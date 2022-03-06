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Анонім зі США перерахував на спецрахунок Нацбанку $1 млн для підтримки ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Анонім зі США перерахував на спецрахунок Нацбанку $1 млн для підтримки ЗСУ

Анонімний донор зі США перерахував на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України (ЗСУ), $1 млн.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора на рахунок, відкритий у Нацбанку небайдужим щедрим другом було перераховано $1 млн", - написала вона.

За інформацією НБУ, українці та іноземці перерахували на спецрахунок понад 10,1 млрд грн в еквіваленті, зокрема в інвалюті з-за кордону – 2,9 млрд грн в еквіваленті, повідомив регулятор на сайті у неділю.

Нацбанк уточнив, що гроші надходили, зокрема, з США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

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Згідно з повідомленням регулятора, залишок на спецрахунку становив 4 млрд грн.

Окрім того, на рахунку Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, залишок коштів становив 57,5 млн грн в еквіваленті.

Як повідомлялося, Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

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Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

НБУ перевів на потреби Нацгвардії 450 млн грн, Нацполіції – 850 млн грн, на потреби Міністерства оборони – 4,286 млрд грн, а на потреби Держприкордонслужби – 420 млн грн.

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Топ коментарі
+7
Спасибо кому-то столь щедрому!
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06.03.2022 13:45
+6
Как это аноним? И в бронежилете не сфотографировался? И с автоматом тоже не сфотографировался?
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06.03.2022 13:48
+5
Леонардо Ді Капріо 10 млн. дол. Україні...
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06.03.2022 13:55
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Спасибо кому-то столь щедрому!
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06.03.2022 13:45 Відповісти
спасибо, конечно, но я бы не спешил хвалить, пока мы не знаем кто перечислил.
а то еще окажется, что это Shell от щедрот своих...
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06.03.2022 13:58 Відповісти
"хоч чорт, хоч біс, - аби яйця ніс" (українська приказка)
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06.03.2022 14:09 Відповісти
ох-хо-хо... як газовий реверс?
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06.03.2022 14:19 Відповісти
нік-нейм не дає спокою чи розумові потуги?
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06.03.2022 14:11 Відповісти
тебе мой ник не нравится или я что-то абсолютно неправильное с твоей точки зрения написал?
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06.03.2022 14:18 Відповісти
вгадаєш з трьох разів?
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06.03.2022 14:24 Відповісти
Как это аноним? И в бронежилете не сфотографировался? И с автоматом тоже не сфотографировался?
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06.03.2022 13:48 Відповісти
Ти на кого натякаєш?
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06.03.2022 13:52 Відповісти
На анонима.
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06.03.2022 14:20 Відповісти
Леонардо Ді Капріо 10 млн. дол. Україні...
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06.03.2022 13:55 Відповісти
От американцев деньги и оружие, а от кацапов только сопли и кал.
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06.03.2022 13:55 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 13:55 Відповісти
Наші слуги народу скільки хто дав?
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06.03.2022 13:56 Відповісти
дайте порахувати.
так, два вiдосика, 17 селфi, iнтервью 4... чтого так мало iнтервью?!
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06.03.2022 14:00 Відповісти
А скільки олігархи перерахували вони так Украіну грабували і за допомогою корупційних судів забирали бюджетні кошти ? і ці паскудники сховались ніби вони ні при чому.
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06.03.2022 14:01 Відповісти
ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:22 Відповісти
Тему перерахунку коштів, обговорювали на раді форумчан (до схрещення 04.03.2022 22:00 )... Шановний три - пятнадцать, стверджував, що не зміг 3-чі перерахувати кошти на рахунок Нацбанку спецрахунок для збору коштів на потреби армії ... Добре, що виправили.
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06.03.2022 14:23 Відповісти
 
 