Ворог готує другу хвилю широкомасштабного наступу на Україну, до якої ми маємо бути готовими, - Данілов
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Міф про найсучаснішу і найпотужнішу у світі путінську армію зруйнований і спалений на дорогах Київщини і Харківщини, Чернігівщини і Миколаївщини. На жодному напрямку російські терористичні війська не досягли стратегічного успіху. Але ворог готує другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої Україна має бути готовою.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Триває одинадцятий день героїчного Національного Спротиву! Ми витримали першу, найбільш важку хвилю атаки російських орків. Міф про найсучаснішу і найпотужнішу у світі путінську армію зруйнований і спалений на дорогах Київщини і Харківщини, Чернігівщини і Миколаївщини. На жодному напрямку російські терористичні війська не досягли стратегічного успіху. Українське військо дає гідну відсіч, і день нашої перемоги над російською химерою наближується з кожним днем, але ворог ще небезпечний і готує другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої ми маємо підійти максимально готовими і згуртованими", - зазначив Данілов.
Він наголосив, що стратегічно важливими залишаються міста Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів і Одеса.
"План ворога - взяти ключові міста в оточення, знекровити українські Збройні Сили, створити ситуацію гуманітарної катастрофи для цивільного населення", - підкреслив секретар РНБО.
За його словами, основну увагу командування російських окупаційних військ переносить на Південь, намагаючись позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів, що, на їх думку, створить умови економічного придушення Українського Спротиву.
"Ворог не полишає надій оволодіти Києвом і формує ресурси для оточення Дніпра. Зі сторони України відбувається перегрупування, поповнення свіжим резервом і насичення української армії новітнім озброєнням. Вчорашній літако-гелікоптеропад тому підтвердження. Ми зробили найбільш важкий, крок до Перемоги, але попереду ще багато роботи зі знищення окупантів і повернення всіх українських земель!
Похоронки російським матерям і тони обвугленого російського військового заліза - пам’ятка для наступної хвилі окупантів: не лізьте – вб’ємо! І будемо вбивати стільки, щоб одурманене російське суспільство прокинулось, якщо не від почуття провини, то від болю. І ми достукаємося до вас. Ніколи не воюйте з українцями, рано чи пізно ми прийдемо до вас, щоб повернути всі накопичені вами борги, а рахунок набіг на століття вперед. Слава Україні! Смерть ворогам!", - резюмував Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
-Іншої армії з іншими контрактниками в РФ просто немає! Інші служать в ядерно-космічних силах по всій її території.
Інші контрактники стоять на Далекому Сході, в Заполяр'Ї, Флоті там же і їхні арсенали.
-Так що ВСЕ, що можна було стягнути до кордонів України - вже в Україні
-Найбільш боєздатні сили агресора або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан
-"Перемелені" навіть найелітніші - Кантемирівська і Таманська дивізії
Звичайно, що маємо гуманітарну проблему на північному сході, бо пуйло, від безсилля,, почало бомбити мирне населення... "денацифіковувати" російсько-мовні регіони...
-маємо проблеми й на півдні -через не знищені й досі мости з Криму....
-Але, -Найбільш боєздатні сили агресора ВЖЕ... або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан. А серед живих - у них і медики і повара, і заправники паливно-мастильними, інженери зв'язку, механіки, шофера, зв'язківці, штабісти частини радіо-електронної боротьби та ін. , які зі зброєю "напєрєвєс" в атаки не ходять
Тому - не розслаблятися, а змобілізуватися - всі на захист Батьківщини! Ми переможемо!
Слава Україні!
https://twitter.****************/status/1500117492492115970?s=20&t=e2Ax_90yanZz-hQBPLVCHg
Кацапи стоять під Києвом в напрямках Житомир, Ірпень, Бровари, Вишгород. Подивися на карту і скажи, що це не облога.
Обло́га - тривала військова блокада міста або фортеці з наміром захопити об'єкт подальшим штурмом або змусити гарнізон капітулювати в результаті виснаження його сил.
Це не обов'язково оточення. Ще раз кажу - подивись на мапу бойових дій під Київом.
У орків ще багато м'яса і заліза і їм його анітрохи не шкода.
Мінімуму один зерг раш ще попереду, і шантаж ядерною зброєю також.
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Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
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Слава нації
Смерть москалям
, і пудуть *****
Вірити можна тільки ВСУ.
А нам ще б день, ще два, ще трішки,
Щоб встояти і дати відсіч гідну...
На зЕмлях наших московита нищим!
Захистимо від окупації вкраїну рідну!
А нам ще б день, ще два, ще трішки,
За волю й правду свище куля...
Не плачте, МАМО, бо за нами сили вищі,
Пророчить Перемогу із віків зозуля...
Що буде у другій хвилі?!!
Море вроде и так блокировано кацапским флотом. Или нет, и торговые суда свободно ходят в Одессу?
крім річки Дунай