Ворог зосередив зусилля на спробі оточення Києва, Харкова, Чернігова, Миколаєва, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12:00 6 березня

Продовжується одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не відмовляється від своїх намірів та продовжує наступальну операцію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 06.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, окупанти, незважаючи на втрати в особовому складі та техніці, за підтримки авіації, зосередили основні зусилля на спробі оточення міст Київ, Харків, Чернігів, Миколаїв та на виході до адміністративних кордонів Луганської і Донецької областей, створення сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

"Не досягнувши мети оволодіння столицею України за перші дні війни, окупанти зосередили основну увагу на активних діях у південних областях, з метою позбавлення України виходу до Чорного та Азовського морів. Загарбники витратили майже всі основні резерви та здійснюють підготовку до відправки додаткових підрозділів зі складу Східного, Центрального та Західного військових округів", - йдеться у зведенні.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію.

На Східному напрямку проводиться оборонна операцію у Донецькому, Слобожанському та частково, Таврійського операційних районах.

Угруповання Об’єднаних сил здійснює оборонну операцію на Донецькому напрямку.

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На Слобожанському напрямку механізовані частини ЗС України здійснюють оборону міст Харків та Охтирка.

На Сіверщині продовжується оборона Чернігова.

Зазначається також, що угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує стійко тримати визначені рубежі та вести бої з метою утримання важливих районів оборони на загрозливих напрямках.

На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, зосереджує зусилля на протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України і угруповань військ.

Загальні бойові втрати противника з початку операції: особового складу – понад 11000 осіб, танків – до 285; ББМ – до 985, артилерійських систем – 109, РСЗВ – 50, ППО – 21; літаків – 44, вертольотів – 48, БпЛА – 4, кораблів/катерів – 2, АТТ – 447.

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"Ворог наляканий, ворог дезорієнтований, ворог в паніці! Тримаємо стрій! Перемога буде за НАМИ!!! Разом переможемо!", - резюмували у Генштабі.