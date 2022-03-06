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Європа і США розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Європа і США розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Штати разом із союзниками в Європі розглядають можливість відмовитися від імпорту російської нафти через напад РФ на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Зараз ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами та союзниками і розглядаємо скоординований шлях у перспективі заборони імпорту російської нафти", - наголосив держсекретар.

За його словами, для введення такого заходу необхідно переконатися, що на ринку достатньо нафти.

Білий дім обговорює заборону імпорту російської сирої нафти у США через війну РФ проти України. Проводяться консультації з представниками нафтогазової галузі щодо впливу такого кроку на американських споживачів та глобальні поставки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Shell пообіцяла передати Україні виручені від продажу російської нафти кошти

Президент Байден також допустив запровадження ембарго на російську нафту. "Все можливо", - зазначив він, виступаючи перед журналістами 2 березня.

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06.03.2022 17:25 Відповісти
"Розглядають"??? Вы там совсем ухуели???
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06.03.2022 17:27 Відповісти
коментар відмічено як спам
У них окуляры разбились вшент, движутся наощупь, на четвереньках, при этом постоянно обнимают пуйло
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06.03.2022 17:30 Відповісти
Букви


@Bykvu

·
23 ч



Андрій Парубій на чергуванні у Києві.

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06.03.2022 17:27 Відповісти
Я бачила світлину Турчинова у теробороні ,з автоматом,це страшний кривавий пастор!)
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06.03.2022 17:29 Відповісти
И долго же Блинкен думал!

"американцы всегда принимают самые лучшие решения, перепробовав до этого все самые дерьмовые!" У.Черчилль
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06.03.2022 17:27 Відповісти
Vot eto nado zdelat primerno 37% vsej nefti raska prodajiot v EVropu ,a stati 10% vsego importa jest iz raski.Eto byl solni udar po fasistkoj orde
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06.03.2022 17:28 Відповісти
гандони і мразі...
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06.03.2022 17:29 Відповісти
В бінокль чи мікроскоп розглядають, сліпі?
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06.03.2022 17:29 Відповісти
Винницу обстреляли не из преднестровья, а с моря. ракеты прошли над преднистровьем. Молдаване могли бы сейчас жахнуть и отобрать свою землю. Но сцат.
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06.03.2022 17:30 Відповісти
Скажіть,будь ласка,тільки в мене гуглкарти заблоковані? Не виходить "масквічам " відіслати фото їхніх звірств.У відгуках тексти друкуються,а фото блокує
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06.03.2022 17:30 Відповісти
Експорт нафти це найбільша частина валюти для " не называемого" , не буде продажу нафти і привіт СРСР 2.0
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06.03.2022 17:30 Відповісти
США довго запрягають,бо санкціі шкодять також і їм,але будьте впервнені вони зроблять те, що треба.
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06.03.2022 17:31 Відповісти
На жаль , вони зроблять не те що треба , а ТЕ ЩО ТРЕБА ЇМ , дві букви але як змінюють зміст фрази ((
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06.03.2022 17:37 Відповісти
#Старобельск, Луганская обл., 06/03/22, местные жители срывают трёхцветную тряпку #RussianUkrainianWar

https://twitter.com/666_mancer/status/1500471004862238726?s=20&t=ocgo5bgdMPThEj0X_3j9IQ
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06.03.2022 17:31 Відповісти
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06.03.2022 17:32 Відповісти
Пора уже прикрыть эту **** бензоколонк
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06.03.2022 17:31 Відповісти
Серливі, зажрані, рожеві і пухнасті європейці і америкоси, які не хочуть війни, і не хочуть нічого робити. Бізнес поперед всього, гроші поперед всього!
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06.03.2022 17:34 Відповісти
Вони цю можливість в мікроскоп розглядають? Чи на світло? Або як в музеї під різними кутами? А може - як мій кіт себе в дзеркалі розглядає?
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06.03.2022 17:40 Відповісти
Задайте собі питання а чого взагалі вони мають щось робити? Що ми самі зробили, починаючи з 1991 року , я вже мовчу з 2014 року , тепер ми тільки повинні дякувати за те що весь світ робить за ради нашої країни .
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06.03.2022 17:44 Відповісти
 
 