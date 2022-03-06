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"Я не хочу, чтобы меня что-либо связывало с РФ": Колишній правоохоронець РФ розірвав російський паспорт і проситься до тероборони. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Я не хочу, чтобы меня что-либо связывало с РФ": Колишній правоохоронець РФ розірвав російський паспорт і проситься до тероборони. ВIДЕО

Служба безпеки України оприлюднила відео за участю колишнього правоохоронця РФ, який заявив, що хоче воювати на боці України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Телеграмі.

"На відео – колишній правоохоронець РФ, який 15 років віддав службі в російському МВС. Він показово розриває свої паспорт, посвідчення ветерана військової служби і військовий квиток. Чоловік хоче воювати на боці України, бо тут у нього дружина і нове життя, яке він розпочав, переїхавши в нашу державу минулого року", - поінформували в установі.

У СБУ наголосили, що, звичайно, без повного комплексу перевірок ніхто не допустить цього чоловіка у тероборону.

"Але якщо цей намір щирий – він заслуговує на повагу! Перемога обов’язково буде за Україною! Нам є за що воювати! Ми – на своїй землі! Слава Україні", - написали у СБУ.

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Топ коментарі
+13
Я б йому не вірив. Хто зрадив одного разу, зрадить іще.
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06.03.2022 16:56
+13
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06.03.2022 17:02
+7
Коротко
..
Мордор та хуйло повинен бути знищений.
..

Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 16:56
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..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
..

Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 16:56 Відповісти
Я б йому не вірив. Хто зрадив одного разу, зрадить іще.
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06.03.2022 16:56 Відповісти
Ну чого зрадив, він «колишній правоохоронець», може бути
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06.03.2022 16:58 Відповісти
Мусорня "колишньою" не буває.
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06.03.2022 17:09 Відповісти
Боєздатними в Путіна лишилися лише авіація та ракетні війська, які діють та ведуть війну з території РФ!

Резерви наземних військ скінчаться завтра...

Залишки всіх інших військ, які він був здатний і ввів в Україну - будуть методично і впевнено добиті !

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"Путін не зможе перемогти Україну": очільниця МЗС Британії розповіла про очікування щодо війни
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06.03.2022 17:04 Відповісти
В чем предательство: в борьбе против фашистской путинской россии, защищая свою семью,- это предательство?
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06.03.2022 17:12 Відповісти
Присягу він давав? Давав. На іншу сторону перебіг? Перебіг. Якщо це не зрада, то що тоді зрада?
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06.03.2022 17:17 Відповісти
.......мусор слился , что бы не отправили на войну из РФии.....
......на редкость умный мусор.....
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06.03.2022 16:58 Відповісти
Ага, такой умный, что попросился воевать против РФ за Украину, ..."чтобы не отправили на войну из РФии...."

Ты сам то понял, что написал?
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06.03.2022 17:40 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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06.03.2022 16:59 Відповісти
будте осторожны,кацапы подлый народ.
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06.03.2022 17:02 Відповісти
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06.03.2022 17:02 Відповісти
Подозрительно свежие корочки. Постанова? И не пускают их вроде в Украину. Лучше ошмётки орков чаще показывайте.
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06.03.2022 17:04 Відповісти
Украинцы, вы не обидитесь, если я от вашего лица приму кацапа в тероборону и дам ему первое задание?
Если нет, то вот тебе, кацапик, оперативная задача.: берешь свое штатное оружие и расстреливаешь как можно больше кацапов в своем отделении хрюссии, где ты там служишь.
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06.03.2022 17:05 Відповісти
Чукча не читатель...
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06.03.2022 17:22 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 17:05 Відповісти
Гитлеровская пропаганда просто пацанята по сравнению с лавровым, путиным и иже с ни мы .Смотриш на рожу лаврова, так и хочется ,если бы достал, изрезать на кусочки.
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06.03.2022 17:22 Відповісти
Но ведь быдло на территории жрет это говно, аж чавкает!
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06.03.2022 17:28 Відповісти
Всё же в раисии есть люди, не все орки.
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06.03.2022 17:33 Відповісти
What?
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06.03.2022 17:38 Відповісти
 
 