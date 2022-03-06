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армія РФ (2462) Ірпінь (90) обстріл (4354) евакуація (587)

Російські загарбники обстріляли мирне населення, яке намагалося виїхати з Ірпеня (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З'явилося відео удару, який російські окупанти нанесли, по українських захисниках, які забезпечували коридор для евакуації цивільного населення в Ірпені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане на Фейсбук-каналі Сухопутні війська ЗС України.

Читайте також: Російські загарбники цілеспрямовано б’ють мінометами по мосту, через який люди намагаються залишити Ірпінь, - фотограф Дубчак

Блогер Сергій Наумович зазначає, що окупанти стріляли з гранатометів по мирних мешканціях "з валізами й дітьми". Є загиблі.

Російські загарбники обстріляли мирне населення, яке намагалося виїхати з Ірпеня (оновлено) 01

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Топ коментарі
+25
Які ж ви нЕлюди, москалі!
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06.03.2022 15:09
+16
Никакие солдатские матери и никакая прогрессивная интеллигенция кацапстана ничего не добьются, потому что 146% тамошнего населения с каждым своим убитым или пленным говорят вечная память герою, который: 1. защищает рузге изык. 2. защищает дамбас 3. защищает от пиндосов и НАТы 4. защищает от проклятых хахлов. Причем убийство украинцев у них становится главной целью "спецоперации". Кацапский мальчик еще непризывного возраста в разговоре со своим пленным папкой прежде всего спрашивает - много убил?
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06.03.2022 15:19
+9
Це якісь звірі
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06.03.2022 15:11
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06.03.2022 15:06 Відповісти
Не хило так. В них цукор коштує дорожче разів у 2-3 ніж у Німеччині.
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06.03.2022 15:33 Відповісти
Які ж ви нЕлюди, москалі!
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06.03.2022 15:09 Відповісти
Це якісь звірі
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06.03.2022 15:11 Відповісти
Дохлий москаль = гарний москаль.
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06.03.2022 15:14 Відповісти
Никакие солдатские матери и никакая прогрессивная интеллигенция кацапстана ничего не добьются, потому что 146% тамошнего населения с каждым своим убитым или пленным говорят вечная память герою, который: 1. защищает рузге изык. 2. защищает дамбас 3. защищает от пиндосов и НАТы 4. защищает от проклятых хахлов. Причем убийство украинцев у них становится главной целью "спецоперации". Кацапский мальчик еще непризывного возраста в разговоре со своим пленным папкой прежде всего спрашивает - много убил?
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06.03.2022 15:19 Відповісти
путін в них - бох. і вони від нього отримали додаткову хромосому.
тому наївно чекати на якусь зміну у них в розумі
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06.03.2022 15:39 Відповісти
Ну нет, фашисты в 1943 явно гуманне себя вели. Кацапов в живых не оставлять. За каждого убитого ребенка убивать двоих пленных кацапов.
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06.03.2022 15:26 Відповісти
харе цю хвилю гнать про "в живых не оставлять"...хто буде завали розчищати, могили копати, в суді покази давати? Спочатку це, а вже потім...
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06.03.2022 16:17 Відповісти
Больше кормите пленных пирожками и поите чаем. Дбл
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06.03.2022 15:31 Відповісти
На учениях сволочи?
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06.03.2022 15:35 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 15:48 Відповісти
putin you are a CUNT
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06.03.2022 15:49 Відповісти
Сколько можно верить в переговоры с кацапоидами и ихним *зеленым коридорам*?
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06.03.2022 16:01 Відповісти
Кацапня боится ВСУ как огня, поэтому и воюет с гражданикими, которые не имеют чем ответить. ***** еще при захвате Крыма блеяло : а за женщинами и детьми будем стоять мы, и пусть только попробуют.
В общем, дикие северные трусливые племена. За все ответят эти шакалы.
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06.03.2022 16:02 Відповісти
Мережа "Українськи ковбаси" сьогодні 06.03. в продажу сир "расиській" і "костромський" , йде 11 день війни!
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06.03.2022 16:07 Відповісти
Почему нет наших диверсионных групп в рашке, бяларашке, почему там скалады не горят, аэродромы не взрываются ?
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06.03.2022 16:08 Відповісти
Войну надо переносить на территорию противника.
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06.03.2022 16:08 Відповісти
Важливо розуміти, що за минулі 8 років цивілізований світ зробив свій висновок. територія 404 - це колективний путін. Захід вступив у війну, введені санкції роблять існування мордора несумісним із життям. Аналогівнемає. У ******** історії ще не вводилися такі заходи для знищення саме народу -МРАЗІ.
Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

WE DEMAND NEGOTIATIONS WITH THE REPRESENTATIVES OF THE OCCUPANT ON THE TERRITORY OF THE ALLIES OF UKRAINE AND WITH THE PARTICIPATION OF DELEGATES FROM THE EUROPEAN SOLIDARITY PARTY (ES)! UKRAINE GONNA WIN!
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06.03.2022 16:11 Відповісти
поставить коридор из ихних пленых пусть тогда бьют по своим а мамкам перед этим показать кто из их сыновей стоит .пусть благославят своего вождя
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06.03.2022 16:13 Відповісти
Скорей всего и своих не пожалеют.
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06.03.2022 16:50 Відповісти
Я ТЕПЕР РОЗУМІЮ ЧЕЧЕНЦІВ, ЧОМУ ВОНИ ВІДРІЗАЛИ ГОЛОВИ МОСКАЛЯМ
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06.03.2022 16:16 Відповісти
Мой друг с женой и ребенком (девочка 5 лет) уехали из Романовки за 1 час до этого,-им повезло что русские фашисты решили ударить по эвакуацинооному коридору на час позже. Сейчас они живут со мной в моей квартире в Киеве. А до этого они в 14 году бежали из Донецка потеряв жилье. Русские фашисты действуют всегда одинаковыми методами-эвакуационнный короидор-это не значит что русские фашисты не будут по нему стрелять
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06.03.2022 16:25 Відповісти
Писать обращения к жителям республик входящих в состав Росии , с призывом об выходе из состава РФ. В этом направлении должны работать так же СМИ и спецслужбы Украины и все мы , общаясь с жителями регионов РФ в соцсетях.
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06.03.2022 16:49 Відповісти
Никакие солдатские матери и никакая прогрессивная интеллигенция кацапстана ничего не добьются, потому что 146% тамошнего населения с каждым своим убитым или пленным говорят вечная память герою, который: 1. защищает рузге изык. 2. защищает дамбас 3. защищает от пиндосов и НАТы 4. защищает от проклятых хахлов. Причем убийство украинцев у них становится главной целью "спецоперации". Кацапский мальчик еще непризывного возраста в разговоре со своим пленным папкой прежде всего спрашивает - много убил?
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06.03.2022 16:56 Відповісти
 
 