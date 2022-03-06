УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
56892 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
9673 83
війна (7123) Зеленський (10071) закрите небо (20)

Зеленський - світовим лідерам: "Закрийте небо над Україною, або дайте нам літаки! Інакше ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після ракетних обстрілів Вінниці російською авіацією президент Володимир Зеленський вчергове звернувся до західних лідерів із закликом терміново закрити небо над Україною, інакше "ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали".

Проо це він заявив у своєму відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. Вісім ракет проти нашого міста, проти нашої мирної, доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії, жодним чином. Ракетний удар, жорсткий, цинічний. Повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, наші батьки, наші дідусі, бабусі, покоління українців. Ми повторюємо кожного дня  - закрийте небо над Україною! Закрийте для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону - без ракет, без авіабомб. Ми - люди, і це - ваш гуманітарний обов'язок  - захищати нас, захищати людей. І ви це можете! Якщо ви цього не зробите і не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити лише один висновок - ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів, і цього дня, і назавжди", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та Польща працюють над можливістю надання Україні винищувачів МіГ-29 і штурмовиків Су-25, - CNN

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+16
Не дали, обосрались от страха
показати весь коментар
06.03.2022 14:48
+15
таке враження що їх там на зхаході цілков влаштовує віна в Україні-обіцяли ж 70 літаків?
показати весь коментар
06.03.2022 14:47
+13
Европе всё равно придётся воевать с Россией.
Если Украина не выстоит, Европа не признает оккупацию никогда. И Россия уже нападёт на Европейские страны, что-бы те признали оккупацию Украины
Лучше сейчас, пока орки не под границами Польши и Румынии
показати весь коментар
06.03.2022 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
таке враження що їх там на зхаході цілков влаштовує віна в Україні-обіцяли ж 70 літаків?
показати весь коментар
06.03.2022 14:47 Відповісти
Не дали, обосрались от страха
показати весь коментар
06.03.2022 14:48 Відповісти
Знищуйте всі
+ Великі(>3 од.техніки) накопичення військ РФ,
+ Ракетно артилерійські системи РФ.

Україна має стати "Чорна діра" для окупаційних військ РФ.
показати весь коментар
06.03.2022 14:49 Відповісти
Не хочет НАТО лезть. Позавчера в Румынии с интервалом в час на дистанции в 1 км упали истребитель, и вылетевший на помощь вертолет со спасателями. 7 человек понибло. В районе порта Констанца. Молчат. Типа погода там была плохая, вот и упали один за другим. Угу. А еще молния может по 10 раз бить в одно и то же время, чо...
показати весь коментар
06.03.2022 15:06 Відповісти
Та 100% боящиеся шороха кацапы с переляку вжарили по румынам...потом был звонок с извинениями, мол человеческий фактор и т.д
показати весь коментар
06.03.2022 15:34 Відповісти
Обіцяли, але після тих перемовин, у проведенні яких вони були проти, чомусь передумали.
показати весь коментар
06.03.2022 15:37 Відповісти
Они не дают самолёты потому что уже дали аж 50 тонн солярки.
показати весь коментар
06.03.2022 14:48 Відповісти
Що вони нею захлинулися!
показати весь коментар
06.03.2022 14:53 Відповісти
коментар відмічено як спам
Запад пособник русского гитлера уже в крови украинцев!
показати весь коментар
06.03.2022 14:49 Відповісти
Щось ти вітер триколорний
показати весь коментар
06.03.2022 15:00 Відповісти
знову нато винне ,,,,
показати весь коментар
06.03.2022 14:49 Відповісти
Ні- керівництво деяких країн, що входять в НАТО. Як зі свіфтом було.
показати весь коментар
06.03.2022 14:52 Відповісти
зате вони зброю нас поставляють.Багато.
показати весь коментар
06.03.2022 15:07 Відповісти
Це мізер у порівнянні з тим, що отримав Афганістан. Просто дріб'язок!
показати весь коментар
06.03.2022 15:16 Відповісти
Ні. Ізраїль котри відмовився надати систему "залізний купол". Усіх пригадаємо, прийде час.
показати весь коментар
06.03.2022 14:52 Відповісти
Рєзніков: "Ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" не зможе зняти питання захисту українських стратегічних об'єктів".
показати весь коментар
06.03.2022 15:01 Відповісти
нехай мене банять, але у цій вакханалії перекаченої істерички з лопатою, що 3-ри роки клала на все окрім асфальту- підтанцьовувати не буду. Воно, тільки вчора, змогло в одному абзаці з'єднати окупант із россосіся.
показати весь коментар
06.03.2022 15:07 Відповісти
Навіщо тебе банити?
Хай всі бачать хто є хто на форумі!
Я то давно знав, що ти з себе представляєш!
показати весь коментар
06.03.2022 15:29 Відповісти
Будь ласка, не робить з цього Залізного купола якусь вундервафлю. Він не захищає від артилерійських снарядів, авіаційних бомб і крилатих ракет. В умовах Ізраїлю він працює з урахуванням заздалегідь визначених координат точек пуску Градів, що дозволяє наперед визначити балістичні характеристики їх польоту і перехоплення. Бойови спроможності Купола різко зменьшуються якщо пуск Градів відбувається з невизначених позицій. І подивиться на мапу Ізраїлю. Їхні міста це маленьки точки у порівнянні з велетнями Киїівом і Харковом. Залізний купол це не більш ніж обьектова система ППО яка ефективна лише в комплексі з іншими компонентами ППО і ПРО - зенітними ракетами великої і середньої дальності і, звісно, авіації, яка повинна прикривати РЛС, вузли зв'язку і управління, сами пускови установки.
показати весь коментар
06.03.2022 15:49 Відповісти
коментар відмічено як спам
щось не подобається, бо ти пецькин підсос?
показати весь коментар
06.03.2022 15:11 Відповісти
це все?
показати весь коментар
06.03.2022 15:13 Відповісти
Ок. Чому літаки не дають?
показати весь коментар
06.03.2022 14:50 Відповісти
погодите, все будет быстрее, чем бы думаете
показати весь коментар
06.03.2022 14:54 Відповісти
Швидше, ніж на 10-ий день війни? Так отож...
показати весь коментар
06.03.2022 14:56 Відповісти
быстрее, чем бы предполагаете
показати весь коментар
06.03.2022 15:00 Відповісти
Літаки переобладнані під НАТО. Треба оте все знімати і ставити старе.
показати весь коментар
06.03.2022 15:02 Відповісти
Не меліть дурниць, я вас прошу!
показати весь коментар
06.03.2022 15:05 Відповісти
под левую ногу или как ? отдохни, глядишь и пурга прекратится.
показати весь коментар
06.03.2022 15:37 Відповісти
точно так говорили немцы десять дней назад о поставках оружия в Украину
все меняется
НАТО неминуемо будет учавствовать, запониме это и убедитесь в ближайшем будушем
показати весь коментар
06.03.2022 14:53 Відповісти
Я скорее поверю что Путин захлебнется любовью Шойгу
показати весь коментар
06.03.2022 15:30 Відповісти
Дуже справедливі слова до цих сцикунів з антипутінської коаліції!
показати весь коментар
06.03.2022 14:50 Відповісти
Европе всё равно придётся воевать с Россией.
Если Украина не выстоит, Европа не признает оккупацию никогда. И Россия уже нападёт на Европейские страны, что-бы те признали оккупацию Украины
Лучше сейчас, пока орки не под границами Польши и Румынии
показати весь коментар
06.03.2022 14:50 Відповісти
Україна вистоїть.
показати весь коментар
06.03.2022 14:53 Відповісти
Так это чмо бункерское сегодня скало что санкции это объявление войны ,
показати весь коментар
06.03.2022 15:20 Відповісти
коментар відмічено як спам
придурок где ты эти самолеты держать будешь если позволил все аэродромы разбомбить
показати весь коментар
06.03.2022 14:50 Відповісти
придурок наши самолеты на аэродромах Румынии, и были переброшены туда еще до начала атак
показати весь коментар
06.03.2022 14:52 Відповісти
Ну наши самолёты летают же на Севере Украины.
показати весь коментар
06.03.2022 14:53 Відповісти
коментар відмічено як спам
Зеля, та они там сцыкуны все эти гейропейцы во главе со стариком бидоном. не может 80й пердун управлять такой великой страной как США
показати весь коментар
06.03.2022 14:51 Відповісти
Дякую Президенту що сказав їм це. Хтось мав їм це сказати!
показати весь коментар
06.03.2022 14:51 Відповісти
Провокатор, россию утилизируют, россия большая там земли много.
показати весь коментар
06.03.2022 14:55 Відповісти
https://nonews.co/directory/lists/geography/map-true-size-of-countries
показати весь коментар
06.03.2022 14:59 Відповісти
Твій ********** син сатани лайно та повний 0 зараз у світі. Ніхто його за гравця вже не сприймає.
ФСБ рф - ИДИНАХУЙ!
показати весь коментар
06.03.2022 14:56 Відповісти
что тут скажешь. никто не хочет подставлять жопу. Проще воевать чужими руками.
показати весь коментар
06.03.2022 14:52 Відповісти
УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
показати весь коментар
06.03.2022 14:53 Відповісти
Приедь в Украину и в любом городе раскажи это, очень удивишся когда будешь привязан к столбу с голой сракой. ******* "сочуствующие" провокаторы. Шоб ты знало, за свободу Украины борятся все жители, хоть жиды они, хоть рюскоговорящие.
показати весь коментар
06.03.2022 14:57 Відповісти
ты жалок
показати весь коментар
06.03.2022 15:10 Відповісти
нехотел обидеть и говорил без злого умысла. Я не разделяю людей по национальности, точнее до последнего времени не разделял. Теперь есть люди и есть москали.
показати весь коментар
06.03.2022 15:34 Відповісти
о, как ! Но нацисты при этом украинцы. Срань подзаборная, у тебя с головой всё в порядке?
показати весь коментар
06.03.2022 15:08 Відповісти
Не удивляйтесь, меня уже на мкад здесь отправили, с Россией вообще ничего общего не имею,
показати весь коментар
06.03.2022 15:19 Відповісти
Україна- це 300 спартанців цивілізованого світу. І так- МИ вже перемогли і Заходу не важливо, залишимося ми в живих чи ні.

Мене не влаштовує така доля!
показати весь коментар
06.03.2022 14:55 Відповісти
чого ти паніку на рівному місті розводиш?твій рубль стає все більш неспроможним,а плату за пост не підвищують .краще склотару збирай,вигідніше
показати весь коментар
06.03.2022 14:58 Відповісти
Все будет!
показати весь коментар
06.03.2022 14:55 Відповісти
хто небудь,скажіть йому,що неможливо закрити небо над всією Україною...це не маленькій Ізпаїль...це великі площі.
звісно,що можна оголосити про закрите небо,але від цього нічого не змінеться.
літаки ми збіваємо,але відстежити усі ракети неможливо
показати весь коментар
06.03.2022 14:55 Відповісти
ты что с него сейчас великого стратего лепят после войны если жив останусь вывалю всё что про сего дятла думаю
показати весь коментар
06.03.2022 14:58 Відповісти
блін,підтримую на 100%!!!
показати весь коментар
06.03.2022 15:09 Відповісти
"после войны"...это правильно, а сейчас на него гонят враги, не важно из какой они страны...весь срач на потом !!!
показати весь коментар
06.03.2022 15:42 Відповісти
А чому ти зараз почав це говорити?
Бачу, тут на форумі повскривалися багато руськіх консерв!
Так гиг?
показати весь коментар
06.03.2022 15:37 Відповісти
бо "беда.коль сапоги начнет тачать пирожник,а пироги печи сапожник".
не стоит папиному йурысту рассуждать о тактике закрытия неба...бо даже терминов не знает
показати весь коментар
06.03.2022 15:42 Відповісти
Закрыть небо можно и с помощью гуманитарной помощи. Поставками 4 тысяч топоров. Индейских только.
показати весь коментар
06.03.2022 15:01 Відповісти
Ракети Томагавк?
показати весь коментар
06.03.2022 15:03 Відповісти
Они, они родные
показати весь коментар
06.03.2022 15:45 Відповісти
лицемерно конечно, но остановить рашистов они могли бы.
показати весь коментар
06.03.2022 15:16 Відповісти
Запад боится пролить каплю своей крови, готовы платить любую цену чтоб только нашей кровью все обошлось для них. С этим позором им жить.
показати весь коментар
06.03.2022 15:29 Відповісти
Думаю, им пох позор или нет...
показати весь коментар
06.03.2022 15:44 Відповісти
Видно что им пофиг, а ещё в этот мир мы стремимся, ЕС, НАТО, пустые слова все это.
показати весь коментар
06.03.2022 15:45 Відповісти
Ну скільки можна про закрите небо, ясно ж сказали - НІХТО НЕ БУДЕ ЦЬОГО РОБИТИ! Енергію треба направляти на більш реальні речі.
показати весь коментар
06.03.2022 15:38 Відповісти
НАТО ждет.
Когда Украина победит, они приедут перерезать ленточку на развалинах мордора.
Они так же помогали нашим отцам в 1941-1945, пока их самих не клюнул жареный петух.
показати весь коментар
06.03.2022 15:43 Відповісти
блін, як цей клоун задрав, тепер нато винне, а не нові дороги,де коломойського завод асфальт постачав,чмо блін(
показати весь коментар
06.03.2022 15:44 Відповісти
Зе хочет стравить нато с россией, он думает если еврей украинцев найобывает и на мясо пускает, значит и нато так можно пустить.. Я служу в бундесе и ты не угадал пархатый, мы не влезем в твою мясорубку.. можете блокировать за правду вам не привыкать терпилы
показати весь коментар
06.03.2022 15:49 Відповісти
 
 