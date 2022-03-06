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5 березня поліцейські затримали у Києві 10 мародерів та 24 можливих учасників ДРГ

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

5 березня поліцейські затримали у Києві 10 мародерів та 24 можливих учасників ДРГ

Правоохоронці Києва перевірили минулої доби, 5 березня, 11 тис. 740 осіб та виявили серед них 24 особи, які можуть бути причетні до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Столичні правоохоронці перевірили за добу 11740 осіб. Серед них вивлено 24 особи, які можуть бути причетні до діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Окрім того, поліцейські Києва виявили 10 мародерів та одну особу, яка ставила ворожі "мітки"", - йдеться у повідомленні.

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З усіма затриманими проводяться процесуальні дії.

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в Україні військовий стан і по закону розстріл на місті. чи може їх прив'яжуть до стовпів та лозиною по сраці?
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06.03.2022 12:44 Відповісти
А при попытке. ..!?!?
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06.03.2022 12:47 Відповісти
Ці мітки задовбали вже. І головне, тільки СБУ про них говорить. Може я тупий?
То поясніть мені і всім решта:
- що це за мітки?
- які саме? А то вже геодезичні позривали кругом. Були наліплені і стояли роками і ніхто навіть не помічав.
- яким чином і хто з ворогів орієнтується по таких мітках? ДРГ, літаки, артилерія?
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06.03.2022 13:07 Відповісти
 
 