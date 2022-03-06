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Нова Каховка (16) окупація (1467) протест (1536)

Загарбники стріляють на акції проти окупації України в Новій Каховці, поранено 5 людей (оновлено). ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мешканці Нової Каховки вийшли на акцію протесту проти окупації. Військові армії РФ відганяють їх пострілами.

Відповідне відео опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очевидці повідомляють, що поранені 5 людей. Крім того, російські загарбники застосовують проти людей на мітингу світлошумові гранати.

Попри це, люди відмовляються розходитися й закликають російських окупантів піти геть з Нової Каховки.

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Топ коментарі
+11
ахуєть. стріляти по цивільним неприйнятно взагалі, робити це на камери - .. вата в головах, вата. були просто окупанти, тепер військові злочинці. остання закордонна поїздка москаликів, до речі.
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06.03.2022 16:42
+8
Саме і весь сенс в тому, що без зброї.
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06.03.2022 16:46
+6
Без перейменування москви вже, мабуть, не обійдеться...
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06.03.2022 16:47
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Та хоч би якийсь коктейль молотова зробили.Який сенс з голими руками йти? Москалі по любому будуть стріляти.
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06.03.2022 16:41 Відповісти
Саме і весь сенс в тому, що без зброї.
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06.03.2022 16:46 Відповісти
З натовпу кидати коктейлі молотова - це наражати беззбройних людей на загибель. Їх треба кидати з укриття і відразу відходити на рубіж оборони, під захист барикад або руїн.
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06.03.2022 17:32 Відповісти
А ти скільки коктейлів "молотова" кинув на москалів "розумник".
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06.03.2022 16:59 Відповісти
А при чому тут я? І так,я розумний.
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06.03.2022 17:01 Відповісти
******. стріляти по цивільним неприйнятно взагалі, робити це на камери - .. вата в головах, вата. були просто окупанти, тепер військові злочинці. остання закордонна поїздка москаликів, до речі.
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06.03.2022 16:42 Відповісти
Так- трупакам важко десь їздити.
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06.03.2022 16:45 Відповісти
Хто не роздав людям зброю - зрадник
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06.03.2022 16:42 Відповісти
Її взагалі не роздавали. А приймали людей на службу. Тим більше, що Українці і без зброї сильніші за москалів.
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06.03.2022 16:44 Відповісти
Українців цим не злякати- ми не москалі.
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06.03.2022 16:42 Відповісти
Без перейменування москви вже, мабуть, не обійдеться...
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06.03.2022 16:47 Відповісти
Предлагаю болотожабоград.
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06.03.2022 16:53 Відповісти
Новий Гостомель наприклад. Хай вже вчаться вимовляти
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06.03.2022 16:53 Відповісти
кацапы это трусливые ,гнойные ********* ,МОЧИТЬ их и ВСЁ !
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06.03.2022 16:48 Відповісти
русофашисти в своїх звірствах вже перевершують садистів всіх мастей і національностей
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06.03.2022 16:53 Відповісти
Украинцы проводят мирные митинги против кацапской оккупации. Тогда как в 2014 году в Донецкой и Луганской областях гражданских оккупанты выставляли впереди себя.
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06.03.2022 16:56 Відповісти
вот бы само застрелилось
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06.03.2022 17:08 Відповісти
Моя родственница всегда плачет когда видит такие видео. Правду говоря у меня тоже глаза слегка сыреют.
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06.03.2022 17:09 Відповісти
 
 