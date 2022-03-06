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Новини Війна в Україні
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Ми побачили їхні мапи та плани. РФ готувала вторгнення саме так – жорстоко, цинічно, з порушенням правил війни, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми побачили їхні мапи та плани. РФ готувала вторгнення саме так – жорстоко, цинічно, з порушенням правил війни, - Зеленський

Заговорили військові, яких взяли в полон наші захисники. Сотні полонених, серед них і пілоти літаків, які бомбили наші міста, наших мирних мешканців.

Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи. Мапи. Плани. Не вчорашнього дня. Це не імпровізація. Це війна. Вони готували це вторгнення саме так – жорстоко, цинічно. Завідомо з порушенням правил війни. Тому Харків. Тому Чернігів. Тому Суми. Тому Маріуполь. І багато-багато інших українських міст-героїв побачили чисте зло. Звірство. Так було заплановано", - зауважив глава держави.

Але це не вбʼє нашу людяність, впевнений він.

"Попри все, ми поводимося з полоненими в межах Женевської конвенції. Попри все, наші ракети у відповідь не падають на цивільні об’єкти Росії. Або Білорусі. Звідки на нашу територію щодня йдуть ракети. Йдуть колони техніки. Летить авіація. Проти мирних людей. Проти мирних міст. Житомир, Коростень, Овруч, передмістя Києва, міста на півдні", - додав він.

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Топ коментарі
+47
Щоб побачити плани РФ, достатньо було подивитися фотографії Грозного за часів війни.
Тому що русскій асвабадітєль може воювати виключно так.
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06.03.2022 12:42
+24
З полоненими треба поводитися згідно Женевської Конвенції- це правильно.
От тільки москалів треба брати в полон лише при крайній необхідності- це ще правильніше.
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06.03.2022 12:42
+17
рф должна перестать существовать. я думаю цивилизованный мир это понял, и это теперь просто вопрос времени
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06.03.2022 12:44
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Щоб побачити плани РФ, достатньо було подивитися фотографії Грозного за часів війни.
Тому що русскій асвабадітєль може воювати виключно так.
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06.03.2022 12:42 Відповісти
+ Сирія
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06.03.2022 12:49 Відповісти
А после 2014 г. можно было и не смотреть ничего. Дураку было понятно что вторжение путлеровской ********* в Украину - это только вопрос "когда именно".
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06.03.2022 13:24 Відповісти
Це державний тероризм.
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06.03.2022 12:42 Відповісти
З полоненими треба поводитися згідно Женевської Конвенції- це правильно.
От тільки москалів треба брати в полон лише при крайній необхідності- це ще правильніше.
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06.03.2022 12:42 Відповісти
Так, адже Зеленський з самого початку закликав наносити ворогові максимальних втрат, й нічого не змінилося.
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06.03.2022 12:45 Відповісти
к сожалению нам нужен обменный фонд, иначе пленных, конечно бы, не было...
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06.03.2022 12:46 Відповісти
Військо́вополонений - у військовій справі та міжнародному праві - особа, що належить до Збройних сил сторони, яка перебуває в стані війни, добровольці, партизани, учасники руху Опору та інші комбатанти, а також деякі некомбатанти - військові кореспонденти, члени екіпажів торговельного флоту і цивільної авіації та інші, які під час війни опинилися у владі ворожої сторони.

«стан війни» - відносини держав із моменту оголошення війни між ними до її закінчення (укладення миру)

- у россії проголошено не війну, а спецоперацію на території України. Війна та спецоперація це хіба те ж саме?

Ніде не читав про юридичний статус цієї військовою спецоперації россії проти України. Як по мені - то це державний тероризм.
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06.03.2022 12:52 Відповісти
По мені- теж. Та це мають підтвердити міжнародні інституції.
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06.03.2022 12:54 Відповісти
да...видать зелебенцу не докладівают даже данніе разведки ,как наши,так и от партнеров.увидел карті пленніх и понаделал віводов.теперь нам на уши єто цепляет.
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06.03.2022 12:42 Відповісти
і це доцільно....
дурень і iнформація - це два різні полюси.
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06.03.2022 12:46 Відповісти
Дивний висновок. Сильно дивний.
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06.03.2022 12:46 Відповісти
А він при слові "карти" згадує лише банківські чи гральні!
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06.03.2022 12:55 Відповісти
Бо не карта, а мапа.
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06.03.2022 13:00 Відповісти
Не забувай що Зеленський - "русскоязичний"! Та й "мапа" навіть не слов"янське слово - так само як і "гелікоптер"
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06.03.2022 13:17 Відповісти
А карта - слов'янське??
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06.03.2022 13:54 Відповісти
Не забувай - ми на протязі останніх чотирьох сотень років існували під впливом російського середовища Тому багато нових понять ми засвоювали звідти Саме за цей період у всьому світі графічні зображення земної поверхні стали відігравать значну роль І тому голландська "карта" стала означать це поняття - бо нас із картографією широко знайомить стали не з англійських рук а з "германомовного" середовища Первинна латинська назва - "портулан" теж випала з використання у всій Європі Так що не "доколупуйся"
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06.03.2022 14:11 Відповісти
рф должна перестать существовать. я думаю цивилизованный мир это понял, и это теперь просто вопрос времени
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06.03.2022 12:44 Відповісти
що можна чекати від **********?
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06.03.2022 12:45 Відповісти
Всього.
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06.03.2022 12:47 Відповісти
надо утереть сопли по-поводу бедных руссо матерей, которые потеряли своих сыновей и собирать этот обменный фонд потихоньку, только самых- самых, остальных, конечно, в расход...
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06.03.2022 12:48 Відповісти
Тогда и они таже будут украинских пленных отсеивать. Или Вам плевать?
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06.03.2022 12:50 Відповісти
это война, а на войне как на войне
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06.03.2022 12:54 Відповісти
Правила и обычаи войны запрещают убивать пленных. Эти правила оформлены в Женевской конвенции.
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06.03.2022 12:58 Відповісти
Ичо? Может там ещё чего написано про побомбить города посёлки?
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06.03.2022 13:00 Відповісти
Тоже нельзя, если там нет боевых частей.
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06.03.2022 13:12 Відповісти
"Расход"- це що? Вбивати після взяття в полон?
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06.03.2022 12:56 Відповісти
наша біда, що ми не вчимо історію... Московія все своє існування воює з Русью по всіх фронтах
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06.03.2022 12:48 Відповісти
Більшість українців добре знає свою історію, так що кажіть за себе.
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06.03.2022 12:57 Відповісти
заглянув в очі?
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06.03.2022 13:02 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 13:07 Відповісти
 
 