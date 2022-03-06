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Російські загарбники цілеспрямовано б’ють мінометами по мосту, через який люди намагаються залишити Ірпінь, - фотограф Дубчак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники цілеспрямовано б’ють мінометами по мосту, через який люди намагаються залишити Ірпінь, - фотограф Дубчак

Окупанти цілеспрямовано обстрілюють міст, через який цивільне населення евакуюється з Ірпеня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав фотограф Андрій Дубчак.

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"росіяни цілеспрямовано б’ють мінометами по мосту через який люди намагаються залишити Ірпінь. Годину топу на моїх очах загинула родина. Дівчинка, хлопець, мама. Чоловік отримав дуже серйозні поранення", - повідомив він.

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фашисти
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06.03.2022 11:26 Відповісти
нелюди...будьте прокляты
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06.03.2022 11:32 Відповісти
💥методички кремля, технологии войны

Психогенное воздействие является следствием:шокового воздействия окружающих условий или каких-то событий (например, картин массовых разрушений, многочисленных жертв и т.п.) на сознание человека, в результате чего он не в состоянии рационально действовать, теряет ориентацию в пространстве, испытывает аффект или депрессию, впадает в панику, в ступор и т.д.

Чем менее подготовлен человек к психотравмирующим воздействиям окружающей действительности, тем более резко выражены его психические травмы, получившие название психогенных потерь. Поэтому в органах психологической войны некоторых государств (напримерИзраиля) имеются специалисты, задачей которых является не только деморализация населения и личного состава войск противника, но и оказание реальной помощи своим военнослужащим для их восстановления от психогенных потерь и быстрого ввода в строй.
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06.03.2022 11:34 Відповісти
Вже всі зрозуміли , що вони нелюди. Людяності від них очікувати нема сенсу. Беручи в полон ******* можна відрубати руки, якими натискали на кнопки запуску ракет. ********** добре по печінці і нирках , а АЖ тоді! Під варту. Вони брехуни всі! Перед тим як у полон потрапити вони говорять , що не знали, не хотіли і тд. Хочеться навіть пожаліти. Але ні! Подивіться скільки людей там! За що вони заслужили смерті? Брати у полон і рубати руки. Яке ж то уїбанство , слів нем
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06.03.2022 11:40 Відповісти
Не убивайте, но серьезно калечьте уже пленных россиян...они же будут лезть снова и снова
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06.03.2022 11:49 Відповісти
коли я вперше побачила це фото, відразу подумала, ось навіщо це розповсюджувати??? люди переховуються, а ми навмисно даємо ворогу цілі. дуже прикро, коли за висвітленням їхніх звірств, ми не бачимо їншої сторони інформації. не треба поширювати шляхи евакуації та місця таких перехованок.
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06.03.2022 11:53 Відповісти
А где наши хвалёные Байрактары, джавелины и тд…? Неужели нельзя прикрыть отход мирного населения? Враг уже насколько дней контролирует Гостомель, Бучу, Ирпень, Стоянку, Ворзель. Возле Нимешаево разбили палаточный лагерь и нормально себя чувствуют.
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06.03.2022 12:18 Відповісти
Джавелином - Байрактаром по миномету?
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06.03.2022 12:25 Відповісти
А ты думаешь там только один миномёт?
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06.03.2022 12:27 Відповісти
 
 