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армія РФ (2462) корабель (692) Одеса (2100) Одеська область (1130)

Війська РФ в районі Одеси перегруповуються і готуються до можливого наступу, - речник ОВА Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У районі Одеси кораблі РФ перегруповуються і готуються до можливого наступу. Розрахунки ППО та інші підрозділи ЗСУ готові до відбиття атак. На підступах до міста зведені блокпости.

Про це повідомляє речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 6 березня, війська противника в районі Одеси перегруповуються і готуються до можливого наступу. У Чорному морі продовжують курсувати кораблі супротивника. Але ситуація контрольована – наші засоби ППО та інші підрозділи ЗСУ готові до відбиття нападу противника. Все буде Україна! Слава нації! Смерть ворогам!", - зазначив Братчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три літаки російських окупантів вже збили на Одещині, пілотів затримано, - ОВА. ВIДЕО

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Топ коментарі
+16
расия должна быть ликвидирована как страна... всем территориальным единицам, которые образуются на территории кацапстана, надо будет категорически запретить ядерное оружие, ядерную энергетику, все учебные, академические и научно исследовательские учреждения в этой области, уничтожить все ядерное оружие и средства доставки, закрыть все заведения и предприятия военно-промышленного комплекса, уничтожить весь военный авиационный парк и авиационную инфраструктуру, уничтожить все ракетное вооружение и запретить заниматься ракетами вообще... закрыть любой выезд за предела новообразовавшихся территориальных единиц... в общем кацапию надо убить... раз и навсегда... пусть лаптем щи хлебают...
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06.03.2022 13:04
+5
Где групировка,с какой стороны?
Море,тирасполь,или с каой стороны?
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06.03.2022 13:05
+5
мені дуже сподобалось, коли український військовий, який допитував злочинця без строку давності красноярцева (літун з кацапольта, якого, слава Богу, збили під Черніговим), сказав тому уроду - ти живий лише тому, що ми не віддали тебе людям... вони б тебе потроху дуже довго шматували маленькими кусочками, щоб ти жив в муках і довго... смерть кацапській русні!
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06.03.2022 13:14
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расия должна быть ликвидирована как страна... всем территориальным единицам, которые образуются на территории кацапстана, надо будет категорически запретить ядерное оружие, ядерную энергетику, все учебные, академические и научно исследовательские учреждения в этой области, уничтожить все ядерное оружие и средства доставки, закрыть все заведения и предприятия военно-промышленного комплекса, уничтожить весь военный авиационный парк и авиационную инфраструктуру, уничтожить все ракетное вооружение и запретить заниматься ракетами вообще... закрыть любой выезд за предела новообразовавшихся территориальных единиц... в общем кацапию надо убить... раз и навсегда... пусть лаптем щи хлебают...
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06.03.2022 13:04 Відповісти
Так воно і буде, і ще гірше. Вони заслужили.
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06.03.2022 13:10 Відповісти
мені дуже сподобалось, коли український військовий, який допитував злочинця без строку давності красноярцева (літун з кацапольта, якого, слава Богу, збили під Черніговим), сказав тому уроду - ти живий лише тому, що ми не віддали тебе людям... вони б тебе потроху дуже довго шматували маленькими кусочками, щоб ти жив в муках і довго... смерть кацапській русні!
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06.03.2022 13:14 Відповісти
Где групировка,с какой стороны?
Море,тирасполь,или с каой стороны?
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06.03.2022 13:05 Відповісти
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06.03.2022 13:07 Відповісти
Северное кладбище уже закрыто, но крабы и рачки орков примут...
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06.03.2022 13:14 Відповісти
хто, млять, дав команду, пару днів тому випустити кораблі з дисантом з затоки?????????
треба було топити всіх НАХ,,,Й
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06.03.2022 13:20 Відповісти
Не знайшли під асфальтом "Нептуни". Асфальту дуже багато. Копати треба довго. Не встигли.
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06.03.2022 13:29 Відповісти
сейчас погода для десанта не подходит,да и для авиации тоже помеха немалая
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06.03.2022 13:22 Відповісти
Борітеся - поборете, вам Бог помагає.
За вас правда, за вас слава і воля святая!
Т. Г. Шевченко
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06.03.2022 13:40 Відповісти
Десант то херня... их перебьют быстро.А вот до десанта будет работать авиация кацапов. Вот её нужно бить перым делом.
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06.03.2022 13:44 Відповісти
Смерть цапам!
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06.03.2022 14:05 Відповісти
 
 