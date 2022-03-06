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Північна Корея перетвориться на територію свободи у порівнянні з Росією, ми чекаємо на внутрішній фронт в РФ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Північна Корея перетвориться на територію свободи у порівнянні з Росією, ми чекаємо на внутрішній фронт в РФ, - Кулеба

Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що безпрецедентні дії Росії розвиваються із такою швидкістю, що невдовзі вона перетне рівень, який склався у найжорсткішій диктатурі світу – КНДР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в Києві у неділю.

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Кулеба наголосив, що реакція на агресію РФ не лише іноземних урядів, а й західного бізнесу вже стала болючою для Росії.

"Пішов ефект доміно. Це тільки початок страждань та болісних втрат для Росії. Росія дізнається, що таке справжня ізоляція. 113 компаній-гігантів вже вийшли з російського ринку, 213 великих компаній частково або повністю припинили співпрацю з російськими партнерами", - розповів він.

Кулеба запевнив, що цей тиск зростатиме. Зокрема він не задоволений рівнем санкцій з боку платіжних систем Visa та MasterCard.

"Деякі лазівки для роботи залишилися... Будемо тиснути на "Візу" і "Мастеркард", щоби вони повністю припинили роботу в Росії", - розповів міністр. Він анонсував оголошення від МЗС України тих компанії, які не поспішають припиняти роботу в РФ.

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Водночас, МЗС розраховує на відкриття внутрішнього фронту з боку російських громадян через драконівські обмеження, запроваджені в РФ.

"У Росії стає неможливо жити і не через війну… Північна Корея таким темпом перетвориться на територію свободи у порівнянні з Росією", - заявив Кулеба. Зокрема, як відомо від з кінця тижня в РФ діє кримінальне покарання до 15 років за правдиві повідомлення про війну в Україні, якщо вони відрізняються від лінії російської пропаганди.

"Сотні тисяч росіян не хочуть так жити. Ми вже бачимо антивоєнні демонстрації", - додав міністр.

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Топ коментарі
+24
росіяни -- це колективне хуйло. Марно чекати, на жаль...
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06.03.2022 14:38
+17
При всій огиді до Північної Кореї, вона ні на кого не нападала з 1950 року. Просто іноді розмахує ракетами коли жерти хочеться.
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06.03.2022 14:40
+15
Я від РФ чекаю лише одного- що вона здохне як держава разом із левовою часткою раSSєян.
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06.03.2022 14:39
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росіяни -- це колективне *****. Марно чекати, на жаль...
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06.03.2022 14:38 Відповісти
УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:43 Відповісти
Мої рідні росцяни, яких я колись дуже любила, вірять тєлєку...) У співробітника мого - така ж ситуація. Розсварилися і ніякого зв'язку.
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06.03.2022 14:48 Відповісти
*росіяни)...
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06.03.2022 14:49 Відповісти
Нє-нє... спочатку вірно написала
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06.03.2022 15:04 Відповісти
А перший варіант був кращим)
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06.03.2022 15:15 Відповісти
В Уссурийске сейчас готовят к отправке десантную бригаду. Великая отечественная прямо, дальневосточные дивизии едут спасать Москву. Знаете, что их мамки делают? В церковной лавке покупают свечки и обереги. Не ложатся под колеса грузовиков, не прячут детей. Они покупают свечи и обереги.

Они совершенно безнадежны.
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06.03.2022 14:46 Відповісти
Резервація так резервація. За шо боролись.
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06.03.2022 14:38 Відповісти
Был в МАЦКЫЕ и видел чудо.... два кацапчика сидят зубы черные гнилые лошадиный х"й едят
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06.03.2022 15:26 Відповісти
Я від РФ чекаю лише одного- що вона здохне як держава разом із левовою часткою раSSєян.
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06.03.2022 14:39 Відповісти
При всій огиді до Північної Кореї, вона ні на кого не нападала з 1950 року. Просто іноді ******** ракетами коли жерти хочеться.
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06.03.2022 14:40 Відповісти
Таки да...
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06.03.2022 14:40 Відповісти
Чем больше ***** своих орков задушит тем лучше. Эта помойка параша не должна существовать как страна а рабье на ее территории должно страдать долго и максимально. Никакой пощады не должо быть к любому орку с территории оркостана
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06.03.2022 14:40 Відповісти
Параша вже давно була Zомбилендом, але для путіна- ХУ№ЛО навіть цього було замало! Гулаг по сталінськи це самое то!!!
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06.03.2022 14:41 Відповісти
******** муше бути зруйнована! Слава націі!!
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06.03.2022 14:42 Відповісти
Резервация кацапских свиней не тая уж и плохая идея. Вернуть украинские территории, обнести кацапский свинарник колючей проволокой и пусках гниют в собственном дерьме. 50-70 лет и кацап полностью выродится.
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06.03.2022 14:44 Відповісти
Жодний вчений не відповість, а де ж, власне, кацапська територія...
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06.03.2022 14:53 Відповісти
Служил когда-то за Уссурийском, граница с Китаем. Удивляло количество местных фамилий с окончанием "ко". Гораздо позже узнал, кто же осваивал эти далекие края империи и защищал ее границы на Дальнем Востоке.
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06.03.2022 15:42 Відповісти
.....Чита ......Сахар и гречка отсутствуют в дискаунтере «Наш» по адресу Столярова, 44, и в «Абсолюте» на Чкалова, 48. Также сахара нет в дискаунтере «Наш» на Лазо, 40. По словам работника «Абсолюта», продукты разобрали ещё вчера», - пишет ИА Чита.ру.
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06.03.2022 14:46 Відповісти
Когда новость готовилась к выпуску, очевидцы сообщили корреспонденту ZAB.RU, что в торговой сети «Абсолют» покупатели буквально смели не только крупы и сахар, но и масложировую продукцию, прислав фото пустых полок.
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06.03.2022 14:48 Відповісти
раша хотіла в ссср....
отримає кріпосну росію.
і це буде незабаром.
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06.03.2022 14:47 Відповісти
Автопром расеї вже майже на колінах. Будуть їздити на уазах.
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06.03.2022 14:47 Відповісти
Не забувайте, що в них ринок насичений іномарками всіх можливих брендів.
Їм ще надовго вистачить цих автомобілів. Запчастини оригінальні проблемно буде купити, але тут їм допоможе Китай з їх ліцензійними запчастинами. Плюс є розборки крадених і битих авто.
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06.03.2022 14:57 Відповісти
Запропонувати Китаю та Японии забрати в кацапів Сибір та Далекий Схід. На Росії там зара нема військ.
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06.03.2022 14:49 Відповісти
Все стане на свої місця лише після дерусифікації росії. Тоді раптом виявиться, що ніяких русскіх не існує, а є покалічені русскаязичієм угрофінські народи, українці і т.д. і т.п...фактично вертаємося у 1917 і виправляємо помилки.
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06.03.2022 14:49 Відповісти
Чекати , поки раби повстануть можна дуже довго. Стільки часу в нас нема. Той революційний фронт повинні створити ми. Там повно наших людей. Та й місцеві оберуть сильнішу сторону. Але потрібно провести роботу. І допомогти ресурсами. Запишіть мене добровольцем, я трохи знаю рф зсередини. Використайте таких, як я. Інакше ця війна буде тривати довго. Слава Україні! Смерть ворогам!
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06.03.2022 14:50 Відповісти
З часом розконсе рвують друкарські машинки.
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06.03.2022 14:50 Відповісти
Йшло 21 століття...
Це ж якими виродками треба бути...вялічіє бл...
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06.03.2022 14:52 Відповісти
Північній Кореї тепер є на кого тицяти пальцем і казати: "Ви ж подивіться на оцей Мордор! Не те, що в нас, повна демократія. Негайно зніміть з нас санкції!"
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06.03.2022 14:56 Відповісти
Північній Кореї тепер є на кого тицяти пальцем і казати: "Ви ж подивіться на оцей Мордор! Не те, що в нас, повна демократія. Негайно зніміть з нас санкції!"
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06.03.2022 14:57 Відповісти
На російських мітингах мають з'явитися українські прапори та звучати українська мова. Будемо вважати, що зараз 1917 рік. Цілком реально, що деякі регіони рф будуть керуватися Києвом. Тоді не втрималися, бо не надавали належної уваги національному питанню.
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06.03.2022 15:21 Відповісти
 
 