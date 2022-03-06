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Над Чорним морем збито черговий російський літак, - речник штабу Одеської ОДА Братчук
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Сьогодні, 6 березня, в районі Одеси збито ще один російський літак. Жодних деталей щодо цього наразі не відомо.
Про це повідомив речник штабу Одеської ОДА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Одеса. Ворожий літак над Чорним морем - "мінус". Дякуємо ЗСУ!", - зазначив він.
Топ коментарі
+27 Gannibal Barka
показати весь коментар06.03.2022 13:43
+22 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар06.03.2022 13:45
+21 ladyar
показати весь коментар06.03.2022 13:43
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Тому не варто
Там вода холодна
Максимум час прожеве
-Твоего папу съели одесские бычки.
надо бы подравнять
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!