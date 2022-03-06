Україна просить миротворців ООН для охорони об’єктів критичної інфраструктури, - ОП
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Україна звернулася до Ради безпеки ООН щодо введення миротворчого контингенту для охорони об'єктів критичної промислової інфраструктури.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Враховуючи загрозу для критичних об'єктів інфраструктури в Україні (атомні станції, об'єкти хімічної промисловості), ми звернулися до Ради безпеки ООН щодо запровадження миротворчого контингенту для охорони цих об'єктів. Не може країна-агресор це блокувати", - сказав Сібіга.
Він додав, що також ведеться робота з позбавлення Росії права голосу в Раді безпеки ООН.
Також, за словами Сибіги, сьогодні президент України підписав указ про створення спеціальної юридичної групи, яка забезпечуватиме позови України у міжнародних юрисдикціях щодо військових злочинів РФ та кваліфікацію їх як геноциду українського народу. Ця група вже сформована.
"Готуються відповідні позови. Група вже розпочала юридичні процедури. Тому покарання для РФ обов'язково буде", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
А ось, за виключенням Турції, могут же суки.
!По истечению срока оформить новую карту уже не получится, однако в Центробанке нашли системам Visa и Mastercard отечественную замену. Ей станет карта "Мир". В утреннем заявлении представители банка рассказали, что санкции на внутренние переводы по стране не повлияют, а в случае, если появится необходимость расплачиваться за границей, можно использовать карту "Мир". На данный момент её признали в Турции, Армении, Казахстане, Таджикистане, Абхазии, Вьетнаме. Беларуси, Киргизии, и Южной Осетии."
Це сильно вдарить по її пропаганді.
В ООН все всё прекрасно понимают, но сцат безумного путлера с ядерной кнопкой.
А в самой ********* "37 год". Там никакой пропаганды кроме путлеровской, в принципе быть не может.
1для них одна їхня людина дорожче 1000 наших
2припинення бомбардувань не входить в їхні інтереси.
3 бомбардування, це план Б *****. про це знали всі і ЄС і НАТО.
4сценарій захвату України на 100% план захвату Грозного
тільки в більших маштабах.