"Я не хочу, чтобы меня что-либо связывало с РФ": Колишній правоохоронець РФ розірвав російський паспорт і проситься до тероборони. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки України оприлюднила відео за участю колишнього правоохоронця РФ, який заявив, що хоче воювати на боці України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Телеграмі.
"На відео – колишній правоохоронець РФ, який 15 років віддав службі в російському МВС. Він показово розриває свої паспорт, посвідчення ветерана військової служби і військовий квиток. Чоловік хоче воювати на боці України, бо тут у нього дружина і нове життя, яке він розпочав, переїхавши в нашу державу минулого року", - поінформували в установі.
У СБУ наголосили, що, звичайно, без повного комплексу перевірок ніхто не допустить цього чоловіка у тероборону.
"Але якщо цей намір щирий – він заслуговує на повагу! Перемога обов’язково буде за Україною! Нам є за що воювати! Ми – на своїй землі! Слава Україні", - написали у СБУ.
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Мордор та ***** повинен бути знищений.
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Слава нації
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......на редкость умный мусор.....
Ты сам то понял, что написал?
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
Если нет, то вот тебе, кацапик, оперативная задача.: берешь свое штатное оружие и расстреливаешь как можно больше кацапов в своем отделении хрюссии, где ты там служишь.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!