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Станом на 4 березня загинули понад 350 мирних українців: в ООН порахували кількість жертв серед населення від початку російського вторгнення
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку військового вторгнення Росії 24 лютого в Україні загинули понад 350 мирних громадян, зокрема 28 дітей. Ще 707 осіб зазнали поранень.
Ці дані наводить Управління верховного комісара ООН із прав людини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Статистика за регіонами:
- У Донецькій та Луганській областях було зафіксовано 471 жертв (86 убитих і 385 поранених). Зокрема, 355 – на підконтрольній Україні території, 116 – на окупованій.
- В інших областях України було 265 убитих та 322 постраждалі.
За даними правозахисного бюро, більшість постраждалих загинули від вибухової зброї з великою площею ураження, зокрема унаслідок обстрілів з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетних і авіаційних ударів.
Нагадаємо, 3 березня міжнародний трибунал у Гаазі почав розслідування військових злочинів та злочинів проти людяності унаслідок російського вторгнення в Україну.
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Втрати окупантів в Україні прискорилися і в техніці і в живій силі - він видихається.
Але путін і далі у властивій йому манері - харахолиться... мов - все іде по плану.
А те, що геть все йде НЕ по плану, свідчить що денацифікатор вдався до нацистської тактики, :він розпочав:
а) бомбування і знищення беззбройного цивільного населення
б) перекриття каналів для евакуації жінок, дітей, хворих-поранених та людей похилого віку
в) перешкоджання і блокування постачання гуманітарних вантажів та медикаментів постраждалому цивільному населенню .
Всі ці три ознаки (а+в+в) , визначені Женевськими конвенціями з гуманітарного права... як злочинами проти людства та людяності !
Таку кого слід піддати денацифікації? Орду Путіна, чи Україну, яка вісім років війни на Донбасі пропускала і приймала біженців, та гуманітарні вантажі? Більше того -яка безоплатно подавала воду, газ, електрику в окуповані території і платила пенсії..... Ви чули, бачили , чи маєте інформацію про це?
Рішення про денацифікацію і покарання за нацизм стосовно держав - приймаються міжнародними інституціями, а не росією.
США і НАТО навіть не усвідомлюють, що Путін ВЖЕ веде війну і проти них - секторально та фрагментарно. Але вибере момент, щоб напасти й на них- тотально, якщо його не зупинити вчасно. Якщо йому зараз не обламати роги...
А моральні забов'язання захистити світ від міжнародних злочинів і забезпечити права людини, демократію - неодноразово декларували як США, так і Європа і НАТО!
І от на цьому фоні - відмова США та інших країн НАТО закрити небо над Україною, виглядають як не лише не гуманні, а є антилюдськими.
Закрити небо над Україною, а не над росією! Ви ж не вестимете війни на території, чи у повітряному просторі росії, а захистите мирне населення України від порушення Женевських конвенцій і на їх же підставі, тим більше, що маєте для цього всі сили та засоби і моральні зобов'язання перед світом - як "світоч Свободи"!
. Для чого ви ганьбливо (для себе) вторите за нацистом путіним, що тоді ви... ніби-то вступите в війну з росією?
Грош ціна вашим деклараціям, якщо ви відмовляєтеся виконувати задеклароване!
Чим ви відрізнятиметеся від Путіна? Поясню - Ви станете подібними до орави здоровєнних мужиків, які спокійно стоять і спостерігають, як на їхніх очах ******* жорстоко б'є та грабує жінку!
Український народ і його Армія вистоять проти нацистської навали Орди, але в жертвах мирного населення - ви будете не просто стороннім спостерігачем, а не співучасником!
Ваш моральний авторитет в світі - РУХНЕ.
Вам більше ніхто не повірить!
Слава Україні! Слава її Героям! Смерть ворогам!
PS: Хто забув правила ведення війни з Женевських конвенцій, я нагадаю:
Правила війни (також відомі як міжнародне гуманітарне право). Порушення яких є злочинами проти людяності:
-Захищають тих, хто не воює, наприклад, цивільних осіб, медиків та гуманітарних працівників.
-Захищають тих, хто більше не може воювати, - поранених солдатів та полонених.
-Забороняють нападати на громадських осіб.
-Визнають право цивільних осіб на захист від небезпек війни та отримання необхідної допомоги. Потрібно вживати всіх запобіжних заходів, щоб уберегти їх самих та їхні будинки, а також все, від чого залежить їх виживання: джерела води, посіви, худоба тощо.
-Передбачають, що хворі та поранені мають право на медичну допомогу незалежно від того, до якого боку вони належать.
-Зазначають, що медики, медичний транспорт і лікарні не можуть зазнавати нападів.
-Забороняють тортури та принизливе поводження з ув'язненими.
-Зазн
Тогда все 140 млн. парашников и закончатся прямо в }{уйловском аду, куда он их и звал.