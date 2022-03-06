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Воїни 128-ї бригади знищили російський БМП-3 та захопили у полон російського десантника. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 128-ї бригади знищили російський БМП-3 та захопили у полон російського десантника. ФОТОрепортаж

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади щойно мали жорстке зіткнення з ворогом у зоні бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Як зазначається, у результаті бою знищено ворожу бойову машину піхоти – БМП-3. Броньована машина рознесена нашим протитанковим гранатометом на друзки, башту відірвало й відкинуло на кілька метрів. Члени екіпажу та десантники, що перебували всередині, вбиті на місці, один із десантників, що був поза БМП, одразу здався в полон.

"Судячи з військового квитка, в полоні опинився Левкин Денис Валерьевич, 17 квітня 1994 року народження, уродженець і мешканець м.Сургут Тюменської області. У 1994 році Левкин закінчив Фінансово-економічний коледж у Сургуті, тоді ж отримав військовий квиток. Неодружений. При допиті говорить те, що й інші полонені, – командування повідомило, що відправляє на навчання, про Україну ніхто не згадував, сам воювати не хотів, нікого – ні військових ЗСУ, ні мирних українців – не вбивав", - йдеться у повідомленні.

Воїни 128-ї бригади знищили російський БМП-3 та захопили у полон російського десантника 01
Воїни 128-ї бригади знищили російський БМП-3 та захопили у полон російського десантника 02
Воїни 128-ї бригади знищили російський БМП-3 та захопили у полон російського десантника 03
Воїни 128-ї бригади знищили російський БМП-3 та захопили у полон російського десантника 04
Воїни 128-ї бригади знищили російський БМП-3 та захопили у полон російського десантника 05

128-ма бригада навмисно виставляє особисті дані й фото полоненого, щоб його рідні побачили, що відбувається з російськими окупантами в зоні бойових дій. Можливо, це додасть хоч трохи розуму іншій войовничій русні, яка сподівалася на легку прогулянку й бліцкриг в Україні.

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Топ коментарі
+23
-Мама, я в плену. -Да? А какие еще новости?
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06.03.2022 13:36
+15
какое монгольское уебище
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06.03.2022 13:35
+8
Орк їбучій ! На гілляку його !
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06.03.2022 13:36
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Попался гад ...расстрелять ..
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06.03.2022 13:35 Відповісти
Це потрібно передавати не сюди, а на спеціальні сайти
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06.03.2022 13:43 Відповісти
ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:10 Відповісти
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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06.03.2022 14:11 Відповісти
В рот они возьмут а ни Сумы ,только в рот ..
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06.03.2022 13:48 Відповісти
Информацию о передвижении техники кацапов можешь передать сюда;
https://t.me/stop_russian_war_bot?fbclid=IwAR1bG55VrEVcR64WfqelNETAl9TIOnkDHM1StiIVH8rYwEQIKbbFjGgNnrw
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06.03.2022 13:51 Відповісти
Так ти цю інфу скидуй на гарячі лінії ЗСУ чи СБУ! Сюди - це у нікуди..

.
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06.03.2022 14:02 Відповісти
какое монгольское ******
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06.03.2022 13:35 Відповісти
Орк їбучій ! На гілляку його !
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06.03.2022 13:36 Відповісти
-Мама, я в плену. -Да? А какие еще новости?
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06.03.2022 13:36 Відповісти
Тільки що біля иого дому пролетіли ракети. Це хмельницька область. Це зі сторони Білорусі. Потрібно якусь диверсію в Білорусі зробити. Бо діла не буде.
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06.03.2022 13:37 Відповісти
...за Бучу,за Ирпень, Гостомель и десятки других городов и сел, дайте в рыло суке... пусть будет проклят его род на тысячи лет... тварь..
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06.03.2022 13:38 Відповісти
на фото схожий на "Петрова", чому вони всі майже однакові? Ну крім бурятів на кадировців.
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06.03.2022 13:38 Відповісти
Всі мокши однаково уйобіщні.
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06.03.2022 13:41 Відповісти
Ордынская кровь
Что с ней взять
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06.03.2022 13:58 Відповісти
Nu pochemu eti vse ruskij mir nekrasivie. Ne eiropeidi
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06.03.2022 13:39 Відповісти
Рафік ніучьом нє уіноват... Нє знал, ваєвать нє хатєл, нє стрєлял, нє убівал і вапщє прєкрасний парєнь. Не забудьте нагодувати його біляшами, напоїти чаєм і той... молодицю йому приведіть. Бачте, який він хароший.
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06.03.2022 13:40 Відповісти
Погляд якийсь зухвалий - розстріляти суку
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06.03.2022 13:42 Відповісти
Як тільки сраку їм наші хлопці підшмалять, все , відразу всі нацики білі , пухнасті і безвинні вівці.
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06.03.2022 13:42 Відповісти
Фінансово-економічний коледж?
На кого вивчився? На касира?
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06.03.2022 13:45 Відповісти
Одного десантника? Це вже не заліково! Від 10 орків і більше - це залік.
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06.03.2022 13:47 Відповісти
7 вбитих, 1 в полоні...
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06.03.2022 13:52 Відповісти
Там несколько испарилось в бронетехнике, а этому повезло просто
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06.03.2022 14:21 Відповісти
ну и рожа
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06.03.2022 13:48 Відповісти
Финансист.
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06.03.2022 13:51 Відповісти
Трибунал - Вирок - Розстріл.... що ще ... і відео в кацапію....
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06.03.2022 13:50 Відповісти
дурню пишеш. полоненого вбивати не можна.
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06.03.2022 14:08 Відповісти
Як вони задрали цим "Я нічого не знав, ... навчання" Вже другий тиждень війна. Відмазки не приймаються.
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06.03.2022 13:53 Відповісти
Табло, не спотворене інтелектом…
Мнє сказалі, я пашол..
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06.03.2022 13:54 Відповісти
Бреше, падлюка Льовкін. Бреше, ****! Вони всі кажуть: "...єхалі на ученія..." Нищити падлюк за сльози наших загиблих дітей, жінок та старих!
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06.03.2022 13:58 Відповісти
Я вот реально не понимаю, зачем этот *****, приехал в Украину, он шо надпись на видел , не влезай убьёт,
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06.03.2022 13:59 Відповісти
Блин

Вот сколько вижу их билеты

А чё у них военный билет выглядит как гамно?

Ну реально. Будто взяли бумагу 30 летней давности, которой ещё и жопу потереть успели....
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06.03.2022 14:00 Відповісти
***, их там под копирку зачинают ? дебильный взгляд , глаза полудурка , ................это просто кунст камера какая-то .
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06.03.2022 14:03 Відповісти
может накачивают чем-то перед боем?
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06.03.2022 14:09 Відповісти
В очах не каплі покаяння. Це орк. Відпусти його зараз, назавтра він знову зі зброєю до нас прийде.
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06.03.2022 14:09 Відповісти
Паразит від страху обіцявся.
Слава Україні!!!
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06.03.2022 14:20 Відповісти
 
 