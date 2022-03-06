Росія із ліквідного перспективного ринку перетворилася на вигнанця: рейтинг країни-окупанта опустили до сміттєвого рівня найбільші міжнародні рейтингові агенції, - ЦЕС
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Аналітики зазначають, що Росія із ліквідного перспективного ринку, частини великої групи BRIC (Brazil, Russia, India, China), миттєво перетворилася на країну-вигнанця.
Про це повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС), передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Зараз рейтинг країни-агресора від Fitch знаходиться на рівні В, від S&P – на рівні ССС-, і від Moody’s – на рівні В3. Усі три агенції прогнозують подальше падіння рейтингів РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оцінки відображають не лише санкції та очікуване економічне падіння. Рейтингові агенції думають, що Росія оголосить дефолт, бо просто не захоче платити.
Як пояснюють аналітики ЦЕС, для будь-якої відкритої економіки дефолт суверена автоматично означає відсутність доступу до будь-яких фінансових ресурсів для держбанків та держкомпаній. Потенційна відмова від виконання зобов’язань означає підвищений ризик контролю за капіталом та націоналізації активів. Це призведе до того, що навіть просто страхувати міжнародні торгові операції будь-кому з російської юрисдикції стане набагато дорожче або ж неможливо взагалі.
"Україна в скрутних фінансових умовах, коли довелося реструктуризувати зовнішні борги, могла покладатися на міжнародні фінансові організації та їхню допомогу. Росія зараз цього не має. Навпаки, міжнародна спільнота робить активні кроки для того, щоб відлучити агресора від основних фінансових ринків та потоків капіталу", - йдеться у повідомленні.
Аналітики зазначають, що Росія із ліквідного перспективного ринку, частини великої групи BRIC (Brazil, Russia, India, China), миттєво перетворилася на країну-вигнанця. Цінні папери РФ прибирають з фондових індексів, а значить, і з портфелів великих індексних фондів, пенсійних фондів.
"На фінансових ринках навіть торкатися активів РФ стає все більш токсичним", - резюмували в ЦЕС.
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..касаби?
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Vам....піZда
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Слава нації
Смерть москалям
СРСР виявляться розвалився дуже обачно, обережно і з турботою про свої частини, та своє населення!
Безробіття, безперспективність, відсутність товарів першої необхідності та голод, були НАЙМЕНШОЮ ціною із можливих.
90-і роки покажуться мешканцям Рашки РАЄМ.
Рашка буде розвалюватися с грохотом, дризгами та кровью.
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Кацапи звикли жити в лайні, їх цим не налякаєш. ППО давайте, аналітеги.
СРСР міг наклепати 20000 танків, але ніколи не зміг би зробити жодного Джавеліну.
А ******** світ танками вже не налякати.