Необхідно вирішити проблему магістралей, яка забирає в українських захисників багато ресурсів та безцінний час, - Бутусов
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Швидкість дій на фронті залежить від ефективної роботи системи постачання.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ.
"Керівництву країни варто нарешті вирішити проблему магістралей, яка віднімає у нас багато ресурсів та безцінний час. Швидкість наших дій на фронті залежить від ефективної роботи системи постачання. Але вантажообіг дуже сильно гальмується великою кількістю пропускних пунктів. Основні магістрали мають бути під час війни більш швидкими, бо ми втрачаємо час на логістику, втрачаємо час на тривале використання транспорту, втрачаємо дороге пальне.
Влада має забезпечити швидкісний рух від кордонів до Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Київа, бо великі пробки на магістралях створюють проблеми загальній мобілізації країни", - написав він..
Це проблема, яка може вирішитись тільки завдяки чітким розпорядженням та контролем їх виконання, зазначив Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
це мабудь про себе.
Я вгадав, вЯлікій письменник?
Бо ті, хто дійсно в ТРО не мають вільного часу на таку кількість коментів, а якщо є вільний час - відсипаються.
"В Києві, Сумах ,Харькові ,Ніколаєві немає зброї, палива, нічого для тероборони. "
Прямо нічього-нічього нема, особисто перевіряв, однією ж...пою одночасно у 4 містах сидиш,
еХсперт диванний?
Якщо чогось не знаєш, краще заткнути свій фонтан, за розумного зійдеш.
(он не сильно противоречит Вашему)
і тих силовиків які їх супроводжують
тоді ситуація покращиться.
біла шкода каг,яр 0404 полтава. уярить по зустрічній.
спиняємо, в машині він, вона і дитина.
кажемо. лейтенант ЗСУ такиц то, зараз воєнний стан, одна полоса має бути вільною.
по вас можуть стріляти. і ви не кращі тих хто стоїть в черзі. а в черзі 80% харків, донецьк, луганськ, дніпро, полтава.
мужик вилупив очі і мовчав, а та **** що з боку каже.
ВИ НЕЛЮДИ і тикає ФАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
це млять до лейтенанта ЗСУ,ми сповістили в тероборону і їх роз,ї..али по повній.
ось про що я.......
а забезпечення, менти, ЗСУ, швидкі.з опізнавальними написами.
і не неси херню....
зайди в тікток.
побачиш як менти блатних проводять.
навіть зброєю погрожують
Якось з тими блок-постами треба питання централізовано вирішувати.
Якщо навіть в містах швидким поступаються місцями на дорозі, то
військовому постачанню тим паче