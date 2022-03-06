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Новини Війна в Україні
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Вінниця (198) обстріл (4354) Волноваха (9)

Близько 400 людей з Волновахи, які прямували до Волинської області, потрапили під обстріл поблизу Вінниці, - Погуляйко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Близько 400 людей із Волновахи та прилеглих територій, що прямували у Волинську область, потрапили під обстріл поблизу Вінниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на голову Волинської обласної цивільної адміністрації Юрія Погуляйка.

"Близько 400 осіб із Волновахи та прилеглих територій, яких чекали на Волині сьогодні, потрапили під обстріл поблизу Вінниці. Організований безпечний доїзд залізницею зірвано. Евакуйовані українці групами добиратимуться на Волинь. Інформація про їх логістику та зустріч уточнюється", - написав він у Телеграм-каналі.

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Топ коментарі
+4
Поблизу Вінниці? Там дрг, чи вже кацапи?
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06.03.2022 16:59
+4
та он имел ввиду тварей (никого не брать в плен!!), обстрелявших мирняк в договоренном коридоре
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06.03.2022 17:04
+2
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06.03.2022 17:03
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В плен никого не брать. Раненых добивать!!!
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06.03.2022 16:51 Відповісти
Та дай людям эвакуироватьсяя, это мирняк, попавший под обстрел, который пытается хоть куда-то от орков сбежать.
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06.03.2022 16:53 Відповісти
та он имел ввиду тварей (никого не брать в плен!!), обстрелявших мирняк в договоренном коридоре
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06.03.2022 17:04 Відповісти
Поблизу Вінниці? Там дрг, чи вже кацапи?
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06.03.2022 16:59 Відповісти
це якась муть від журналюги . Навіть якщо через аеропорт , то він далеко від міста .
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06.03.2022 17:02 Відповісти
Залежить від того, яким шляхом вони їхали. Якщо з У через Н-Г - то як раз шлях проходить повз аеродром.
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06.03.2022 17:16 Відповісти
там від дороги до аеропорту більше 1 км
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06.03.2022 17:21 Відповісти
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06.03.2022 17:03 Відповісти
Докази є чи це чиясь деза?
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06.03.2022 17:13 Відповісти
Вам не прпонують її відразу вбивати.
Достатньо повідомити в поліцію, СБУ.
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06.03.2022 17:23 Відповісти
так написали що чоловіка затримали
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06.03.2022 17:23 Відповісти
Тобто біля Вінниці?
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06.03.2022 17:08 Відповісти
аєропорт Винницы разбомбили 8 ракетами
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06.03.2022 17:28 Відповісти
 
 