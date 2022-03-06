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Загарбники стріляють на акції проти окупації України в Новій Каховці, поранено 5 людей (оновлено). ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканці Нової Каховки вийшли на акцію протесту проти окупації. Військові армії РФ відганяють їх пострілами.
Відповідне відео опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Очевидці повідомляють, що поранені 5 людей. Крім того, російські загарбники застосовують проти людей на мітингу світлошумові гранати.
Попри це, люди відмовляються розходитися й закликають російських окупантів піти геть з Нової Каховки.
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