Війська РФ на танках знову намагаються атакувати Миколаїв, захисники України вступили з ними в бій, - Кім

Війська РФ знов намагаються атакувати Миколаїв.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки лізуть знову. З боку пивзаводу (Кульбакіно) атака танків", - написав він, додавши, що захисники України вступили з ними в бій та закликавши мирних жителів бути обережними.

Пізніше Кім уточнив, що наразі окупаційні війська на Кульбакіно не з'явилися.

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