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Ірпінь (90) евакуація (587) тероборона (149)

206-й батальйон тероборони евакуював з Ірпеня ще пів тисячі жінок та дітей. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

206-й батальйон територіальної оборони сьогодні продовжив евакуацію людей з Ірпеня попри ворожі обстріли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує сайт політсили "Європейська солідарність".

"Ще понад 500 мешканців Ірпеня зміг евакуювати сьогодні наш 206-й батальйон тероборони Києва. Під час порятунку людей був зафіксований ворожий безпілотник. Наші бійці спробували його збити. І потрапили під російський обстріл", – повідомив Петро Порошенко.

Це вже третій рейд 206-го батальйону в Ірпінь. Загалом за останні дні вдалося вивезти з небезпеки понад три тисячі місцевих жителів – переважно це жінки з дітьми і люди похилого віку.

206-й батальйон територіальної оборони був створений за ініціативи Петра Порошенка для захисту Києва і околиць. До формування увійшли депутати партії "Європейська Солідарність", ветерани російсько-української війни та небайдужі кияни.

206-й батальйон тероборони евакуював з Ірпеня ще пів тисячі жінок та дітей 01

Батальйон зокрема взяв участь у захисті Гостомеля, Ірпеня, а також київського району Оболонь від рашистських ДРГ та окупантів.

206-й батальйон тероборони евакуював з Ірпеня ще пів тисячі жінок та дітей 02

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Топ коментарі
+5
Помогите донести!!!!! Ракеты на аэродром в Винницу запустили с преднистровья. Почему на придестровскую ТЭЦ идет газ транзитом через одесскую область???? Перекройте им газ и им гаплык.
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06.03.2022 16:43
+3
Важливо розуміти, що за минулі 8 років цивілізований світ зробив свій висновок. територія 404 - це колективний путін. Захід вступив у війну, введені санкції роблять існування мордора несумісним із життям. Аналогівнемає. У сучасній історії ще не вводилися такі заходи для знищення саме народу -МРАЗІ.
Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

WE DEMAND NEGOTIATIONS WITH THE REPRESENTATIVES OF THE OCCUPANT ON THE TERRITORY OF THE ALLIES OF UKRAINE AND WITH THE PARTICIPATION OF DELEGATES FROM THE EUROPEAN SOLIDARITY PARTY (ES)! UKRAINE GONNA WIN!
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06.03.2022 16:42
+2
Газ туди здогадуєшся чий іде ? Тоді не пиши дурню , може цього хуйло тільки і чекає , нині наш газопровід фунціонує писали з повним навантаженням на відміну від інших - скажи мені чого це рашка стала такою поблажливою ?
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06.03.2022 16:49
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Важливо розуміти, що за минулі 8 років цивілізований світ зробив свій висновок. територія 404 - це колективний путін. Захід вступив у війну, введені санкції роблять існування мордора несумісним із життям. Аналогівнемає. У ******** історії ще не вводилися такі заходи для знищення саме народу -МРАЗІ.
Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

WE DEMAND NEGOTIATIONS WITH THE REPRESENTATIVES OF THE OCCUPANT ON THE TERRITORY OF THE ALLIES OF UKRAINE AND WITH THE PARTICIPATION OF DELEGATES FROM THE EUROPEAN SOLIDARITY PARTY (ES)! UKRAINE GONNA WIN!
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06.03.2022 16:42 Відповісти
Действительно санкции никогда не касались еды и лекарств.
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06.03.2022 17:27 Відповісти
Помогите донести!!!!! Ракеты на аэродром в Винницу запустили с преднистровья. Почему на придестровскую ТЭЦ идет газ транзитом через одесскую область???? Перекройте им газ и им гаплык.
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06.03.2022 16:43 Відповісти
Газ туди здогадуєшся чий іде ? Тоді не пиши дурню , може цього ***** тільки і чекає , нині наш газопровід фунціонує писали з повним навантаженням на відміну від інших - скажи мені чого це рашка стала такою поблажливою ?
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06.03.2022 16:49 Відповісти
Не знаю чій але точно знаю що він тула йде Одещиною, далі діло не хитре.... Там ні иепла ні світла не буде.
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06.03.2022 16:53 Відповісти
Випий водички , заспокойся !
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06.03.2022 17:16 Відповісти
Ни епла ему ни где не будет!
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06.03.2022 17:23 Відповісти
Так! Петя!
І хоча я не є його прихильником, все ж відверто йому дякую за цей його батальйон!
Наразі, у нас є спільний ворог і рашистів ми повинні нищити згуртовано всі разом!
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06.03.2022 16:52 Відповісти
Скажіть, будь ласка, а що ви думаєте про Льоню?
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06.03.2022 17:13 Відповісти
В бронежилеті.
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06.03.2022 16:52 Відповісти
Броньовик
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06.03.2022 16:52 Відповісти
 
 