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Російські війська обстріляли з "Градів" територію Харківського фізтеху, де є ядерна установка, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Російські війська обстріляли з "Градів" територію Харківського фізтеху, де є ядерна установка, - СБУ

Російські військові обстріляли з "Градів" територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (НУЦ ХФТІ), де розташована дослідна ядерна установка. Її руйнування могло призвести до екологічної катастрофи.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Вкотре російсько-терористичні війська наносять точкові удари по ядерних об’єктах України. Сьогодні російським агресором здійснено обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град" по території Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут (ННЦ ХФТІ)", - йдеться у повідомленні.

В цьому інституті знаходиться дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів.

"Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи", - наголосили в СБУ.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею екоцид (ст. 441 Кримінального кодексу України). СБУ продовжує збирати докази до Гааги.

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********* кацапи
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06.03.2022 15:10 Відповісти
Мразі, їх треба стерти з лиця землі!!! А не просто розвалити.
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06.03.2022 15:11 Відповісти
Конвульсии молоха. Надеюсь, в Украине скоро появятся необходимые технические средства, чтобы минимизировать жертвы.
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06.03.2022 15:12 Відповісти
Это Путин мстит Харькову за присвоение высокого, почетного популярного звания...
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06.03.2022 15:17 Відповісти
жалко что ответку не посылают кацам
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06.03.2022 15:44 Відповісти
 
 