В Україну їдуть досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, - глава МЗС Кулеба

В Україну їдуть досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, щоб пліч-о-пліч з українцями воювати з РФ у лавах міжнародного легіону. Загальна кількість заявок уже наближається до 20 тисяч.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, це їхнє бажання, яке вони виявили, ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим, це їхня добровільна готовність воювати на боці добра", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у неділю.

Міністр уточнив, що загальна кількість заявок уже наближається до 20 тисяч.