якщо ви вимушені були евакуюватись - знайдіть роботу на новому місці, бо ваша допомога потрібна всюди, - Резніков

"Кремль поки не хоче прийняти і визнати свого фіаско. Але цей час вже близько. Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів.

Все більше випадків небажання воювати. Ворог продовжує нести суттєві втрати. Знищено майже 90 літаків та гелікоптерів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні. Кількох ворожих пілотів взяли в полон – це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі. Поки хтось боїться закривати небо на Україною – наша армія робить свою справу та знищує ворога.

Найбільш боєздатні частини ворога отримали по зубах: у Києві та Харкові ворог був зупинений. В Миколаєві відкинутий. Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою.

Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри – вони прийшли нищіти нашу країну, нищіти наш народ. В них нічого не вийде.

Вони ведуть війну з жінками та дітьми. Вони не перемогли воїнів, які захищають Харків – вони почали воювати з Харківським університетом. Росіяни - звичайні терористи. А терористи будуть знищені", - написав він.

Читайте також: Оборона Харкова дуже потужна. Всі спроби окупантів прорватися закінчуються їхнім повним знищенням, - голова ОВА Синєгубов

Міністр додав, що українські сили звільнять усі имчасово захоплені території: "Ворог чинить опір, але ми робимо все можливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори, вивести наших людей з під обстрілів, забезпечити підвіз гуманітарної допомоги. Ми нікого не кинемо і дуже скоро повернемось.

Сьогодні Україна продовжує стояти на захисті свободи всього світу: українські діти і жінки рятують ваших дітей і жінок ціною власного життя, поки ви вагаєтеся закривати небо. Наші чоловіки рятують ваших ціною свого життя. Поки ви боїтеся закривати небо. Ми давно перестали боятися штучно створеного образу "вєлікой росії". І весь світ має перестати! Ми боремося з усіх сил. Перемога близько! Перемога, як і правда, за нами! Слава Україні!"