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Над Чорним морем збито черговий російський літак, - речник штабу Одеської ОДА Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Над Чорним морем збито черговий російський літак, - речник штабу Одеської ОДА Братчук

Сьогодні, 6 березня, в районі Одеси збито ще один російський літак. Жодних деталей щодо цього наразі не відомо.

Про це повідомив речник штабу Одеської ОДА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса. Ворожий літак над Чорним морем - "мінус". Дякуємо ЗСУ!", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Харковом збито російський штурмовик Су-25, пілота шукають, - голова ОДА Синєгубов

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Топ коментарі
+27
Скоро це буде загальнонаціональний челендж.
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06.03.2022 13:43
+22
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06.03.2022 13:45
+21
Одобряем.
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06.03.2022 13:43
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Скоро це буде загальнонаціональний челендж.
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06.03.2022 13:43 Відповісти
Одобряем.
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06.03.2022 13:43 Відповісти
ЛЬОТЧИКА ШУКАЙТЕ. МОЖЕТЕ ЙОГО КАСТРУВАТИ!
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06.03.2022 13:44 Відповісти
на скільки я зрозумів збито було над морем,тому льотчик уже давно буль буль
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06.03.2022 13:49 Відповісти
нащо його шукати у зимньому морі? краби самі знайдуть
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06.03.2022 13:49 Відповісти
Бует крабовье из русского летчика-террориста
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06.03.2022 13:56 Відповісти
море сейчас +3, жить ему до переохлаждения 5-7 минут
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06.03.2022 13:51 Відповісти
Максимум труп знайдете
Тому не варто

Там вода холодна

Максимум час прожеве
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06.03.2022 13:52 Відповісти
Аби тільки риба не потруїлася.
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06.03.2022 13:44 Відповісти
- Мама а где мой папа летчик?
-Твоего папу съели одесские бычки.
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06.03.2022 13:51 Відповісти
Сергей, Ваш комент мне напомнил историю о том, как сынку- червяку рассказали, что его папа - червяк пошел с мужиками на рыбалку.
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06.03.2022 14:09 Відповісти
Хороша новина!
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06.03.2022 13:45 Відповісти
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06.03.2022 13:45 Відповісти
файний феєрворк!...
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06.03.2022 13:46 Відповісти
Відкрив купальний сезон.
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06.03.2022 13:47 Відповісти
Там до нього руцкі чугуноголові десантнікі відкрили купальний сезон... Усім составом... Ні один не виплив...
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06.03.2022 13:53 Відповісти
YES!!!
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06.03.2022 13:48 Відповісти
Бодай тебе підняло та гепнуло, коцап проклятий!
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06.03.2022 13:49 Відповісти
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06.03.2022 13:50 Відповісти
ништяков у нас еще хватает для кацапья.
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06.03.2022 13:50 Відповісти
Льотчика на гілляку!
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06.03.2022 13:50 Відповісти
В такой воде он и так без шансов
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06.03.2022 13:55 Відповісти
касапский березень, у сушкопад надо переименовать..
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06.03.2022 13:51 Відповісти
вертолеты вырвались вперед 44/48 на утро было.
надо бы подравнять
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06.03.2022 13:52 Відповісти
до 50/50 ?
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06.03.2022 13:55 Відповісти
100/100
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06.03.2022 13:56 Відповісти
За один день это не реально. Ты бы еще написал 1000/1000
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06.03.2022 13:57 Відповісти
Птичкопад продолжается)
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06.03.2022 13:54 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 13:54 Відповісти
На відео взагалі нічого не зрозуміло. Щось проскрипіло і повернув мікрохвон.
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06.03.2022 14:03 Відповісти
Пірнув слухати ансамбль Ліксандрава.
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06.03.2022 14:00 Відповісти
Я вас всех в рт ***** -- сказло )(уйло прячась в Бункере на Урале
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06.03.2022 14:04 Відповісти
Да дрючит вас *****,расисяне тупые, в хвост и гриву ,ну ,главное,чтоб вам нравилось через пару-тройку месяцев лебеду с крапивой жрать...
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06.03.2022 14:25 Відповісти
Ще б пісню написав би якийсь музикант з цитатою «велічайшого полководЦа» - …птічкопад
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06.03.2022 14:12 Відповісти
ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:23 Відповісти
 
 