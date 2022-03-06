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Зеленський - росіянам: Промовчите зараз, далі за вас говоритиме ваша бідність, а відповідатимуть їй лише репресії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наразі росіяни, як і українці, мають зробити вибір між життям та рабством.

Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадяни Росії роблять такий самий вибір прямо зараз. В ці дні. У цю годину. Між життям та рабством. Сьогодні. Завтра. Найближчого тижня. Це час, коли ще можна перемогти зло без непоправних втрат. Коли за позицію загрожують звільненням чи автозаком, а не ГУЛАГом. Матеріальними втратами, а не розстрілом. Не проґавте цю можливість. Соцмережі, друзі, знайомі та незнайомі, колеги та родичі. Вас мають почути! Ми, українці, – ми хочемо миру!", - звернувся він до росіян російською мовою.

"Громадяни Росії! Для вас це боротьба не лише за мир в Україні! Це боротьба за вашу країну. За те найкраще, що в ній було. За волю, яку ви бачили. За багатство, яке ви відчували. Якщо ви промовчите зараз, то за вас потім говоритиме лише ваша бідність. А відповідатимуть їй лише репресії. Не мовчіть!", - додав Зеленський.

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Топ коментарі
+5
сейчас изза протестов правительство сменится

хотя им сложно там, у них и так треть страны под оккупацией
хотя может пока почти все боеспособные подразделения вторглись в украину
то у них шанс есть вернуть свои земли
и молдове тоже
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06.03.2022 12:58
+3
росия снимает с Грузии санкции за то, что Грузия не поддержала санкции против росии.
друзья познаются в беде...
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06.03.2022 12:55
+2
Вони давно вибрали- царя та кріпацтво.
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06.03.2022 12:59
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росия снимает с Грузии санкции за то, что Грузия не поддержала санкции против росии.
друзья познаются в беде...
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06.03.2022 12:55 Відповісти
сейчас изза протестов правительство сменится

хотя им сложно там, у них и так треть страны под оккупацией
хотя может пока почти все боеспособные подразделения вторглись в украину
то у них шанс есть вернуть свои земли
и молдове тоже
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06.03.2022 12:58 Відповісти
Високопосадовці росії зараз вивозять до Грузії своїх родичів. Може тому і зняли
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06.03.2022 13:06 Відповісти
так НАТО гімно чи може все таки допомогае?
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06.03.2022 12:57 Відповісти
Вони давно вибрали- царя та кріпацтво.
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06.03.2022 12:59 Відповісти
Глухо там.
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06.03.2022 13:10 Відповісти
Зеленський просто не розуміє що кожна російська мамка насправді мріє отримати 7 мільйонів рубасів і харошу пенсію через втрату кормільца. І це лише едине що хвилює представників "вєлікого народа".
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06.03.2022 13:14 Відповісти
Как бы пропагандистски это не звучало но думаю ты прав.
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06.03.2022 14:11 Відповісти
"Такая богатая страна, а такой бедный народ" / А.Дэвис/
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06.03.2022 13:16 Відповісти
Они молча одобряют убийство украинцев. Сколько можно жевать одну и ту же жвачку.
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06.03.2022 13:22 Відповісти
Прекрасное и деловое обращение к россиянам , респект ! Перспективьі народов РФ описаньі четко и конкретно . Зеленский уже не политик , а государственньій деятель мирового масштаба , имхо .
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06.03.2022 13:52 Відповісти
Вообще насрать на орков и их личинок. Пусть ***** мочит их по максимуму. Дохните холопы
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06.03.2022 14:03 Відповісти
Мужик дело говорит! Но вот вчера я вышел один к белому дому и прохожие пальцем у виска крутили
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06.03.2022 14:07 Відповісти
 
 