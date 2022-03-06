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Ворог готує другу хвилю широкомасштабного наступу на Україну, до якої ми маємо бути готовими, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог готує другу хвилю широкомасштабного наступу на Україну, до якої ми маємо бути готовими, - Данілов

Міф про найсучаснішу і найпотужнішу у світі путінську армію зруйнований і спалений на дорогах Київщини і Харківщини, Чернігівщини і Миколаївщини. На жодному напрямку російські терористичні війська не досягли стратегічного успіху. Але ворог готує другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої Україна має бути готовою.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Триває одинадцятий день героїчного Національного Спротиву! Ми витримали першу, найбільш важку хвилю атаки російських орків. Міф про найсучаснішу і найпотужнішу у світі путінську армію зруйнований і спалений на дорогах Київщини і Харківщини, Чернігівщини і Миколаївщини. На жодному напрямку російські терористичні війська не досягли стратегічного успіху. Українське військо дає гідну відсіч, і день нашої перемоги над російською химерою наближується з кожним днем, але ворог ще небезпечний і готує другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої ми маємо підійти максимально готовими і згуртованими", - зазначив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: Російські окупанти перейшли до відкритого терору. Але "русский корабль идёт … на##й"

Він наголосив, що стратегічно важливими залишаються міста Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів і Одеса.

"План ворога - взяти ключові міста в оточення, знекровити українські Збройні Сили, створити ситуацію гуманітарної катастрофи для цивільного населення", - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, основну увагу командування російських окупаційних військ переносить на Південь, намагаючись позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів, що, на їх думку, створить умови економічного придушення Українського Спротиву.

"Ворог не полишає надій оволодіти Києвом і формує ресурси для оточення Дніпра. Зі сторони України відбувається перегрупування, поповнення свіжим резервом і насичення української армії новітнім озброєнням. Вчорашній літако-гелікоптеропад тому підтвердження. Ми зробили найбільш важкий, крок до Перемоги, але попереду ще багато роботи зі знищення окупантів і повернення всіх українських земель!

Також дивіться: "Якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, то вас будуть просто вбивати", - Данілов - до ОПЗЖ після затримання Шуфрича. ВIДЕО

Похоронки російським матерям і тони обвугленого російського військового заліза - пам’ятка для наступної хвилі окупантів: не лізьте – вб’ємо! І будемо вбивати стільки, щоб одурманене російське суспільство прокинулось, якщо не від почуття провини, то від болю. І ми достукаємося до вас. Ніколи не воюйте з українцями, рано чи пізно ми прийдемо до вас, щоб повернути всі накопичені вами борги, а рахунок набіг на століття вперед. Слава Україні! Смерть ворогам!", - резюмував Данілов.

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Топ коментарі
+48
На українській війні було задіяно половину ВСІХ збройних сил Орди!

-Іншої армії з іншими контрактниками в РФ просто немає! Інші служать в ядерно-космічних силах по всій її території.
Інші контрактники стоять на Далекому Сході, в Заполяр'Ї, Флоті там же і їхні арсенали.

-Так що ВСЕ, що можна було стягнути до кордонів України - вже в Україні

-Найбільш боєздатні сили агресора або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан

-"Перемелені" навіть найелітніші - Кантемирівська і Таманська дивізії

Звичайно, що маємо гуманітарну проблему на північному сході, бо пуйло, від безсилля,, почало бомбити мирне населення... "денацифіковувати" російсько-мовні регіони...

-маємо проблеми й на півдні -через не знищені й досі мости з Криму....

-Але, -Найбільш боєздатні сили агресора ВЖЕ... або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан. А серед живих - у них і медики і повара, і заправники паливно-мастильними, інженери зв'язку, механіки, шофера, зв'язківці, штабісти частини радіо-електронної боротьби та ін. , які зі зброєю "напєрєвєс" в атаки не ходять

Тому - не розслаблятися, а змобілізуватися - всі на захист Батьківщини! Ми переможемо!

Слава Україні!
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06.03.2022 11:18
+47
Знайшли родичку пілота літака з нарасіі.

https://twitter.com/huidneprodym/status/1500117492492115970?s=20&t=e2Ax_90yanZz-hQBPLVCHg

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06.03.2022 11:20
+21
Понятно ,ну что-же придётся их ВСЕХ убить и мы конечно-же это сделаем ,при чём с удовольствием ! Слава Украине шановни пани та панове !
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06.03.2022 11:23
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На українській війні було задіяно половину ВСІХ збройних сил Орди!

-Іншої армії з іншими контрактниками в РФ просто немає! Інші служать в ядерно-космічних силах по всій її території.
Інші контрактники стоять на Далекому Сході, в Заполяр'Ї, Флоті там же і їхні арсенали.

-Так що ВСЕ, що можна було стягнути до кордонів України - вже в Україні

-Найбільш боєздатні сили агресора або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан

-"Перемелені" навіть найелітніші - Кантемирівська і Таманська дивізії

Звичайно, що маємо гуманітарну проблему на північному сході, бо пуйло, від безсилля,, почало бомбити мирне населення... "денацифіковувати" російсько-мовні регіони...

-маємо проблеми й на півдні -через не знищені й досі мости з Криму....

-Але, -Найбільш боєздатні сили агресора ВЖЕ... або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан. А серед живих - у них і медики і повара, і заправники паливно-мастильними, інженери зв'язку, механіки, шофера, зв'язківці, штабісти частини радіо-електронної боротьби та ін. , які зі зброєю "напєрєвєс" в атаки не ходять

Тому - не розслаблятися, а змобілізуватися - всі на захист Батьківщини! Ми переможемо!

Слава Україні!
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06.03.2022 11:18 Відповісти
Наші бойові "мірошники" "натовской мельницей" їх перемелять
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06.03.2022 12:09 Відповісти
Странный способ самоубийства недостраны
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06.03.2022 12:33 Відповісти
Знайшли родичку пілота літака з нарасіі.

https://twitter.****************/status/1500117492492115970?s=20&t=e2Ax_90yanZz-hQBPLVCHg

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06.03.2022 11:20 Відповісти
Гарний москаль, то.....
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06.03.2022 11:26 Відповісти
...той, що пішов на*уй обвугленою тушкою.
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06.03.2022 11:29 Відповісти
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Я не казав про оточення.

Кацапи стоять під Києвом в напрямках Житомир, Ірпень, Бровари, Вишгород. Подивися на карту і скажи, що це не облога.
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06.03.2022 11:35 Відповісти
Вчіть мову.
Обло́га - тривала військова блокада міста або фортеці з наміром захопити об'єкт подальшим штурмом або змусити гарнізон капітулювати в результаті виснаження його сил.
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06.03.2022 11:39 Відповісти
Облога - Осада (рос.)

Це не обов'язково оточення. Ще раз кажу - подивись на мапу бойових дій під Київом.
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06.03.2022 12:10 Відповісти
Так запитай у нього!
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06.03.2022 11:25 Відповісти
Годі тобі нити, це не на часі.
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06.03.2022 11:27 Відповісти
банити вже треба таких
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06.03.2022 11:30 Відповісти
Я не являюсь прихильником лєбедя,але слова його в саму точку,саме такими вони нас зробили за ці десять днів https://www.youtube.com/watch?v=nKEmC4w9BpU&ab_channel=GelikamgV
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06.03.2022 11:22 Відповісти
Понятно ,ну что-же придётся их ВСЕХ убить и мы конечно-же это сделаем ,при чём с удовольствием ! Слава Украине шановни пани та панове !
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06.03.2022 11:23 Відповісти
Ще трохи і буде злам, фашистська орда почне тікати.
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06.03.2022 11:24 Відповісти
дело в том, что там людей не жалеют, интересно чем их там накачивают, какими идеями? за родину, за путина в чужой стране?
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06.03.2022 11:45 Відповісти
Ні, не трохи, і на злам не варто розраховувати.
У орків ще багато м'яса і заліза і їм його анітрохи не шкода.
Мінімуму один зерг раш ще попереду, і шантаж ядерною зброєю також.
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06.03.2022 12:01 Відповісти
Коротко
..
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 11:24 Відповісти
Русский военный корабль, иди на х у й!
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06.03.2022 11:29 Відповісти
О6ісруться
, і пудуть *****
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06.03.2022 11:32 Відповісти
Ні, підуть всируть землю.
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06.03.2022 11:37 Відповісти
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С учётом мобилизации наша армия уже должна быть в 1,5-2 раза больше, а Мариуполь в кольце
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06.03.2022 11:36 Відповісти
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Так отож. Тому здається враження, що влада тупо *******.

Вірити можна тільки ВСУ.
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06.03.2022 11:37 Відповісти
Начинайте готовить всех, кто может держать оружие в руках, не ждите их очереди, нужно подготовить гренадерские подразделения из добровольцев и новобранцев военных учебных заведений.
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06.03.2022 11:37 Відповісти
***
А нам ще б день, ще два, ще трішки,
Щоб встояти і дати відсіч гідну...
На зЕмлях наших московита нищим!
Захистимо від окупації вкраїну рідну!

А нам ще б день, ще два, ще трішки,
За волю й правду свище куля...
Не плачте, МАМО, бо за нами сили вищі,
Пророчить Перемогу із віків зозуля...
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06.03.2022 11:38 Відповісти
Першу хвилю Путін готував пів року і там виявились табуретки всередині, ліжка на даху, дрова попереду.
Що буде у другій хвилі?!!
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06.03.2022 11:40 Відповісти
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намагаючись позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів, що, на їх думку, створить умови економічного придушення Українського Спротиву. Джерело: https://censor.net/ua/n3322075

Море вроде и так блокировано кацапским флотом. Или нет, и торговые суда свободно ходят в Одессу?
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06.03.2022 11:42 Відповісти
ні, наш всі порти заблоковано
крім річки Дунай
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06.03.2022 12:29 Відповісти
Нехай готуть ґандони.
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06.03.2022 11:47 Відповісти
Друга хвиля побачивши "успіхи" першої хвилі гадаю ще більше почнуть здаватися у полон та й моральний стан буде ніякий.
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06.03.2022 11:48 Відповісти
На земле оркам дали отпор. Но эти уроды авиацией бьют по городам, нужно ПВО
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06.03.2022 12:11 Відповісти
 
 