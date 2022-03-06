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"Так буде з кожним окупантом": Російська колона до і після роботи українських захисників. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нацгвардія показала, що буває з російськими воєнними колонами, коли вони заходять на українську землю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото оприлюднено на Фейсбук-каналі Національної гвардії України.

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Топ коментарі
+143
Пілот "свєрхдєржави", тисячі годин нальоту, сім орденів, 34 медалі, якого тримає за шкірку справжній герой Микола з фермерського господарства "Семенівське".
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06.03.2022 14:03
+77
Убивать нелюдей ватных это наш ДОЛГ !
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06.03.2022 14:02
+45
Где же эта падла столько наград получила? Скорее всего за бомбежки мирняка в Сирии.
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06.03.2022 14:07
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Убивать нелюдей ватных это наш ДОЛГ !
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06.03.2022 14:02 Відповісти
Ще раз. Бо із-за цих діванних бригад ефір забитий всіляким трешем: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:29 Відповісти
Про долг, про байрактари і про інше подібне, це все пустий піздьож. Працюйте, робіть користь для ЗСУ.
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06.03.2022 14:31 Відповісти
"...Байрактар!!!" (с)
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06.03.2022 14:02 Відповісти
Арта. Видно вони саме готувались "к приему пищи".
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06.03.2022 14:11 Відповісти
хорошо но мало
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06.03.2022 14:02 Відповісти
красивое
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06.03.2022 14:03 Відповісти
Пілот "свєрхдєржави", тисячі годин нальоту, сім орденів, 34 медалі, якого тримає за шкірку справжній герой Микола з фермерського господарства "Семенівське".
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06.03.2022 14:03 Відповісти
розстрілювати на місці - фото - відео на кацапію...
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06.03.2022 14:05 Відповісти
А чего он в оранжевом? Что бы в лесу не спрятался?
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06.03.2022 14:06 Відповісти
Смертники и убийцы в США в тюрьмах в оранжевых комбезах. И одно, и другое подходит.
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06.03.2022 14:09 Відповісти
Скорее все морская авиация-база в Крыму Саки
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06.03.2022 14:10 Відповісти
Морська авіація. Аби легше в морі шукати.
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06.03.2022 14:10 Відповісти
Пристрелить и в море выкинуть-пусть ищут
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06.03.2022 14:12 Відповісти
Який в цьому сенс?
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06.03.2022 14:13 Відповісти
А рибок покормити.
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06.03.2022 14:40 Відповісти
тому що це морська авіація
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06.03.2022 14:11 Відповісти
Чтоб поисковой команде его было проще найти.
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06.03.2022 14:14 Відповісти
И таки нашли...
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06.03.2022 14:17 Відповісти
Где же эта падла столько наград получила? Скорее всего за бомбежки мирняка в Сирии.
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06.03.2022 14:07 Відповісти
Суслик
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06.03.2022 14:07 Відповісти
Что то у него ээээ......"лицо" немного ассиметрично Неудачно упал с десяток раз
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06.03.2022 14:09 Відповісти
Та й інтелектом щось не обдароване.
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06.03.2022 14:56 Відповісти
Дорогу жаль...
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06.03.2022 14:03 Відповісти
Коротко
...
За Броди і за Львів
**** москалів..
..
Слава нації
Смерть москалям.
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06.03.2022 14:03 Відповісти
колона за звичай не 50 метрів..
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06.03.2022 14:06 Відповісти
А ти хочеш, щоб з однієї точки знімали, як на замовлення?
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06.03.2022 14:07 Відповісти
Я даже очень присмотрелся, ето та же дорога, но сфоткали уже справа после разворота БПЛА. Кстати проверил по гуглу, все четко до 1 сотой градуса
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06.03.2022 14:07 Відповісти
"Вроде как" - це те, що робили кацапи під час їх знищення.
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06.03.2022 14:09 Відповісти
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06.03.2022 14:11 Відповісти
Тобі не подобається 2-га фотка?
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06.03.2022 14:09 Відповісти
эээ, чего вы так сразу. Фотка нравится)
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06.03.2022 14:11 Відповісти
Мы **** не сдадимся !!!
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06.03.2022 14:04 Відповісти
Мы победим!
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06.03.2022 14:42 Відповісти
А чим їбашили, бо навіть тушок не видно. В Адзербайджані тушки залишались, а тут ні.
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06.03.2022 14:05 Відповісти
Тушенка в железных банках обычно не видна.
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06.03.2022 14:10 Відповісти
Там лише сліди органічних залишків.
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06.03.2022 14:12 Відповісти
ШОК! Знаете что означает Z? Берем свастику фашистов; свастика фашистов состоит из двух Z это чтобы вы понимали какие планы у фашиста путина
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06.03.2022 14:05 Відповісти
Йога мрія збулась русофобія в світі процвітає і набирає шалених обертів
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06.03.2022 14:09 Відповісти
Следующая операция которую планировал этот фашист, это захват Европы под свастикой нацистов гитлера.
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06.03.2022 14:11 Відповісти
Плани великого імператора з палати номер 6 … Європа вже захоплена русофобією . Про стан «2» в світі армії взагалі мовч
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06.03.2022 14:16 Відповісти
Z - Zомбі
путін - ************
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06.03.2022 14:17 Відповісти
Взрастил лилиПутин на 1/8 части суши заразу рашизма!
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06.03.2022 14:28 Відповісти
А можно видосик оттуда? Чтоб люди ночь смотрели, это знаете очень успокаивает.
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06.03.2022 14:09 Відповісти
Мотнись сними - спасибо скажем.
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06.03.2022 14:25 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 14:09 Відповісти
Смерть цапам!
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06.03.2022 14:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9cstbuMZYt4


Владимир Высоцкий - Солдаты группы

"Zентр"
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06.03.2022 14:12 Відповісти
Картина маслом "Приплилі".
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06.03.2022 14:12 Відповісти
Пріплилі!
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06.03.2022 14:31 Відповісти
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06.03.2022 14:12 Відповісти
вражаюча точність
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06.03.2022 14:13 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ І ЇЇ ГЕРОЯМ!!
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06.03.2022 14:14 Відповісти
оно **** такое мелкое на фоне нашего козака
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06.03.2022 14:15 Відповісти
ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:20 Відповісти
- Василько, ти знов усі іграшки поламав?
- А батько теж так робить
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06.03.2022 14:20 Відповісти
Уявляю який там сморід - від згорілих кацапських свиней.
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06.03.2022 14:24 Відповісти
Вважаю, що мені б цей запах сподобався.
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06.03.2022 14:40 Відповісти
Before and After. Знайдіть відмінності.
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06.03.2022 14:27 Відповісти
Слава Украине!! Героям Слава!! Долбите их мразей! В плен не брать. они. суки. наших детей внуков убивают! Дай Бог. что б это была та колона.... о ней во всех новостях тут говорили
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06.03.2022 14:30 Відповісти
Будет еще много уничтоженных колон этих мразей - рашистов!
Они заплатят своими некчемными жизнями за бесценные жизни наших детей, стариков, молодых и не очень людей, за каждую героическую жизнь наших защитников!
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06.03.2022 14:40 Відповісти
ЛЕПОТА!!!!!!
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06.03.2022 14:43 Відповісти
Шож воно аж через монітор так тхне..тьфу
Слава Україні" Слава її героям!
Харьків це Україна, назавжди! Крапка
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06.03.2022 14:45 Відповісти
сколько еще этих колонн, Господи!
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06.03.2022 15:07 Відповісти
варіант намбер ту звісно набагато приємніший ☺️
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06.03.2022 15:07 Відповісти
 
 