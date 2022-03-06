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Виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, розпочнеться наступного тижня, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, розпочнеться наступного тижня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, розпочнеться наступного тижня.

Про це він сказав у своєму зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до українців! Війна стала шоком для кожного з нас. Багато хто втратив будинки, роботу, заощадження. Але лишився захищати Україну. Сьогодні держава вас підтримає. За дорученням президента України наступного тижня запрацює оновлена програма "єПідтримка". У межах цієї програми кожен найманий робітник, кожен ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тис. грн", - сказав Шмигаль в неділю вдень.

За його словами, програма працюватиме за аналогією з виплатами за вакцинацію – тобто через програму "Дія".

"Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу", – додав прем'єр.

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Топ коментарі
+6
Блд. Меня больше всего интересует, кто принял "гениальное" решение заплатить пенсию уродам, которые сидят в ОРДЛО, радостно смакуют как "имеют хохлов" и очень переживали получат ли теперь пенсию от них. Сколько сука можно демонстрировать поведение "терпил"???
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06.03.2022 13:49
+5
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06.03.2022 13:39
+5
Провокатор сейчас зеледентом работает. Не надо делать из зели национального героя только за то что он наконец-то понял что такое Президент Украины и Верховный Главнокомандующий, да и то на троечку с минусом.
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06.03.2022 13:46
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06.03.2022 13:39 Відповісти
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И потратить эти 6,5 тысяч можно будет на книги, кино и путешествия?
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06.03.2022 13:42 Відповісти
Не місце сьогодні чорному гумору. Слава Україні!
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06.03.2022 13:43 Відповісти
Зрозуміло, що зараз не місце ні для якого гумору, але випливає питання, що робити тим в кого нема ДІЇ? Чи до них державі нема діла?В багатьох пенсів телефони кнопочні, хай з голоду здихають?Я розумію так що або допомога всім постраждалим, або нікому, а Шмигаль починає ділити українців.
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06.03.2022 13:57 Відповісти
провокатор, ****
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06.03.2022 13:43 Відповісти
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Провокатор сейчас зеледентом работает. Не надо делать из зели национального героя только за то что он наконец-то понял что такое Президент Украины и Верховный Главнокомандующий, да и то на троечку с минусом.
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06.03.2022 13:46 Відповісти
Провокатором зараз ти працюєш, знищемо москалів, тоді й з внутрішніми справами розберемось.
Він хоть на трійку з мінусом щось робить, а що й на скільки ти зробив? я наприклад, ще 25 був у воєнкоматі, але мені вже за 50, тай в 20 році визнали не пригодним, мене відправили додому, тому з сусідпми , під керівництвом військових, побудували два блок поста, а що зробив ти , окрім того що насрав тут?
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06.03.2022 14:03 Відповісти
Я, например, вышел из Бельбека, продолжил службу Украине в составе 204 брТА в Николаеве, в августе-октябре 14 был в АТО, потом нас в Луцк перебазировали, в 2019 уволился с выслугой 31 год календаря. Потом валялся в госпитале с 19 января 20 года, межпозвоночная грыжа поясничного отдела хребта, выписали с диагнозом ходить не буду на мой день рождения в марте. В мае того же года начал дома вдоль стен передвигаться и начале мая самостоятельно. Уже был в военкомате, выдали предписание на Кульбакино на должность, с которой увольнялся в Луцке - старшего инженера бригады по авиационному вооружению. Там должности не нашлось, завтра иду за направлением в терроборону. Так что не надо на мою совесть и долг давить у меня этого на 5 хватит.
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06.03.2022 14:17 Відповісти
Это правильно.. и это хорошо.. а вот если бы можно было их на скальп касапа поменять - вообще чудестно бы стало ..
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06.03.2022 13:45 Відповісти
Блд. Меня больше всего интересует, кто принял "гениальное" решение заплатить пенсию уродам, которые сидят в ОРДЛО, радостно смакуют как "имеют хохлов" и очень переживали получат ли теперь пенсию от них. Сколько **** можно демонстрировать поведение "терпил"???
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06.03.2022 13:49 Відповісти
А ті хто немав офіційного працевлаштування то що? В нас завжди все не тпк і ділять людей на касти.
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06.03.2022 13:52 Відповісти
Какова процедура?
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06.03.2022 13:53 Відповісти
Та на яку мать нам ці кошти,хіба на разі час для піару,хіба не краще за ці гроші купити хоча-б один патрон,хіба не прозріли,що на сьогодні,небайдужі,громадяни попереводили ту ковідну тисячу на допомогу ВСУ бо на сьогодні це найголовніше,не помремо з голоду,на армію потратьте ці кошти,буде більше толку!!!!
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06.03.2022 13:56 Відповісти
 
 