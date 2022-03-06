Російські війська обстріляли з "Градів" територію Харківського фізтеху, де є ядерна установка, - СБУ
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Російські військові обстріляли з "Градів" територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (НУЦ ХФТІ), де розташована дослідна ядерна установка. Її руйнування могло призвести до екологічної катастрофи.
Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Вкотре російсько-терористичні війська наносять точкові удари по ядерних об’єктах України. Сьогодні російським агресором здійснено обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град" по території Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут (ННЦ ХФТІ)", - йдеться у повідомленні.
В цьому інституті знаходиться дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів.
"Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи", - наголосили в СБУ.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею екоцид (ст. 441 Кримінального кодексу України). СБУ продовжує збирати докази до Гааги.
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