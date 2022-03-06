Ми побачили їхні мапи та плани. РФ готувала вторгнення саме так – жорстоко, цинічно, з порушенням правил війни, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заговорили військові, яких взяли в полон наші захисники. Сотні полонених, серед них і пілоти літаків, які бомбили наші міста, наших мирних мешканців.
Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи. Мапи. Плани. Не вчорашнього дня. Це не імпровізація. Це війна. Вони готували це вторгнення саме так – жорстоко, цинічно. Завідомо з порушенням правил війни. Тому Харків. Тому Чернігів. Тому Суми. Тому Маріуполь. І багато-багато інших українських міст-героїв побачили чисте зло. Звірство. Так було заплановано", - зауважив глава держави.
Але це не вбʼє нашу людяність, впевнений він.
"Попри все, ми поводимося з полоненими в межах Женевської конвенції. Попри все, наші ракети у відповідь не падають на цивільні об’єкти Росії. Або Білорусі. Звідки на нашу територію щодня йдуть ракети. Йдуть колони техніки. Летить авіація. Проти мирних людей. Проти мирних міст. Житомир, Коростень, Овруч, передмістя Києва, міста на півдні", - додав він.
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Тому що русскій асвабадітєль може воювати виключно так.
От тільки москалів треба брати в полон лише при крайній необхідності- це ще правильніше.
«стан війни» - відносини держав із моменту оголошення війни між ними до її закінчення (укладення миру)
- у россії проголошено не війну, а спецоперацію на території України. Війна та спецоперація це хіба те ж саме?
Ніде не читав про юридичний статус цієї військовою спецоперації россії проти України. Як по мені - то це державний тероризм.
дурень і iнформація - це два різні полюси.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!