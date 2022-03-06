Мати двох дітей та молодий хлопець загинули в результаті обстрілів військ РФ на Миколаївщині
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В результаті обстрілів військ РФ у Миколаївській області загинула мати двох дітей, та молодий хлопець, який взяв у руки снаряд.
Про це голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Є жертви серед мирного населення. Загинула мати двох дітей. Молодий хлопець загинув через те, що взяв у руки снаряд", - написав Кім.
Він закликав не брати і не чіпати боєприпаси, які будь-якої миті можуть здетонувати, а негайно викликати рятувальників.
Кім також наголосив, що противник деморалізований, тікає, кидає техніку.
"Зараз настав час гнати його далі. Техніка, яка у полях, – ваша. Забирайте все! Або передавайте військовим. Це компенсація. Солярку не давати. Нічого не давати. Ворогу нічого не даємо і женемо орків", - наголосив голова ОВА.
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