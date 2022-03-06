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дефолт (57) рейтинг (502) Росія (28488)

Росія із ліквідного перспективного ринку перетворилася на вигнанця: рейтинг країни-окупанта опустили до сміттєвого рівня найбільші міжнародні рейтингові агенції, - ЦЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія із ліквідного перспективного ринку перетворилася на вигнанця: рейтинг країни-окупанта опустили до сміттєвого рівня найбільші міжнародні рейтингові агенції, - ЦЕС

Аналітики зазначають, що Росія із ліквідного перспективного ринку, частини великої групи BRIC (Brazil, Russia, India, China), миттєво перетворилася на країну-вигнанця.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС), передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зараз рейтинг країни-агресора від Fitch знаходиться на рівні В, від S&P – на рівні ССС-, і від Moody’s – на рівні В3. Усі три агенції прогнозують подальше падіння рейтингів РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оцінки відображають не лише санкції та очікуване економічне падіння. Рейтингові агенції думають, що Росія оголосить дефолт, бо просто не захоче платити.

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Як пояснюють аналітики ЦЕС, для будь-якої відкритої економіки дефолт суверена автоматично означає відсутність доступу до будь-яких фінансових ресурсів для держбанків та держкомпаній. Потенційна відмова від виконання зобов’язань означає підвищений ризик контролю за капіталом та націоналізації активів. Це призведе до того, що навіть просто страхувати міжнародні торгові операції будь-кому з російської юрисдикції стане набагато дорожче або ж неможливо взагалі.

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"Україна в скрутних фінансових умовах, коли довелося реструктуризувати зовнішні борги, могла покладатися на міжнародні фінансові організації та їхню допомогу. Росія зараз цього не має. Навпаки, міжнародна спільнота робить активні кроки для того, щоб відлучити агресора від основних фінансових ринків та потоків капіталу", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що Росія із ліквідного перспективного ринку, частини великої групи BRIC (Brazil, Russia, India, China), миттєво перетворилася на країну-вигнанця. Цінні папери РФ прибирають з фондових індексів, а значить, і з портфелів великих індексних фондів, пенсійних фондів.

"На фінансових ринках навіть торкатися активів РФ стає все більш токсичним", - резюмували в ЦЕС.

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Топ коментарі
+19
Дивлячись на Рашку, скажу:
СРСР виявляться розвалився дуже обачно, обережно і з турботою про свої частини, та своє населення!
Безробіття, безперспективність, відсутність товарів першої необхідності та голод, були НАЙМЕНШОЮ ціною із можливих.
90-і роки покажуться мешканцям Рашки РАЄМ.
Рашка буде розвалюватися с грохотом, дризгами та кровью.
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06.03.2022 16:01
+17
Коротко
..касаби?
...
Vам....піZда
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 15:49
+13
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06.03.2022 16:12
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Коротко
..касаби?
...
Vам....піZда
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 15:49 Відповісти
Рабсиане сказали, что их рейтинг AAA и их типа ниипет. Дутая страна, дутое вяличие, дутые рейтинги.
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06.03.2022 16:00 Відповісти
Дивлячись на Рашку, скажу:
СРСР виявляться розвалився дуже обачно, обережно і з турботою про свої частини, та своє населення!
Безробіття, безперспективність, відсутність товарів першої необхідності та голод, були НАЙМЕНШОЮ ціною із можливих.
90-і роки покажуться мешканцям Рашки РАЄМ.
Рашка буде розвалюватися с грохотом, дризгами та кровью.
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06.03.2022 16:01 Відповісти
Важливо розуміти, що за минулі 8 років цивілізований світ зробив свій висновок. територія 404 - це колективний путін. Захід вступив у війну, введені санкції роблять існування мордора несумісним із життям. Аналогівнемає. У ******** історії ще не вводилися такі заходи для знищення саме народу -МРАЗІ.
Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

WE DEMAND NEGOTIATIONS WITH THE REPRESENTATIVES OF THE OCCUPANT ON THE TERRITORY OF THE ALLIES OF UKRAINE AND WITH THE PARTICIPATION OF DELEGATES FROM THE EUROPEAN SOLIDARITY PARTY (ES)! UKRAINE GONNA WIN!
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06.03.2022 16:04 Відповісти
Підорашка завжди була лайном-всі 300 років свого рабського існування.
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06.03.2022 16:06 Відповісти
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06.03.2022 16:12 Відповісти
Совок, не маючи туалетної бумаги загрожував світові багато років.
Кацапи звикли жити в лайні, їх цим не налякаєш. ППО давайте, аналітеги.
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06.03.2022 16:13 Відповісти
Ти порівняй танк СРСР 60-х років з ******** Джавелін (NLAW) - це різні епохи, це не сумісні технології.
СРСР міг наклепати 20000 танків, але ніколи не зміг би зробити жодного Джавеліну.
А ******** світ танками вже не налякати.
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06.03.2022 16:20 Відповісти
Нічо, совковою іглою вчора збили літак
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06.03.2022 16:29 Відповісти
F-35 збили чи Глобал Хавк?
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06.03.2022 16:36 Відповісти
су-35, але я тут не про якість совкового і американського озброєння, а про те, що пуйла не зупиниш одними санкціями
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06.03.2022 16:41 Відповісти
я й про танки не кажу, нам потрібна хороша ППО, щоб їм було не легко міста бомбити
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06.03.2022 16:30 Відповісти
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06.03.2022 16:16 Відповісти
Сдохни оркостан со всеми своими рабами
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06.03.2022 16:18 Відповісти
Слава нації!! пи"зда роійсійскій федерації!
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06.03.2022 16:28 Відповісти
 
 