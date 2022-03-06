УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53577 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
16348 30
армія РФ (2462) війна (7123) Укрзалізниця (1069)

"Укрзалізниця" відкликає свої вагони-рефрижератори, виділені для збирання останків тіл загиблих солдатів російської армії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Укрзалізниця" відкликає свої вагони-рефрижератори, виділені для збирання останків тіл загиблих солдатів російської армії

"Укрзалізниця" відкликає раніше виділені для збору останків загиблих російських солдатів вагони-рефрижератори через рішення Росії не забирати тіла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Заступник міністра оборони Росії Криворучко дав розпорядження "ховати тіла російських солдатів у братських могилах або знищувати на місці". Так Росія проводжає своїх безіменних синів. Заради "переможної" пропаганди вони готові позбавити матерів навіть можливості поховати тіла", - написав голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

Раніше "Укрзалізниця" спрямувала 20 вагонів-рефрижераторів на станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа та Запоріжжя.

Читайте також: "Укрзалізниця" не поверне вантажні вагони російським і білоруським власникам

"Вагони простояли на зазначених станціях три доби, але тіла російських солдатів у них так і не почали вантажити. Напевно, безглуздо було очікувати людяного ставлення до останків тіл своїх воїнів від армії, яка бомбить мирних жителів", - написав Камишін.

Він також наголосив, що "Укрзалізниця" готова поставити вагони-рефрижератори знову, щойно Росія буде готова забрати тіла своїх солдатів і повернути їхнім сім'ям.

Дивіться також: Більшість особового складу батальонно-тактичної групи окупантів, розбитої під Миколаєвом, - зрадники, що у 2014 році перейшли з України в РФ, - СБУ

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+14
прокляті нелюди
показати весь коментар
06.03.2022 13:16
+7
Ну они ж не зря законы обновляли о захоронении в братских могилах, и крематории мобильные свозили. Солдаты у них это просто биомусор, всегда так было и будет.
показати весь коментар
06.03.2022 13:23
+6
очень правильно... а тем пленным кацапам, которые будут собирать завонявшиеся трупы кацапской русни вменить в обязанность купить свежие семечки подсолнуха... класть их в карманы трупов и засыпать кацапов землей... все будут знать, что там где лежит кацап - растет подсолнух и будут ходить и плевать на паскуд...
показати весь коментар
06.03.2022 13:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
прокляті нелюди
показати весь коментар
06.03.2022 13:16 Відповісти
Руцкие своих не бросают
показати весь коментар
06.03.2022 13:31 Відповісти
Все просто почти все они будут пропавшие без вести -- бабки им хер кто заплатит придуркам. Повыкидуют с хат семьи будут бомжевать
показати весь коментар
06.03.2022 13:34 Відповісти
Может не в тему анекдот ..
Пришли комуняки в село к зажиточному он говорит нет ничего ...
Комисар говорит ты еду лошадей бухнуть а советская власть вернет вдвойне и дадим расписку ...
Тот все дал сидят пишут расписку комисар говорит что бы ты еще хотел..
Тот говорит *** большой ...
Да говорит не вопрос и пишет в конце *** ему большой от советской власти

вот так и эти ублюдки хер шо они получат от ***ла
показати весь коментар
06.03.2022 13:41 Відповісти
які нах...й вагони?????????????
нам добриво потрібно....
зима без снігу була..........
показати весь коментар
06.03.2022 13:18 Відповісти
Добрива є... Хто б сказав полякам, щоб зняли обмеження на кількості дозволів для наших фур.
Чи може вони тепер самі здогадаються...
показати весь коментар
06.03.2022 13:30 Відповісти
Не потрібно нам засирати свою рідну неньку покидьками
показати весь коментар
06.03.2022 13:37 Відповісти
не засирати, а окультурити
а саме, зняти все непотрібне,
переорати, перекультувати.
остальне зроблять ворони і миші.........
показати весь коментар
06.03.2022 13:47 Відповісти
Наталко! Ви неправі! Що дуже зручно - кацапів більше всього вбили вздовж доріг Знести до доріг і поховать на видних місцях Поставить хрести і написать "РОСІЙСЬКИМ ЗАГАРБНИКАМ" І не дивуйтеся! Японці на цьому виховували своїх дітей Коли вони перемогли у російсько-японській війні то зібрали тіла всіх загиблих в Порт-Артурі російських солдат і поховали Поставили пам"ятник І водили туди дітей виховуючи національну гордість: "Дивіться! Це були солдати великої держави! Але ми їх перемогли!"
показати весь коментар
06.03.2022 13:59 Відповісти
очень правильно... а тем пленным кацапам, которые будут собирать завонявшиеся трупы кацапской русни вменить в обязанность купить свежие семечки подсолнуха... класть их в карманы трупов и засыпать кацапов землей... все будут знать, что там где лежит кацап - растет подсолнух и будут ходить и плевать на паскуд...
показати весь коментар
06.03.2022 13:18 Відповісти
Нехай спалюють, щоб фосфор не вилучався с природнього обігу...
Судячи по їхніх діях, фосфору в кацапах небагато, але принаймні хоч щось))
показати весь коментар
06.03.2022 13:19 Відповісти
26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
показати весь коментар
06.03.2022 13:19 Відповісти
Правильно!!Не хрен пачкать наши рефрежераторы россиским гавном!!
показати весь коментар
06.03.2022 13:21 Відповісти
Гуские своих не бросают
показати весь коментар
06.03.2022 13:21 Відповісти
не надо рефрижераторов...
открытые платформы или дрезины грузить и толкать в сторону рашки - нехай им смердят и радует патриоток *****...
показати весь коментар
06.03.2022 13:21 Відповісти
Кацапорки детектед.🤷
показати весь коментар
06.03.2022 13:23 Відповісти
Ну они ж не зря законы обновляли о захоронении в братских могилах, и крематории мобильные свозили. Солдаты у них это просто биомусор, всегда так было и будет.
показати весь коментар
06.03.2022 13:23 Відповісти
При этом, там, на росие, обещает ща каждого погибшего выплату 5 млн....
показати весь коментар
06.03.2022 13:25 Відповісти
Дааа... и добавить нечего.. касапы на это заслужили... и это "это" они почти боготворят... их нельзя к людям пускать..
показати весь коментар
06.03.2022 13:27 Відповісти
Кацапи вашу еліту будуть заривати в скотомогильниках
показати весь коментар
06.03.2022 13:29 Відповісти
Мертве померти не може. Закопати чи взагалі спалити.
показати весь коментар
06.03.2022 13:29 Відповісти
Головне щоб жодної могили окупантів не було будь яким чином позначено. Сьогодні вони непотрібні кацапам. Нам вони теж непотрібні. Засипали падло, втрамбували бульдозером і зрівняли з землею десь. А про "насіння" то все байки і стьоб. Здвох-трьох метрів навіть на кацапському падлі нічого не проросте. От так. Як і не було.
показати весь коментар
06.03.2022 13:30 Відповісти
З людьми, по-людськи, с русскімі - па-русскі!
показати весь коментар
06.03.2022 13:30 Відповісти
Хто не живе, той не вмирає.
А здихає, як собака...
показати весь коментар
06.03.2022 13:31 Відповісти
******** на днях обещал по 5 млн ******* за каждого погибшего свинособака..... а если его закопают в братской могиле неизвестно где - то не было у тебя, кацапская шлюха, никакого высерка - и деньги тебе не положены!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЭКОНОМИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
06.03.2022 13:41 Відповісти
Нехай ворони клюють цю нечисть.
показати весь коментар
06.03.2022 13:54 Відповісти
Раніше "Укрзалізниця" спрямувала 20 вагонів-рефрижераторів на станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа та Запоріжжя. Джерело: https://censor.net/ua/n3322106

Це ж скільки їх влазить в один вагон?
показати весь коментар
06.03.2022 14:08 Відповісти
все як і 80 років назад. Щоб не було втрат і за них не карали і не сердити Сталіна, генерали не приймали втратні відомості. І самі звикли до цього. Не було навіть і після війни встановлено випарування 167 генералів, біля 120 ком дивізій, біля 1000 командирів полків. Потім НКВД проводило дослідження і виявили, що залишилось біля 2.5 млн не розшуканих"дезертирів"А це "пропав безвісті". формулювання пропав безвісті позбавляло сім"ї загиблих на будь-яку допомогу. Там і покалічених звозили на острів Валаам і там кидали. Спочатку це робили, самі військові, щоб не карали,а потім підключились і бухгалтери. А тут під час "миротворчої операції" почали підчищати статистику таки сцить фурерок. А тут завели і кинули, вони, як говорив "великий одесит" Мехліс, -все предатели Родини. Ихтамнет, документів, нема, нічого нема. Оце найсильніша арміяч світу.
показати весь коментар
06.03.2022 14:08 Відповісти
"Вагони простояли на зазначених станціях три доби, але тіла російських солдатів у них так і не почали вантажити. Джерело: https://censor.net/ua/n3322106

От мені цікаво, як цей процес мав відбуватися. Кацапські фашисти чи кацапські свиноматки повинні були із своїми трупаками проїхати по зеленому коридору через палаючу Україну прямо на зазначені станції, чи як? Чи може в ВСУ зараз є час займатися цім смердючим непотрібом?
показати весь коментар
06.03.2022 14:09 Відповісти
Не треба віддавати. Вже була пропозиція - на в'їздах в Україну зі сторони немитої зробити цвинтарі їхніх жмурів, все цивільненько, і стелу поставити з написом: "Хто до нас з мечем прийде, від меча й загине".
показати весь коментар
06.03.2022 14:14 Відповісти
 
 