"Путін не зможе перемогти в Україні": очільниця МЗС Британії розповіла про очікування щодо війни
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава британського Foreign Office Елізабет Трасс стверджує, що Заходу доведеться заплатити ціну за жорстку боротьбу з путінською Росією, але є розуміння потреби зупинити РФ.
Цензор.НЕТ інформує, що про це вона розповіла у інтерв’ю лондонському щоденному виданню Express після зустрічі з колегами-міністрами з ЄС, G7 та України.
Трасс запевнила, що Захід свідомий небезпеки, яку становить сучасна Росія, і готовий її зупинити, оскільки в іншому разі Путін не зупиниться в Україні, а також подібні кроки можуть зробити інші диктатори.. "Йдеться не тільки про європейську безпеку. Яким буде наша сигнал для решти світу (якщо не перемогти Путіна в Україні)? Якщо Путін не програє, це підбадьорить інших агресорів у всьому світі", - додала вона.
Ліз Трасс запевнила, що є впевненість у перемозі над Путіним.
"Ми всі згодні, що він не може досягти успіху в Україні. Людські витрати вже жахливі, тому нам потрібно активізувати наші зусилля", - заявила вона.
Також представниця уряду Британії закликала пересічних громадян з розумінням поставитися до проблем, з якими вони також стикнуться. Вона, зокрема, визнала, що санкції проти Росії, зокрема імовірна заборона купівлі у неї нафти і газу, "зроблять речі в Британії дорожчими, але це ціна, яку потрібно заплатити".
Зауважимо, що це перше визнання західним посадовцем намірів заборонити купівлю нафти й газу в РФ. Раніше Україна попросила Захід підвищити санкційний тиск, зокрема, запровадити нафтове ембарго та закрити порти .
"Якщо не зупинити його ціна була би катастрофічною", - додала вона..
Будь ласка, зачекайте...
де на руках у батька мертва півторарічна дитина..
И вскоре нападут на Европу, в этом можете не сомневаться
оружие везут так, что гражанским на полосе нет места проехать
а полоса в жешове горячая от бортов нато
Европа дорого заплатит если будет такой медлительной.
.
.мордор та ***** повинен бути знищений..
.
..
Слава нації
Смерть москалям.
Та й наша армія виглядала б інакше без "англо-саксонської" допомоги, хоч її і пробував знищити "мудрий нарід"
А НАТО ссыт, что проиграет?
Украина - сильнее НАТО!