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Війська РФ на танках знову намагаються атакувати Миколаїв, захисники України вступили з ними в бій, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ на танках знову намагаються атакувати Миколаїв, захисники України вступили з ними в бій, - Кім

Війська РФ знов намагаються атакувати Миколаїв.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки лізуть знову. З боку пивзаводу (Кульбакіно) атака танків", - написав він, додавши, що захисники України вступили з ними в бій та закликавши мирних жителів бути обережними.

Пізніше Кім уточнив, що наразі окупаційні війська на Кульбакіно не з'явилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість особового складу батальонно-тактичної групи окупантів, розбитої під Миколаєвом, - зрадники, що у 2014 році перейшли з України в РФ, - СБУ

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Атакуй не атакуй ..а ВСЕХ вас завалим к ****** во СЛАВУ УКРАИНЫ !
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06.03.2022 12:10 Відповісти
Ну сумашедшие - что возьмёш.
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06.03.2022 12:11 Відповісти
У тупых орков такие же тупые приказы от тупых генералов-оленеводов. Вот и лезут мясом
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06.03.2022 12:14 Відповісти
Ну точно - "Властелин Колец" нервово курить в кутку.
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06.03.2022 12:15 Відповісти
Джавелін Всемогутній! "Прости" їх в цю Прощену Неділю, від усієї "душі"!
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06.03.2022 12:14 Відповісти
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Цікаво, коли наші почнуть їх масово накривати Точкою. Вікіпедія пише, що станом на 2021 рік у нас 90 ПУ і 800 ракет було. Чому не рознести перекопський перешийок. Звісно там пво є, але 1 з 3 долетить точно.
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06.03.2022 12:16 Відповісти
Там вроде уже говорили

Что они что то перехотели нападать
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06.03.2022 12:22 Відповісти
перестали нападать ввиду окончания самих нападающих?
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06.03.2022 12:27 Відповісти
з Криму лізуть, мабуть наші бувші співвітчизнички
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06.03.2022 12:26 Відповісти
Не сцять...свіжак https://www.youtube.com/watch?v=SnBlJzdCxeE&ab_channel=TarasBilka
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06.03.2022 12:28 Відповісти
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06.03.2022 12:29 Відповісти
 
 