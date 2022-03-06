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Шмигаль просить низку країн припинити членство Росії та Білорусі в МВФ та всіх організаціях Світового банку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Шмигаль просить низку країн припинити членство Росії та Білорусі в МВФ та всіх організаціях Світового банку
Фото: невідоме

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав офіційне звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії щодо припинення членства Росії та Білорусі в Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно підписав офіційне звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії щодо припинення членства Росії та Білорусі в Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку. Ці дві країни порушили свої зобов'язання та спрямували свою політику на війну", - пише він.

За його словами, у листі наводяться чіткі аргументи та посилання на численні статті Угоди з МВФ і статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були знехтувані Росією та Білоруссю. Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна. Саме тому МВФ надає країнам-членам право забезпечити належну відповідь на ситуацію та захистити свій мандат.

" Просимо підтримки країн Групи Семи в започаткуванні й реалізації процедури щодо призупинення операцій МВФ і Групи Світового банку з Росією та Білоруссю та припинення їх членства в цих організаціях", - зазначає Шмигаль.

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Мордор та ***** повинен бути знищений.
Драник теж.
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Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 17:54 Відповісти
В тебе до Заходу претензій більше, ніж до росії...
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06.03.2022 18:01 Відповісти
коментар відмічено як спам
какое ***** членство, поц ты ахметовский... да таких как ты надо... да... *****, бомбят Винницу с территории приднестровья... бомбят Украину с территории ссак в крыму... да вы падлы достойны расстрела... за способствование преступлению...
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06.03.2022 17:54 Відповісти
Шмигаль дєла гаваріт...мачіть кацапню нада...
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06.03.2022 17:59 Відповісти
 
 