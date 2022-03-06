"Укрзалізниця" відкликає свої вагони-рефрижератори, виділені для збирання останків тіл загиблих солдатів російської армії
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"Укрзалізниця" відкликає раніше виділені для збору останків загиблих російських солдатів вагони-рефрижератори через рішення Росії не забирати тіла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Заступник міністра оборони Росії Криворучко дав розпорядження "ховати тіла російських солдатів у братських могилах або знищувати на місці". Так Росія проводжає своїх безіменних синів. Заради "переможної" пропаганди вони готові позбавити матерів навіть можливості поховати тіла", - написав голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.
Раніше "Укрзалізниця" спрямувала 20 вагонів-рефрижераторів на станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа та Запоріжжя.
"Вагони простояли на зазначених станціях три доби, але тіла російських солдатів у них так і не почали вантажити. Напевно, безглуздо було очікувати людяного ставлення до останків тіл своїх воїнів від армії, яка бомбить мирних жителів", - написав Камишін.
Він також наголосив, що "Укрзалізниця" готова поставити вагони-рефрижератори знову, щойно Росія буде готова забрати тіла своїх солдатів і повернути їхнім сім'ям.
Будь ласка, зачекайте...
Пришли комуняки в село к зажиточному он говорит нет ничего ...
Комисар говорит ты еду лошадей бухнуть а советская власть вернет вдвойне и дадим расписку ...
Тот все дал сидят пишут расписку комисар говорит что бы ты еще хотел..
Тот говорит *** большой ...
Да говорит не вопрос и пишет в конце *** ему большой от советской власти
вот так и эти ублюдки хер шо они получат от ***ла
нам добриво потрібно....
зима без снігу була..........
Чи може вони тепер самі здогадаються...
а саме, зняти все непотрібне,
переорати, перекультувати.
остальне зроблять ворони і миші.........
Судячи по їхніх діях, фосфору в кацапах небагато, але принаймні хоч щось))
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
открытые платформы или дрезины грузить и толкать в сторону рашки - нехай им смердят и радует патриоток *****...
А здихає, як собака...
Це ж скільки їх влазить в один вагон?
От мені цікаво, як цей процес мав відбуватися. Кацапські фашисти чи кацапські свиноматки повинні були із своїми трупаками проїхати по зеленому коридору через палаючу Україну прямо на зазначені станції, чи як? Чи може в ВСУ зараз є час займатися цім смердючим непотрібом?