113 компаній-гігантів уже пішли з російського ринку, і це лише початок, - Кулеба
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України вже 113 великих світових компаній відмовилися співпрацювати із країною-агресором.
Про це 6 березня повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Його відеозвернення опубліковано на фейсбук-сторінці МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні для російських літаків закрито авіапростір 38 країн, спортивні організації продовжують виключати країну-агресора і скасовують змагання. Компанії та бренди продовжують залишати Росію, їх уже сотні. Продовжується повномасштабна депутинізація світу, усунення росіян з усіх міжнародних форматів і майданчикі" - зазначив Кулеба .
Він наголосив, що не скрізь ця робота відбувається легко і необхідний тиск, зокрема й публічний. Проте всі ці процеси набули систематичного характеру, і хоч викорінювати путінізм зі світу складно, але вже досягнуто багато.
"Це лише початок страждань і болісних втрат для Росії. Росія дізнається, що таке справжня міжнародна ізоляція, відлучення від цивілізованого світу та блокада. Станом на сьогодні 113 компаній-гігантів уже вийшли з російського ринку. Загалом вже 213 великих компаній повністю або частково припинили співпрацю з російськими компаніями", – додав він.
Глава МЗС України нагадав, що Visa та Mastercard оголосили про зупинення роботи в Росії, але зазначив, що залишилися деякі лазівки для продовження співпраці цих платіжних систем із країною-агресором. Тому потрібно продовжувати тиск на Visa та Mastercard для повного припинення зв'язків із РФ.
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