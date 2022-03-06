Необхідно вирішити проблему магістралей, яка віднімає в українських захисників багато ресурсів та безцінний час, - Бутусов

Швидкість дій на фронті залежить від ефективної роботи системи постачання.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ.

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"Керівництву країни варто нарешті вирішити проблему магістралей, яка віднімає у нас багато ресурсів та безцінний час. Швидкість наших дій на фронті залежить від ефективної роботи системи постачання. Але вантажообіг дуже сильно гальмується великою кількістю пропускних пунктів. Основні магістрали мають бути під час війни більш швидкими, бо ми втрачаємо час на логістику, втрачаємо час на тривале використання транспорту, втрачаємо дороге пальне.

Влада має забезпечити швидкісний рух від кордонів до Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Київа, бо великі пробки на магістралях створюють проблеми загальній мобілізації країни", - написав він..

Це проблема, яка може вирішитись тільки завдяки чітким розпорядженням та контролем їх виконання. зазначив Бутусов.

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