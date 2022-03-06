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Новини За кордоном
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"Путін не зможе перемогти в Україні": очільниця МЗС Британії розповіла про очікування щодо війни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Путін не зможе перемогти в Україні": очільниця МЗС Британії розповіла про очікування щодо війни

Глава британського Foreign Office Елізабет Трасс стверджує, що Заходу доведеться заплатити ціну за жорстку боротьбу з путінською Росією, але є розуміння потреби зупинити РФ.

Цензор.НЕТ інформує, що про це вона розповіла у інтерв’ю лондонському щоденному виданню Express після зустрічі з колегами-міністрами з ЄС, G7 та України. 

Трасс запевнила, що Захід свідомий небезпеки, яку становить сучасна Росія, і готовий її зупинити, оскільки в іншому разі Путін не зупиниться в Україні, а також подібні кроки можуть зробити інші диктатори.. "Йдеться не тільки про європейську безпеку. Яким буде наша сигнал для решти світу (якщо не перемогти Путіна в Україні)? Якщо Путін не програє, це підбадьорить інших агресорів у всьому світі", - додала вона.

Ліз Трасс запевнила, що є впевненість у перемозі над Путіним.

"Ми всі згодні, що він не може досягти успіху в Україні. Людські витрати вже жахливі, тому нам потрібно активізувати наші зусилля", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія пропонує країнам G7 запровадити ліміти на купівлю нафти та газу з РФ, - Трасс

Також представниця уряду Британії закликала пересічних громадян з розумінням поставитися до проблем, з якими вони також стикнуться. Вона, зокрема, визнала, що санкції проти Росії, зокрема імовірна заборона купівлі у неї нафти і газу, "зроблять речі в Британії дорожчими, але це ціна, яку потрібно заплатити".

Зауважимо, що це перше визнання західним посадовцем намірів заборонити купівлю нафти й газу в РФ. Раніше Україна попросила Захід підвищити санкційний тиск, зокрема, запровадити нафтове ембарго та закрити порти .

"Якщо не зупинити його ціна була би катастрофічною", - додала вона..

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції продовжаться. Путін має зазнати поразки в Україні, - Трасс

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Топ коментарі
+14
Если не остановить орков сейчас, они будут уже уверены в безпомощности Европы и считать тех за слизняков, а себя крытыми вояками
И вскоре нападут на Европу, в этом можете не сомневаться
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06.03.2022 14:54
+12
В Украине есть национальное единство, в странах европы нету. Вот и вся разница между нами.
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06.03.2022 14:55
+10
Если вы будете молча наблюдать.....
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06.03.2022 14:51
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Если вы будете молча наблюдать.....
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06.03.2022 14:51 Відповісти
Они же сказали, что не будут влезать в войну. Тем более что Россия уже бомбит какими-то допотопными ракетами. Всё что Украине надо это современные ПВО и всё.
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06.03.2022 14:52 Відповісти
Плюс много оружия и желательно добровольцев пора бы подвезти тех самых знаменитых, чтобы русские солдаты испугались как от Азова.
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06.03.2022 14:53 Відповісти
Вперед и побыстрее.
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06.03.2022 14:51 Відповісти
ваші очікування, рішення та консультації, виражені на фото в статті нижче
де на руках у батька мертва півторарічна дитина..
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06.03.2022 14:53 Відповісти
Если не остановить орков сейчас, они будут уже уверены в безпомощности Европы и считать тех за слизняков, а себя крытыми вояками
И вскоре нападут на Европу, в этом можете не сомневаться
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06.03.2022 14:54 Відповісти
Правільно, не дай Бог путін переможе в Україні, це стане прикладом для інших диктаторів. І треба зараз діяти. Потім може стати набагато дорожче для країн заходу.
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06.03.2022 14:55 Відповісти
В Украине есть национальное единство, в странах европы нету. Вот и вся разница между нами.
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06.03.2022 14:55 Відповісти
все там в европе есть, не волнуйтесь
оружие везут так, что гражанским на полосе нет места проехать
а полоса в жешове горячая от бортов нато
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06.03.2022 15:05 Відповісти
Ціну яка платить Україна це людські життя. В скільки Ви їх оцінюєте?
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06.03.2022 14:57 Відповісти
Ембарго на постачання нафти і газу , це вершина всіх санкцій . Більше цього , вже придумати не можливо . Це ядерний удар по економіці кацапні . Якщо й це ***** не зупинить , далі залишається тільки повномасштабна світова війна . .
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06.03.2022 14:58 Відповісти
Набор расплывчатых фраз и никакой конкретики. Разве что про нефтяное эмбарго. Но это должна сделать не только Великобритания, но и весь цивилизованный мир. В том числе и Шелл. И газ надо перестать закупать.
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06.03.2022 15:00 Відповісти
УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 15:01 Відповісти
По данным разведки, на очереди не Польша, а Литва - кацапам нужен проход до Калининграда.
Европа дорого заплатит если будет такой медлительной.
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06.03.2022 15:01 Відповісти
Звідки така інформація?
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06.03.2022 15:03 Відповісти
На прошлые учения "единое бурятство" или как там его, когда армия Вейшнории уничтожала кацапов, отрабатывались задачи по пробитию коридора в Кенигсберг
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06.03.2022 15:08 Відповісти
"Путін не зможе перемогти в Україні". Я тебе даже больше скажу: 2x2=4. Прикинь!
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06.03.2022 15:01 Відповісти
Йшов десятий день війни... які ж ви равлики!
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06.03.2022 15:04 Відповісти
Одиннадцатый. Всё по идее должно заработать, но нужно время. Оно играет на нас.
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06.03.2022 15:22 Відповісти
Так, навіть 11. Ви уявляєте, що таке 10 днів під безперервними обстрілами твоє держави?
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06.03.2022 15:31 Відповісти
Не равлики, просто немає довіри до нашої влади
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06.03.2022 15:30 Відповісти
Не мели дурниць.
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06.03.2022 15:32 Відповісти
Коротко
.
.мордор та ***** повинен бути знищений..
.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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06.03.2022 15:05 Відповісти
Треба не чекати, а набагато більше допомагати.
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06.03.2022 15:10 Відповісти
Хватит быть зрителями как украинский народ героически отбивается от орков нужна Ваша помощь и немедленные действия !
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06.03.2022 15:13 Відповісти
Нийте якось толковіше, бо ще ніколи Захід не давав такої сильної і швидкої реакції на жодну дію у всьому світі, і ніхто крім Заходу теж...
Та й наша армія виглядала б інакше без "англо-саксонської" допомоги, хоч її і пробував знищити "мудрий нарід"
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06.03.2022 15:38 Відповісти
Украина - победит *****!
А НАТО ссыт, что проиграет?
Украина - сильнее НАТО!
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06.03.2022 15:38 Відповісти
находясь в оккупации чувствуешь как всё больше тебя одолевает безнадёга.
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06.03.2022 15:42 Відповісти
 
 