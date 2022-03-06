Зеленський - світовим лідерам: "Закрийте небо над Україною, або дайте нам літаки! Інакше ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали". ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після ракетних обстрілів Вінниці російською авіацією президент Володимир Зеленський вчергове звернувся до західних лідерів із закликом терміново закрити небо над Україною, інакше "ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали".
Проо це він заявив у своєму відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. Вісім ракет проти нашого міста, проти нашої мирної, доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії, жодним чином. Ракетний удар, жорсткий, цинічний. Повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, наші батьки, наші дідусі, бабусі, покоління українців. Ми повторюємо кожного дня - закрийте небо над Україною! Закрийте для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону - без ракет, без авіабомб. Ми - люди, і це - ваш гуманітарний обов'язок - захищати нас, захищати людей. І ви це можете! Якщо ви цього не зробите і не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити лише один висновок - ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів, і цього дня, і назавжди", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
+ Великі(>3 од.техніки) накопичення військ РФ,
+ Ракетно артилерійські системи РФ.
Україна має стати "Чорна діра" для окупаційних військ РФ.
Хай всі бачать хто є хто на форумі!
Я то давно знав, що ти з себе представляєш!
все меняется
НАТО неминуемо будет учавствовать, запониме это и убедитесь в ближайшем будушем
Если Украина не выстоит, Европа не признает оккупацию никогда. И Россия уже нападёт на Европейские страны, что-бы те признали оккупацию Украины
Лучше сейчас, пока орки не под границами Польши и Румынии
ФСБ рф - ИДИНАХУЙ!
Мене не влаштовує така доля!
звісно,що можна оголосити про закрите небо,але від цього нічого не змінеться.
літаки ми збіваємо,але відстежити усі ракети неможливо
Бачу, тут на форумі повскривалися багато руськіх консерв!
Так гиг?
не стоит папиному йурысту рассуждать о тактике закрытия неба...бо даже терминов не знает
Когда Украина победит, они приедут перерезать ленточку на развалинах мордора.
Они так же помогали нашим отцам в 1941-1945, пока их самих не клюнул жареный петух.