Над Чорним морем збито черговий російський літак, - речник штабу Одеської ОДА Братчук

Сьогодні, 6 березня, в районі Одеси збито ще один російський літак. Жодних деталей щодо цього наразі не відомо.

Про це повідомив речник штабу Одеської ОДА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса. Ворожий літак над Чорним морем - "мінус". Дякуємо ЗСУ!", - зазначив він.

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