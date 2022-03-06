Запустили репозиторій правди про війну та силу України англійською мовою We are Ukraine
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На ресурсі зібрана найважливіша інформація щодо російсько-української війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це ключові факти російсько-української війни, підтримки світом України, думки українських та міжнародних лідерів думок, погляди на українську життєстійкість, економіку, культуру, історію та актуальні заклики до дії з посиланням лише на перевірені джерела інформації.
В одній точці ви можете отримати й поширити cеред колег та клієнтів з інших країн факти через будь-яку зручну вам соціальну мережу. Ви можете завантажити відповідні матеріали, використати під час ваших заяв або ж публікацій у медіа, а також стежити за нашими порадами, як підтримувати Україну, якщо ви бізнес чи громадянин.
Cайт: https://www.weareukraine.info/
Instagram-сторінка: https://instagram.com/weareukraine.info
Мета ресурсу - дати розуміння людям у всьому світі: сьогодні майбутнє людства вирішується в Україні.
Оскільки Росія вторглась в Україну на хиткому фундаменті реінтерпретації історичних фактів та множинної брехні, We are Ukraine буде постійно поширювати правду про те, що відбувається в Україні та її контекст, аби разом мобілізувати світову спільноту навколо нашої спільної справи — безпечного майбутнього світу.
Проєкт ведеться англійською мовою і ми закликаємо вас щодня ділитися його інформацією у соціальних мережах, особливо з іноземною аудиторією. Роблячи це, ви будете стояти разом з Україною в її боротьбі за свободу та допоможете забезпечити сталий мир у 21 сторіччі.
Цей репозиторій створено командою консалтингової групи One Philosophy та IT-компанією Empat за підтримки волонтерів. Портал використовує інформацію з офіційних державних веб-ресурсів, надійних інформаційних джерел, сайту ukraine.ua, Українського інституту, виставки Ukraine WOW, проєкту 30ua.info, Українського кризового медіа-центру та інших.
Будь ласка, зачекайте...
СУБОТА, 5 БЕРЕЗНЯ
З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!
Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!
Та у пеклі цих страждань-терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Буча, і Гостомель, і Ірпінь.
Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.
З вами й я і вистою, й вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу Росію.
...Чом відводиш очі, Білорусь?"
Психогенное воздействие является следствием:шокового воздействия окружающих условий или каких-то событий (например, картин массовых разрушений, многочисленных жертв и т.п.) на сознание человека, в результате чего он не в состоянии рационально действовать, теряет ориентацию в пространстве, испытывает аффект или депрессию, впадает в панику, в ступор и т.д.
Чем менее подготовлен человек к психотравмирующим воздействиям окружающей действительности, тем более резко выражены его психические травмы, получившие название психогенных потерь. Поэтому в органах психологической войны некоторых государств (напримерИзраиля) имеются специалисты, задачей которых является не только деморализация населения и личного состава войск противника, но и оказание реальной помощи своим военнослужащим для их восстановления от психогенных потерь и быстрого ввода в строй.
Відчутно, Боже, ясне з неба -
Твоє старання, Отче наш!
У милосерді твОїм є потреба
Не покидай в пекельний час.
Не залишай без даху, просим
Нужденного, де б він не був.
Не дай текти кривавим росам
По лицях діточОк й батьків...
Не дай поцілити в сестру і брата
На фронті рідні, там нема чужих.
Хай кожен вбивця понесе розплату
Бо він посіяв смертю - смертний гріх.
Прости, коли біда Тебе взиваєм
Й волаєм душами усі - прийди...
Розстріляная Україна у вогні палає..
Пробач гріхи...Але її СПАСИ.