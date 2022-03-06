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Необхідно вирішити проблему магістралей, яка забирає в українських захисників багато ресурсів та безцінний час, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Необхідно вирішити проблему магістралей, яка забирає в українських захисників багато ресурсів та безцінний час, - Бутусов

Швидкість дій на фронті залежить від ефективної роботи системи постачання.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ.

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"Керівництву країни варто нарешті вирішити проблему магістралей, яка віднімає у нас багато ресурсів та безцінний час. Швидкість наших дій на фронті залежить від ефективної роботи системи постачання. Але вантажообіг дуже сильно гальмується великою кількістю пропускних пунктів. Основні магістрали мають бути під час війни більш швидкими, бо ми втрачаємо час на логістику, втрачаємо час на тривале використання транспорту, втрачаємо дороге пальне.

Влада має забезпечити швидкісний рух від кордонів до Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Київа, бо великі пробки на магістралях створюють проблеми загальній мобілізації країни", - написав він..

Це проблема, яка може вирішитись тільки завдяки чітким розпорядженням та контролем їх виконання, зазначив Бутусов.

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Топ коментарі
+22
Меньше ездить личным автотранспортом. Тут 50 км рашка. Бомбят. Оно садится в тачку и едет за хлебом. Потом родню проведать и т. д. Эти 3 км можно пешком пройти или на велике. Не - оно как наркоман заводит тачку и прёт через блок-посты. Делает заторы. В том числе и для военной техники.
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06.03.2022 17:24
+11
Ні, це обовязково треба зробити. Це ще вчора по доброму просив вчора Арестович. Потім влада буде приймати мери. В Києві, Сумах ,Харькові ,Ніколаєві немає зброї, палива, нічого для тероборони. А на західній Україні дужу умні теробронці понаставили блокпостів і мішають і жінкам євакуюватися и зброю, та іншу допомогу постачати на Києв. Чи ві думаєте, що якщо Києів та Харьков впаде, ви встоїте? не треба бути жлобами. Допомогу для всіх присилають, а не тільки для Західної України і вона повинна бути вчасною. Потім буде пізно.
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06.03.2022 17:35
+8
Так просто все - пускай отдадут отдельные трассы под грузоперевозки. Убрать на них все, что мешает свободному передвижению. Можно еще сделать трассу с движением в одну сторону и еще одну с движением в противоположную.
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06.03.2022 17:24
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06.03.2022 17:17 Відповісти
Бригади вже сформовані і частково вже висунулись на схід, а блокпости це просто годувальниці для поліції.
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06.03.2022 17:24 Відповісти
Меньше ездить личным автотранспортом. Тут 50 км рашка. Бомбят. Оно садится в тачку и едет за хлебом. Потом родню проведать и т. д. Эти 3 км можно пешком пройти или на велике. Не - оно как наркоман заводит тачку и прёт через блок-посты. Делает заторы. В том числе и для военной техники.
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06.03.2022 17:24 Відповісти
А потом начинает клепать видосики, что плохие полицейские не дают ему залезть на выделенную полосу...))
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06.03.2022 17:26 Відповісти
Питання більше про захід, іноді так канали на митниці забиті, що військова колона не може проїхати по півдня.
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06.03.2022 17:27 Відповісти
До чого тут три кілометри? Тобі ж написали - проблема з рухом по трассах.
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06.03.2022 18:08 Відповісти
Налагодити зв"язок між блокпостами. Один блок-пост провів перевірку і передав по ланцюжку, щоб не затримувати. Деталі продумати.
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06.03.2022 19:35 Відповісти
Сижу решаю.. а генштаб нам нафига??
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06.03.2022 17:18 Відповісти
Певно поглядають на опу. Хто там керує? Мабуть забули, що запровадили воєнний стан
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06.03.2022 17:36 Відповісти
Странно ,что власти об этом нужно говорить…ведь это логично и самособойразумеющееся..
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06.03.2022 17:22 Відповісти
власть думает масштабами... иногда упуская важные "мелочи", которые только на месте, вживую можно понять
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06.03.2022 17:35 Відповісти
Так просто все - пускай отдадут отдельные трассы под грузоперевозки. Убрать на них все, что мешает свободному передвижению. Можно еще сделать трассу с движением в одну сторону и еще одну с движением в противоположную.
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06.03.2022 17:24 Відповісти
Так, розбили артдивізион Д-30 й захопили гаубиці неушкодженими
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06.03.2022 17:27 Відповісти
Тут з Юрієм не погоджусь, за рахунок панівництва у повітрі москалі зможуть майже безкарно розтрілювати колони постачання, а в тому хаосі який зараз вирахувати і перекрити логістику майже не можливо , наші вояки добре обізнані з театпрм воєнних дій і довозять все навіть стежками ,да довше але несподівано для супротивника
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06.03.2022 17:26 Відповісти
Ні, це обовязково треба зробити. Це ще вчора по доброму просив вчора Арестович. Потім влада буде приймати мери. В Києві, Сумах ,Харькові ,Ніколаєві немає зброї, палива, нічого для тероборони. А на західній Україні дужу умні теробронці понаставили блокпостів і мішають і жінкам євакуюватися и зброю, та іншу допомогу постачати на Києв. Чи ві думаєте, що якщо Києів та Харьков впаде, ви встоїте? не треба бути жлобами. Допомогу для всіх присилають, а не тільки для Західної України і вона повинна бути вчасною. Потім буде пізно.
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06.03.2022 17:35 Відповісти
Не тероборонці понаставляли блокпости, а військові адміністрації за вказівкою зверху.
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06.03.2022 17:42 Відповісти
Ні, це місцеві. Тероборонці це і є місцева військова адміністрація
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06.03.2022 17:44 Відповісти
Військові адміністрації ж не є самоврядними утвореннями, там чітка вертикаль підпорядкування аж до Генштабу. Самодіяльністю ніхто не займається в умовах воєнного стану
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06.03.2022 17:57 Відповісти
Займаються ,повір. Зараз туже багато примазуються к ТРО, але офіціально там не числятся. І це неофіційне прохання влади трохи разблокувати дороги. Поки ще по доброму.
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06.03.2022 18:00 Відповісти
"багато примазуються к ТРО"
це мабудь про себе.
Я вгадав, вЯлікій письменник?
Бо ті, хто дійсно в ТРО не мають вільного часу на таку кількість коментів, а якщо є вільний час - відсипаються.
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06.03.2022 20:16 Відповісти
Саме так - приоритетом для поставок зброї мають бути не Західні області, а ті, що на лінії вогню. Беспека Західних областей нічого не вартуватиме, якщо паде Київ.
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06.03.2022 17:53 Відповісти
Все логістика починається від західного кордону.
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06.03.2022 19:38 Відповісти
Саме так. Але вона має там починатися, а не закінчуватися. Зброї потребують ті регіони, які саме зараз, у цей момент борються із ворогом. А ми маємо катастрофічну ситуацію - у Миколаєві не достатньо протитанкових засобів, у Херсоні їх взагалі майже не було, зате Львівська самооборона забеспечена ними по повній. На кого танки йдуть? На Львів чи на Миколаїв?
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06.03.2022 20:06 Відповісти
СеоОжа,
"В Києві, Сумах ,Харькові ,Ніколаєві немає зброї, палива, нічого для тероборони. "

Прямо нічього-нічього нема, особисто перевіряв, однією ж...пою одночасно у 4 містах сидиш,
еХсперт диванний?
Якщо чогось не знаєш, краще заткнути свій фонтан, за розумного зійдеш.
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06.03.2022 20:11 Відповісти
вже познімали у нас всі блокпости сільські
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06.03.2022 17:31 Відповісти
в военное время надо думать и о логистике и о вражеских ДРГ...
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06.03.2022 17:36 Відповісти
Вражеские ДРг не так опасны, как то, что нам союзник поставили 8000 тонн помощи, а на восток и Киев попало около 100 тонн помощи. Все остальное осело на Западной Украине. Из-за них мы скоро можем потерять Киев и другие города. Нам помогают, а помощь не доходит. Нельзя так, это не побратски. Нельзя быть жлобами. И в обратную сторону это тоже мешает вывезти женщин и детей. Нужно правильно проверять. Если у тероборонцев есть подозрение , то машину нужно вывезти из ряда на обочину, а не тормозить весь поток.
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06.03.2022 17:48 Відповісти
и тем не менее, в своем комменте я не изменю ни слова !
(он не сильно противоречит Вашему)
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06.03.2022 17:55 Відповісти
приоритетом для снабжения оружия должны быть не Западные области, а те, что на линии огня. Безопасность Западных областей ничего не будет стоить, если Киев упадет.
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06.03.2022 17:57 Відповісти
думаю вооружение не будут переть через эти блок-посты и коридоры или без приоритета в движении... скорее всего тут речь о гуманитарных конвоях...
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06.03.2022 18:03 Відповісти
Віз свого молодшого сина(пройшов спецпідготовку) до місця збору і відправки на фронт. 60 км їхали 2 год. Кожне ОТГ виставило свої блокпости. Хлопці працюють справно(відео, допит, звірка відповідей і т.п.) В сина був повний комплект мобілізаційних та ін документів. Не помогло(вони не мають зразків) Назад їхав 3 год.
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06.03.2022 18:10 Відповісти
Не провокуйте, і не подавайте брехню Вся логістика починається від західного кордону. У нас не крадуть , а навпаки доповнюють, допомагають всім чим можемо. А ви нешановний починаєте звинувачувати, ви вже стали патріотом то і будьте ним , а не провокатором.
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06.03.2022 19:42 Відповісти
Возможно вы правы
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06.03.2022 17:46 Відповісти
коли почнуть стріляти по машинах які їдуть по зустрічній смузі, щоб обійти чергу на блокпостах,
і тих силовиків які їх супроводжують
тоді ситуація покращиться.
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06.03.2022 17:47 Відповісти
Це значить , що везуть дуже потрібні речі для ЗСу, тому і їдуть як можуть швидше. Зрадники! Вас самх треба перестреляти!
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06.03.2022 17:53 Відповісти
вчора, с. Вороновиця, черга 3 км.
біла шкода каг,яр 0404 полтава. уярить по зустрічній.
спиняємо, в машині він, вона і дитина.
кажемо. лейтенант ЗСУ такиц то, зараз воєнний стан, одна полоса має бути вільною.
по вас можуть стріляти. і ви не кращі тих хто стоїть в черзі. а в черзі 80% харків, донецьк, луганськ, дніпро, полтава.
мужик вилупив очі і мовчав, а та **** що з боку каже.
ВИ НЕЛЮДИ і тикає ФАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
це млять до лейтенанта ЗСУ,ми сповістили в тероборону і їх роз,ї..али по повній.
ось про що я.......
а забезпечення, менти, ЗСУ, швидкі.з опізнавальними написами.
і не неси херню....
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06.03.2022 18:33 Відповісти
і ще.
зайди в тікток.
побачиш як менти блатних проводять.
навіть зброєю погрожують
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06.03.2022 18:36 Відповісти
Поездом быстрее и экономнее
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06.03.2022 17:55 Відповісти
тем более там, где еще свободно передвигаются поезда..
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06.03.2022 17:56 Відповісти
Зараз кожне село має за обов'язок поставити блокпост на в'їзді і на виїзді. А так як у нас всі дороги йдуть через такі села, то і маємо те що маємо.
Якось з тими блок-постами треба питання централізовано вирішувати.
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06.03.2022 18:05 Відповісти
Всі блок пости повязати між собою зв"язком і пропускати машини без догляду коли вони пройшли вже огляд. Продумати деталі і це прискорить доставку.
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06.03.2022 19:47 Відповісти
Не хер заглядывать в паспорта всех проезжающих, тем более людям, не могущим отличить подделку от настоящего. Управление работой блокпоста обязаны взять на себя спецы-контрразведчики. Площадка досмотра подозрительных авто - остальным зеленый свети и вилы в задницу, что бы не забивали магистраль.
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06.03.2022 19:16 Відповісти
Які проблеми - показуєш VIP аусвайс і вітерцем до пункту призначення.
Якщо навіть в містах швидким поступаються місцями на дорозі, то
військовому постачанню тим паче
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06.03.2022 20:07 Відповісти
 
 