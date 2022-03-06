206-й батальйон тероборони евакуював з Ірпеня ще пів тисячі жінок та дітей. ВІДЕО+ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
206-й батальйон територіальної оборони сьогодні продовжив евакуацію людей з Ірпеня попри ворожі обстріли.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує сайт політсили "Європейська солідарність".
"Ще понад 500 мешканців Ірпеня зміг евакуювати сьогодні наш 206-й батальйон тероборони Києва. Під час порятунку людей був зафіксований ворожий безпілотник. Наші бійці спробували його збити. І потрапили під російський обстріл", – повідомив Петро Порошенко.
Це вже третій рейд 206-го батальйону в Ірпінь. Загалом за останні дні вдалося вивезти з небезпеки понад три тисячі місцевих жителів – переважно це жінки з дітьми і люди похилого віку.
206-й батальйон територіальної оборони був створений за ініціативи Петра Порошенка для захисту Києва і околиць. До формування увійшли депутати партії "Європейська Солідарність", ветерани російсько-української війни та небайдужі кияни.
Батальйон зокрема взяв участь у захисті Гостомеля, Ірпеня, а також київського району Оболонь від рашистських ДРГ та окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!
WE DEMAND NEGOTIATIONS WITH THE REPRESENTATIVES OF THE OCCUPANT ON THE TERRITORY OF THE ALLIES OF UKRAINE AND WITH THE PARTICIPATION OF DELEGATES FROM THE EUROPEAN SOLIDARITY PARTY (ES)! UKRAINE GONNA WIN!
І хоча я не є його прихильником, все ж відверто йому дякую за цей його батальйон!
Наразі, у нас є спільний ворог і рашистів ми повинні нищити згуртовано всі разом!