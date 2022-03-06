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Необхідно вирішити проблему магістралей, яка віднімає в українських захисників багато ресурсів та безцінний час, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Необхідно вирішити проблему магістралей, яка віднімає в українських захисників багато ресурсів та безцінний час, - Бутусов

Швидкість дій на фронті залежить від ефективної роботи системи постачання.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ.

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"Керівництву країни варто нарешті вирішити проблему магістралей, яка віднімає у нас багато ресурсів та безцінний час. Швидкість наших дій на фронті залежить від ефективної роботи системи постачання. Але вантажообіг дуже сильно гальмується великою кількістю пропускних пунктів. Основні магістрали мають бути під час війни більш швидкими, бо ми втрачаємо час на логістику, втрачаємо час на тривале використання транспорту, втрачаємо дороге пальне.

Влада має забезпечити швидкісний рух від кордонів до Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Київа, бо великі пробки на магістралях створюють проблеми загальній мобілізації країни", - написав він..

Це проблема, яка може вирішитись тільки завдяки чітким розпорядженням та контролем їх виконання. зазначив Бутусов.

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Топ коментарі
+13
Меньше ездить личным автотранспортом. Тут 50 км рашка. Бомбят. Оно садится в тачку и едет за хлебом. Потом родню проведать и т. д. Эти 3 км можно пешком пройти или на велике. Не - оно как наркоман заводит тачку и прёт через блок-посты. Делает заторы. В том числе и для военной техники.
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06.03.2022 17:24
+7
Так просто все - пускай отдадут отдельные трассы под грузоперевозки. Убрать на них все, что мешает свободному передвижению. Можно еще сделать трассу с движением в одну сторону и еще одну с движением в противоположную.
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06.03.2022 17:24
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06.03.2022 17:17 Відповісти
Бригади вже сформовані і частково вже висунулись на схід, а блокпости це просто годувальниці для поліції.
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06.03.2022 17:24 Відповісти
Меньше ездить личным автотранспортом. Тут 50 км рашка. Бомбят. Оно садится в тачку и едет за хлебом. Потом родню проведать и т. д. Эти 3 км можно пешком пройти или на велике. Не - оно как наркоман заводит тачку и прёт через блок-посты. Делает заторы. В том числе и для военной техники.
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06.03.2022 17:24 Відповісти
А потом начинает клепать видосики, что плохие полицейские не дают ему залезть на выделенную полосу...))
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06.03.2022 17:26 Відповісти
Питання більше про захід, іноді так канали на митниці забиті, що військова колона не може проїхати по півдня.
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06.03.2022 17:27 Відповісти
Сижу решаю.. а генштаб нам нафига??
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06.03.2022 17:18 Відповісти
Певно поглядають на опу. Хто там керує? Мабуть забули, що запровадили воєнний стан
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06.03.2022 17:36 Відповісти
Странно ,что власти об этом нужно говорить…ведь это логично и самособойразумеющееся..
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06.03.2022 17:22 Відповісти
власть думает масштабами... иногда упуская важные "мелочи", которые только на месте, вживую можно понять
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06.03.2022 17:35 Відповісти
Так просто все - пускай отдадут отдельные трассы под грузоперевозки. Убрать на них все, что мешает свободному передвижению. Можно еще сделать трассу с движением в одну сторону и еще одну с движением в противоположную.
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06.03.2022 17:24 Відповісти
Під Миколаєвом була знищена aртилерійська позиція російських окупантів терористів.

https://twitter.com/666_mancer/status/1500488009665454081?s=20&t=ocgo5bgdMPThEj0X_3j9IQ
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06.03.2022 17:25 Відповісти
Так, розбили артдивізион Д-30 й захопили гаубиці неушкодженими
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06.03.2022 17:27 Відповісти
Тут з Юрієм не погоджусь, за рахунок панівництва у повітрі москалі зможуть майже безкарно розтрілювати колони постачання, а в тому хаосі який зараз вирахувати і перекрити логістику майже не можливо , наші вояки добре обізнані з театпрм воєнних дій і довозять все навіть стежками ,да довше але несподівано для супротивника
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06.03.2022 17:26 Відповісти
Ні, це обовязково треба зробити. Це ще вчора по доброму просив вчора Арестович. Потім влада буде приймати мери. В Києві, Сумах ,Харькові ,Ніколаєві немає зброї, палива, нічого для тероборони. А на західній Україні дужу умні теробронці понаставили блокпостів і мішають і жінкам євакуюватися и зброю, та іншу допомогу постачати на Києв. Чи ві думаєте, що якщо Києів та Харьков впаде, ви встоїте? не треба бути жлобами. Допомогу для всіх присилають, а не тільки для Західної України і вона повинна бути вчасною. Потім буде пізно.
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06.03.2022 17:35 Відповісти
Не тероборонці понаставляли блокпости, а військові адміністрації за вказівкою зверху.
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06.03.2022 17:42 Відповісти
Ні, це місцеві. Тероборонці це і є місцева військова адміністрація
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06.03.2022 17:44 Відповісти
вже познімали у нас всі блокпости сільські
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06.03.2022 17:31 Відповісти
в военное время надо думать и о логистике и о вражеских ДРГ...
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06.03.2022 17:36 Відповісти
Вражеские ДРг не так опасны, как то, что нам союзник поставили 8000 тонн помощи, а на восток и Киев попало около 100 тонн помощи. Все остальное осело на Западной Украине. Из-за них мы скоро можем потерять Киев и другие города. Нам помогают, а помощь не доходит. Нельзя так, это не побратски. Нельзя быть жлобами. И в обратную сторону это тоже мешает вывезти женщин и детей. Нужно правильно проверять. Если у тероборонцев есть подозрение , то машину нужно вывезти из ряда на обочину, а не тормозить весь поток.
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06.03.2022 17:48 Відповісти
Возможно вы правы
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06.03.2022 17:46 Відповісти
коли почнуть стріляти по машинах які їдуть по зустрічній смузі, щоб обійти чергу на блокпостах,
і тих силовиків які їх супроводжують
тоді ситуація покращиться.
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06.03.2022 17:47 Відповісти
 
 