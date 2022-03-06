Загарбники стріляють на акції проти окупації України в Новій Каховці, поранено 5 людей (оновлено). ВIДЕО

Мешканці Нової Каховки вийшли на акцію протесту проти окупації. Військові армії РФ відганяють їх пострілами.

Відповідне відео опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очевидці повідомляють, що поранені 5 людей. Крім того, російські загарбники застосовують проти людей на мітингу світлошумові гранати.

Попри це, люди відмовляються розходитися й закликають російських окупантів піти геть з Нової Каховки.