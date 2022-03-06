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Бердянськ залишився без мобільного зв'язку. Місцева влада попереджає про можливість провокацій з боку російських окупантів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Місто Бердянськ Запорізької області, яке окупували російські солдати, залишилося без мобільного зв'язку.
Про це Бердянська міська рада повідомляє у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто без зв'язку! Вимкнені всі оператори! Ми не знаємо, як довго це може тривати", - йдеться у дописі.
Місцева влада впевнена, що поки городяни без зв'язку, окупанти влаштовуватимуть провокації.
"Не вірте, якщо вам зараз розповідатимуть, що місто здали, що втекли, що тепер це вже не територія України!", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Бердянську та низці міст не працює оператор Vodafone. За попередньою інформацією, знеструмлена трансмісійна підстанція оператора Vodafone в районі бойових дій.
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Randall Flag da70119e
показати весь коментар06.03.2022 13:24 Відповісти Мені подобається 0
Игорь Кривовяз
показати весь коментар06.03.2022 13:28 Відповісти Мені подобається 0
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