206-й батальйон тероборони евакуював з Ірпеня ще пів тисячі жінок та дітей. ВІДЕО+ФОТО

206-й батальйон територіальної оборони сьогодні продовжив евакуацію людей з Ірпеня попри ворожі обстріли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує сайт політсили "Європейська солідарність".

"Ще понад 500 мешканців Ірпеня зміг евакуювати сьогодні наш 206-й батальйон тероборони Києва. Під час порятунку людей був зафіксований ворожий безпілотник. Наші бійці спробували його збити. І потрапили під російський обстріл", – повідомив Петро Порошенко.

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Це вже третій рейд 206-го батальйону в Ірпінь. Загалом за останні дні вдалося вивезти з небезпеки понад три тисячі місцевих жителів – переважно це жінки з дітьми і люди похилого віку.

206-й батальйон територіальної оборони був створений за ініціативи Петра Порошенка для захисту Києва і околиць. До формування увійшли депутати партії "Європейська Солідарність", ветерани російсько-української війни та небайдужі кияни.

Батальйон зокрема взяв участь у захисті Гостомеля, Ірпеня, а також київського району Оболонь від рашистських ДРГ та окупантів.