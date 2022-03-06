УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
56892 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
15751 40
війна (7123) добровольці (410) Кулеба Дмитро (1737)

В Україну їдуть досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, - глава МЗС Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україну їдуть досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, - глава МЗС Кулеба

В Україну їдуть досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, щоб пліч-о-пліч з українцями воювати з РФ у лавах міжнародного легіону. Загальна кількість заявок уже наближається до 20 тисяч.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, це їхнє бажання, яке вони виявили, ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим, це їхня добровільна готовність воювати на боці добра", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у неділю.

Міністр уточнив, що загальна кількість заявок уже наближається до 20 тисяч.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+27
"Приємний" сюрприз козломордим.
показати весь коментар
06.03.2022 14:25
+15
Иностранных войск в Украине нет!
показати весь коментар
06.03.2022 14:24
+11
ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
показати весь коментар
06.03.2022 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
показати весь коментар
06.03.2022 14:24 Відповісти
ось тільки з звязком повна дупа
показати весь коментар
06.03.2022 14:30 Відповісти
Иностранных войск в Украине нет!
показати весь коментар
06.03.2022 14:24 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 14:47 Відповісти
"Приємний" сюрприз козломордим.
показати весь коментар
06.03.2022 14:25 Відповісти
А їм не до сраки, хто їх п*здуватиме?
показати весь коментар
06.03.2022 14:42 Відповісти
Відпускники як на Донбасі. Головне що уряд їх не посилав
показати весь коментар
06.03.2022 14:26 Відповісти
Нічого спільного.
показати весь коментар
06.03.2022 14:28 Відповісти
1000 путинских фашиков не стоят и одного воина из иностранного легиона.
показати весь коментар
06.03.2022 14:28 Відповісти
під путіном не встигають памперси міняти а тут ще таке-
показати весь коментар
06.03.2022 14:28 Відповісти
Мамки кацапские-вытягивайте своих 20 летних обсосов из Украины любым способом. Это ж будет полный ******. Ведь бравые кадыровцы по vip-коридору слиняют,а ваши останутся.))
показати весь коментар
06.03.2022 14:28 Відповісти
Це скоріше моральна та політична допомога, не військова. Тим не менш- дяка та шана.
показати весь коментар
06.03.2022 14:28 Відповісти
помиляєтеся. війна затягується а ветерани мають досвід
показати весь коментар
06.03.2022 14:37 Відповісти
11 день войны против противника, который тридцать лет готовился уничтожить Украину это не затягивание.
показати весь коментар
06.03.2022 14:40 Відповісти
Ну, 20 тыс человек с военной подготовкой и прошедших горячие точки это не похлопывание по плечу с дежурными фразами поддержки. Помимо военных там наверняка будут логисты, инструктора и прочие. Как ни крути, это поддержка. Может, среди тех людей затисаются операторы натовского ПВО или пилоты. Кто знает, кто знает.
показати весь коментар
06.03.2022 14:38 Відповісти
вроде инфа была что 200 нигерийцев тож заявки подали
показати весь коментар
06.03.2022 14:29 Відповісти
кацапі обосрутся.
показати весь коментар
06.03.2022 14:32 Відповісти
Москалі? Я з москалями не балакаю!
показати весь коментар
06.03.2022 14:47 Відповісти
Легенды войны. Кацапы - вам пи...да
показати весь коментар
06.03.2022 14:30 Відповісти
20 тис. ціла армія
показати весь коментар
06.03.2022 14:30 Відповісти
20 000 это серьёзная сила !
показати весь коментар
06.03.2022 14:30 Відповісти
Та скільки їм треба їхати, щоб доїхати?
показати весь коментар
06.03.2022 14:34 Відповісти
Если каждый из них убьёт хотя бы 8 кацапов, то от армии ***** ничего не останется. 8 для ветеранов и профи не так много
показати весь коментар
06.03.2022 14:35 Відповісти
Весь мир объединился против путина. Кроме россиян.
показати весь коментар
06.03.2022 14:37 Відповісти
Войска ПВО Москвы переведены в состоянии особой готовности. Разведка получила информацию, что Руст вступил в иностранный легион Украины
показати весь коментар
06.03.2022 14:37 Відповісти
Особа готовність у москалів - всі одягли памперси і приготували великі целофанові пакети.
показати весь коментар
06.03.2022 14:43 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 14:40 Відповісти
Кадыров заявил о тысячах молодых чеченцев, готовых пополнить ряды добровольцев.
А с прошлой партией мяса что случилось? Протухла?
показати весь коментар
06.03.2022 14:41 Відповісти
В Украине нет для них овец, пусть покажут доблесть, замочив Кадырова.
показати весь коментар
06.03.2022 15:30 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
показати весь коментар
06.03.2022 14:44 Відповісти
Ну то ,що кацапи,Добрий вечір,ми з України!
показати весь коментар
06.03.2022 14:49 Відповісти
Та де вони? Чому вже тиждень їдуть?
показати весь коментар
06.03.2022 14:49 Відповісти
Мати над каміном сушену голову кацапа, це ознака гарного тону для кожного мисливця.
показати весь коментар
06.03.2022 14:51 Відповісти
С добровольцами русню можно гнать до Владивостока
показати весь коментар
06.03.2022 14:51 Відповісти
Сподіваюсь, там є льотчики (бажано зі своїми домашніми літаками типу F-16) і оператори з Рапторами, які купили в воєнторзі дюті фрі.
показати весь коментар
06.03.2022 14:54 Відповісти
Кошти на сплату цим бійцям, знаходяться у банках у містах та селищах на Росії. Хлопці, ідіть і заберіть те що належить вам.
показати весь коментар
06.03.2022 15:05 Відповісти
20 000 спецури - це як 100 000 звичайних рашонацистських армійців.
Вони вміють все. Особливо спецоперації в тилу і зачистку населених пунктів.
показати весь коментар
06.03.2022 15:09 Відповісти
Вони шо кацапам зтилу заходять,поки добіжать мокшанців і йнаші перебьють
показати весь коментар
06.03.2022 15:14 Відповісти
Своїх добровольців озброюйте, народу в військоматах тисячами записують, а далі руху немає ніякого. Хоча б тренували поки ще є час.
показати весь коментар
06.03.2022 15:47 Відповісти
 
 