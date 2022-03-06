Ворог готує другу хвилю широкомасштабного наступу на Україну, до якої ми маємо бути готовими, - Данілов

Міф про найсучаснішу і найпотужнішу у світі путінську армію зруйнований і спалений на дорогах Київщини і Харківщини, Чернігівщини і Миколаївщини. На жодному напрямку російські терористичні війська не досягли стратегічного успіху. Але ворог готує другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої Україна має бути готовою.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Триває одинадцятий день героїчного Національного Спротиву! Ми витримали першу, найбільш важку хвилю атаки російських орків. Міф про найсучаснішу і найпотужнішу у світі путінську армію зруйнований і спалений на дорогах Київщини і Харківщини, Чернігівщини і Миколаївщини. На жодному напрямку російські терористичні війська не досягли стратегічного успіху. Українське військо дає гідну відсіч, і день нашої перемоги над російською химерою наближується з кожним днем, але ворог ще небезпечний і готує другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої ми маємо підійти максимально готовими і згуртованими", - зазначив Данілов.

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Він наголосив, що стратегічно важливими залишаються міста Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів і Одеса.

"План ворога - взяти ключові міста в оточення, знекровити українські Збройні Сили, створити ситуацію гуманітарної катастрофи для цивільного населення", - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, основну увагу командування російських окупаційних військ переносить на Південь, намагаючись позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів, що, на їх думку, створить умови економічного придушення Українського Спротиву.

"Ворог не полишає надій оволодіти Києвом і формує ресурси для оточення Дніпра. Зі сторони України відбувається перегрупування, поповнення свіжим резервом і насичення української армії новітнім озброєнням. Вчорашній літако-гелікоптеропад тому підтвердження. Ми зробили найбільш важкий, крок до Перемоги, але попереду ще багато роботи зі знищення окупантів і повернення всіх українських земель!

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Похоронки російським матерям і тони обвугленого російського військового заліза - пам’ятка для наступної хвилі окупантів: не лізьте – вб’ємо! І будемо вбивати стільки, щоб одурманене російське суспільство прокинулось, якщо не від почуття провини, то від болю. І ми достукаємося до вас. Ніколи не воюйте з українцями, рано чи пізно ми прийдемо до вас, щоб повернути всі накопичені вами борги, а рахунок набіг на століття вперед. Слава Україні! Смерть ворогам!", - резюмував Данілов.