УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53577 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
11170 22
війна (7123) Польща (2060) літак (763) Блінкен (451)

"Ми активно розглядаємо зараз питання літаків", - Блінкен прокоментував переговори з Польщею про передачу Україні винищувачів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Ми активно розглядаємо зараз питання літаків", - Блінкен прокоментував переговори з Польщею про передачу Україні винищувачів

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, аби Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

Про це Блінкен сказав на пресконференції у Молдові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми активно розглядаємо зараз питання літаків, які Польща (може) надати Україні і дивимося, як ми можемо компенсувати, якщо Польща вирішить поставити ці літаки", - сказав Блінкен.

Держсекретар відмовився називати будь-які терміни досягнення домовленостей, але сказав, що ми розглядаємо це "дуже-дуже активно".

Читайте також: США та Польща працюють над можливістю надання Україні винищувачів МіГ-29 і штурмовиків Су-25, - CNN

Раніше представник Білого дому підтвердив, що США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні.

Йдеться про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати.

Україна наполягає, щоб ЄС, США, Канада та Британія запровадити нові санкції проти РФ та негайно надали Україні бойові літаки.

Читайте також: Зеленський звернувся до НАТО: Не можете закрити небо - дайте літаки

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+25
Дайте, а не розглядайте- десятий день війни!
показати весь коментар
06.03.2022 13:47
+15
показати весь коментар
06.03.2022 13:49
+10
Треба не активно , а терміново !
показати весь коментар
06.03.2022 13:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дайте, а не розглядайте- десятий день війни!
показати весь коментар
06.03.2022 13:47 Відповісти
Говорили, что уже передают. А процесс даже не начинался, только планы.
показати весь коментар
06.03.2022 13:48 Відповісти
ну казати можуть що завгодно, а собі тихенько робити. Всім же відомо що в Польщі в кожному автосалоні продають Міг-29, а в кавярнях Су-25. Я сам бачив.
показати весь коментар
06.03.2022 14:00 Відповісти
Только не в Польше, а во Львовском военторге.
показати весь коментар
06.03.2022 14:03 Відповісти
хм.. точно, в мене ж не має паспорту закордонного, та і географію погано знаю. Мабудь таки у Львові. Дякую за виправлення.
показати весь коментар
06.03.2022 14:04 Відповісти
Треба не активно , а терміново !
показати весь коментар
06.03.2022 13:48 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 13:49 Відповісти
Думаю такий же ефект буде і від бутилки з соляною кислотою
показати весь коментар
06.03.2022 13:50 Відповісти
Краще - збитих літаків..
показати весь коментар
06.03.2022 13:49 Відповісти
Еще лет двадцать будут рассматривать.
показати весь коментар
06.03.2022 13:50 Відповісти
А що ви думали - літаки стоять спорядженні і заправленні тільки нас чекають? Можливо на консервації, потрібно розконсервувати, перевірити і підготовити.
показати весь коментар
06.03.2022 13:52 Відповісти
Давайте шевелитесь господа.
показати весь коментар
06.03.2022 13:53 Відповісти
Хватит пиздоболить ,работать пора ...
показати весь коментар
06.03.2022 13:53 Відповісти
ваша стурбованість надихає, особливо тих, кого вже нема з нами..(
показати весь коментар
06.03.2022 13:55 Відповісти
Не затягуйте будь ласка. Дітки гинуть, наше майбутне
показати весь коментар
06.03.2022 13:58 Відповісти
Можливо, до травня і вирішать... Якщо Путін на них не цикне: марш до параді/проникнуть на миші під вчинком. Якщо бояться небо закрити над Україною, то невже... Боягуз ніколи не стане героєм
показати весь коментар
06.03.2022 14:00 Відповісти
"проникнуть на миші під вчинком"?
Ґуґл транслейт в Сизрані заглючив? Бідненький.
показати весь коментар
06.03.2022 14:06 Відповісти
Блдь...Не пройдет и года, как вынесут на рассмотрение комиссии сената.
показати весь коментар
06.03.2022 14:02 Відповісти
Не, ну тарапицца нинада

И валнавацца не стоит

Не спешите, господа, рассматривайте, мы подождем...
показати весь коментар
06.03.2022 14:07 Відповісти
Не все так швидко: треба ж зібратись сенаторам, кожному з них потрібно виголосити палку промову. Потім шановні панове сенатори підуть на ток-шоу до Опри Вінфрі, обговорять українське питання. У Макдональдсах стануть продавати магнітики на холодильник із прапором України. Надрукують пів тисячі одноразових картонних бейсболок "Je suis Ukraine" і роздаватимуть на вулицях Нью-Йорку. Потім організують соцопитування, чи підтримують американські платники податків допомогу такого масштабу.
показати весь коментар
06.03.2022 14:14 Відповісти
то де тi 70 лiтакiв якi начебто надали ? то все брехня ?
показати весь коментар
06.03.2022 14:18 Відповісти
 
 