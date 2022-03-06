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Україна просить миротворців ООН для охорони об’єктів критичної інфраструктури, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна просить миротворців ООН для охорони об’єктів критичної інфраструктури, - ОП

Україна звернулася до Ради безпеки ООН щодо введення миротворчого контингенту для охорони об'єктів критичної промислової інфраструктури.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Враховуючи загрозу для критичних об'єктів інфраструктури в Україні (атомні станції, об'єкти хімічної промисловості), ми звернулися до Ради безпеки ООН щодо запровадження миротворчого контингенту для охорони цих об'єктів. Не може країна-агресор це блокувати", - сказав Сібіга.

Він додав, що також ведеться робота з позбавлення Росії права голосу в Раді безпеки ООН.

Також, за словами Сибіги, сьогодні президент України підписав указ про створення спеціальної юридичної групи, яка забезпечуватиме позови України у міжнародних юрисдикціях щодо військових злочинів РФ та кваліфікацію їх як геноциду українського народу. Ця група вже сформована.

"Готуються відповідні позови. Група вже розпочала юридичні процедури. Тому покарання для РФ обов'язково буде", - зазначив він.

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06.03.2022 15:14 Відповісти
ПРО МИРОТВОРЦІВ - ЦЕ ВСЕ *****... МИ САМІ МАЄМО ВСТАНОВИТИ СВІЙ МИР ДО УРАЛА...
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06.03.2022 15:15 Відповісти
коментар відмічено як спам
Аби тільки шабелькою не врізався, завойовник мамкін.
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06.03.2022 15:20 Відповісти
Ти вже всі стелі заміряв? Відпочиваєш, стібаєшся, каву п'єш?
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06.03.2022 15:23 Відповісти
А ты на кого работаешь, пидорок ольгинский?
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06.03.2022 15:24 Відповісти
Це Равшан, він з Джамшудом стелі міряє. На нік подивись.
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06.03.2022 15:42 Відповісти
НЕ *****, НЕ ЗАВАЖАЙ ДЯДЬКАМ ЗАХИЩАТИ ТВІЙ ДІВАН ВІД ОРКІВ. БО ЯК **** МОСКАЛЬСЬКА САУ ПО ТВОЄМУ ДІВАНУ, ТО ТИ ВСЕРЕШСЯ, А ДЯДЬКАМ ЩЕ ПРАЦЮВАТИ...
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06.03.2022 15:27 Відповісти
ЦЕ ДЛЯ ZAMER3 КОМЕНТ. ІНШИХ НЕ СТОСУЄТЬСЧ.
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06.03.2022 15:35 Відповісти
Сірий Клин, Зелений Клин, Жовтий Клин і т.д. і т.п...
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06.03.2022 15:35 Відповісти
Ти бачиш там масові виступи проти війни? Час протверезіти.
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06.03.2022 15:36 Відповісти
МАМКІН ЗАВОЙОВНИК СЛУЖИВ В АРМІЇ, КОЛИ ТИ ЩЕ ССАВСЯ У ВАТНО-МАРЛЄВУ ПОВ'ЯЗКУ. ЗАКРИЙ *****!
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06.03.2022 15:37 Відповісти
ЦЕ ДЛЯ ZAMER3 КОМЕНТ. ІНШИХ НЕ СТОСУЄТЬСЯ.
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06.03.2022 15:38 Відповісти
Не порви серце, прадідусь.
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06.03.2022 15:38 Відповісти
НЕ СЦИ!
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06.03.2022 15:40 Відповісти
На жаль, поки що ні. Нема чим ці об'єкти прикрити від біснуватої скотини.
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06.03.2022 15:24 Відповісти
Мировая общественность! Хватит быть зрителями как Украинский народ героически отбивается от орков нужна Ваша помощь и немедленные действия !
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06.03.2022 15:16 Відповісти
Миротворці не помішали би.

А ось, за виключенням Турції, могут же суки.

!По истечению срока оформить новую карту уже не получится, однако в Центробанке нашли системам Visa и Mastercard отечественную замену. Ей станет карта "Мир". В утреннем заявлении представители банка рассказали, что санкции на внутренние переводы по стране не повлияют, а в случае, если появится необходимость расплачиваться за границей, можно использовать карту "Мир". На данный момент её признали в Турции, Армении, Казахстане, Таджикистане, Абхазии, Вьетнаме. Беларуси, Киргизии, и Южной Осетии."
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06.03.2022 15:21 Відповісти
Троллинг 500-го уровня. Мы прекрасно знаем, что ********* наложит ветто в СБ ООН. Это тысячный раз покажет полную импотентность и СБ ООН и ООН в целом, как структуры.
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06.03.2022 15:22 Відповісти
А також покаже, що Рашка не хоче безпеки для Європи та для себе від ядерної та хімічної загрози.
Це сильно вдарить по її пропаганді.
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06.03.2022 15:39 Відповісти
Какой "пропаганде"?
В ООН все всё прекрасно понимают, но сцат безумного путлера с ядерной кнопкой.
А в самой ********* "37 год". Там никакой пропаганды кроме путлеровской, в принципе быть не может.
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06.03.2022 15:51 Відповісти
не дадуть.
1для них одна їхня людина дорожче 1000 наших
2припинення бомбардувань не входить в їхні інтереси.
3 бомбардування, це план Б *****. про це знали всі і ЄС і НАТО.
4сценарій захвату України на 100% план захвату Грозного
тільки в більших маштабах.
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06.03.2022 15:25 Відповісти
Глас вопіющего в пустинє...
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06.03.2022 15:37 Відповісти
 
 