Північна Корея перетвориться на територію свободи у порівнянні з Росією, ми чекаємо на внутрішній фронт в РФ, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що безпрецедентні дії Росії розвиваються із такою швидкістю, що невдовзі вона перетне рівень, який склався у найжорсткішій диктатурі світу – КНДР.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в Києві у неділю.
Кулеба наголосив, що реакція на агресію РФ не лише іноземних урядів, а й західного бізнесу вже стала болючою для Росії.
"Пішов ефект доміно. Це тільки початок страждань та болісних втрат для Росії. Росія дізнається, що таке справжня ізоляція. 113 компаній-гігантів вже вийшли з російського ринку, 213 великих компаній частково або повністю припинили співпрацю з російськими партнерами", - розповів він.
Кулеба запевнив, що цей тиск зростатиме. Зокрема він не задоволений рівнем санкцій з боку платіжних систем Visa та MasterCard.
"Деякі лазівки для роботи залишилися... Будемо тиснути на "Візу" і "Мастеркард", щоби вони повністю припинили роботу в Росії", - розповів міністр. Він анонсував оголошення від МЗС України тих компанії, які не поспішають припиняти роботу в РФ.
Водночас, МЗС розраховує на відкриття внутрішнього фронту з боку російських громадян через драконівські обмеження, запроваджені в РФ.
"У Росії стає неможливо жити і не через війну… Північна Корея таким темпом перетвориться на територію свободи у порівнянні з Росією", - заявив Кулеба. Зокрема, як відомо від з кінця тижня в РФ діє кримінальне покарання до 15 років за правдиві повідомлення про війну в Україні, якщо вони відрізняються від лінії російської пропаганди.
"Сотні тисяч росіян не хочуть так жити. Ми вже бачимо антивоєнні демонстрації", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Они совершенно безнадежны.
отримає кріпосну росію.
і це буде незабаром.
Їм ще надовго вистачить цих автомобілів. Запчастини оригінальні проблемно буде купити, але тут їм допоможе Китай з їх ліцензійними запчастинами. Плюс є розборки крадених і битих авто.
Це ж якими виродками треба бути...вялічіє бл...