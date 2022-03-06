Російські загарбники цілеспрямовано б’ють мінометами по мосту, через який люди намагаються залишити Ірпінь, - фотограф Дубчак

Окупанти цілеспрямовано обстрілюють міст, через який цивільне населення евакуюється з Ірпеня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав фотограф Андрій Дубчак.

Читайте також: Ворог готує другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої ми маємо бути готовими, - Данілов

"росіяни цілеспрямовано б’ють мінометами по мосту через який люди намагаються залишити Ірпінь. Годину топу на моїх очах загинула родина. Дівчинка, хлопець, мама. Чоловік отримав дуже серйозні поранення", - повідомив він.