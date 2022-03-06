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Російські загарбники обстріляли мирне населення, яке намагалося виїхати з Ірпеня (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З'явилося відео удару, який російські окупанти нанесли, по українських захисниках, які забезпечували коридор для евакуації цивільного населення в Ірпені.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане на Фейсбук-каналі Сухопутні війська ЗС України.
Блогер Сергій Наумович зазначає, що окупанти стріляли з гранатометів по мирних мешканціях "з валізами й дітьми". Є загиблі.
Топ коментарі
+25 Zamer3 Potolkoff
показати весь коментар06.03.2022 15:09
+16 Alexxik Foxikk
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+9 винтовка
показати весь коментар06.03.2022 15:11
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тому наївно чекати на якусь зміну у них в розумі
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
В общем, дикие северные трусливые племена. За все ответят эти шакалы.
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