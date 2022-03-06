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Війська РФ в районі Одеси перегруповуються і готуються до можливого наступу, - речник ОВА Братчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У районі Одеси кораблі РФ перегруповуються і готуються до можливого наступу. Розрахунки ППО та інші підрозділи ЗСУ готові до відбиття атак. На підступах до міста зведені блокпости.
Про це повідомляє речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 6 березня, війська противника в районі Одеси перегруповуються і готуються до можливого наступу. У Чорному морі продовжують курсувати кораблі супротивника. Але ситуація контрольована – наші засоби ППО та інші підрозділи ЗСУ готові до відбиття нападу противника. Все буде Україна! Слава нації! Смерть ворогам!", - зазначив Братчук.
Топ коментарі
+16 Joshua Merlin
показати весь коментар06.03.2022 13:04
+5 Татьяна Волга
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+5 Joshua Merlin
показати весь коментар06.03.2022 13:14
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Море,тирасполь,или с каой стороны?
треба було топити всіх НАХ,,,Й
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