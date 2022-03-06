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Війська РФ на танках знову намагаються атакувати Миколаїв, захисники України вступили з ними в бій, - Кім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ знов намагаються атакувати Миколаїв.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Орки лізуть знову. З боку пивзаводу (Кульбакіно) атака танків", - написав він, додавши, що захисники України вступили з ними в бій та закликавши мирних жителів бути обережними.
Пізніше Кім уточнив, що наразі окупаційні війська на Кульбакіно не з'явилися.
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Что они что то перехотели нападать