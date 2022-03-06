Зеленський затвердив склад делегації для участі у справі суду ООН про геноцид РФ
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Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного Cуду ООН щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього у справі Україна проти Російської Федерації.
Відповідний указ опубліковано в неділю 6 березня на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Делегацію очолить постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.
До складу делегації увійдуть директор Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, надзвичайний і повноважний посол, ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль та заступник міністра економіки України і торговий представник України Тарас Качка.
Міжнародний суд ООН 7 і 8 березня проведе слухання за позовом України проти Росії щодо порушення РФ Конвенції про запобігання злочину геноциду.
Слухання будуть присвячені поданому Україною запиту про запровадження тимчасових заходів.
26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
Також Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в якому, по суті, просить МС ООН наказати Росії зупинити ведення війни в Україні.
Україна у своєму позові не стверджує, що Кремль у лютому 2022 року вчинив геноцид української нації. Утім, Київ згадує про його потенційне планування.
Будь ласка, зачекайте...
Путин с Шойгу
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
Таксамо, як і *****!
Геноци́д (від грец. γένος - рiд, плем'я та лат. caedo - вбиваю)
війна - то одне, геноцид - то інше... (геноцид важче доказати...як наприклад Голодомор)
Що наразі відбувається то не геноцид?
головне, хоть з чогось розпочати...та е затягувати на роки
Но только мне кажется, что три человека от страны, которая подверглась нападению, как-то недостаточно.
Перша світова.
28.07.1914
28+7+19+14 = 68
Друга світова.
01.09.1939
1+9+19+39 = 68
Російське вторгнення в Україну
24.02.2022
24+2+20+22 = 68
Скільки зрадників там цього разу?!
27 mins ·
Зараз у нас два головних вороги (окрім, звичайно, росіян): це надмірний оптимізм і його відсутність.
Фронт стабілізувався і пішла максимально щільна заруба за міста, інколи на зустрічних курсах. Харків, де за планом «Б» мали коронувати Януковича як «лєгітімнава прєзидєнта», стоїть під ударами. Стоїть оточений Маріуполь, українці сходили у контратаку і попалили добряче ворожої техніки з начинкою. Загалом на Донбасі іде рубилово на багатьох напрямках, а там, куди не можуть дотягнутися, падають ракети.
На Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині, Харківщині селяни та армійці полюють на трофеї і здобувають їх. По Запорізькій області їздять туди-сюди ворожі колонни, місцеві їх ганяють та демотивують масовими проукраїнськими мітингами, як у Мелітополі. Така сама ситуація на Херсонщині, у самому Херсоні та Новій Каховці. Під Миколаєвом, Сумами і Черніговом іде плотна рубка, десанта на Одесу так і нема. Обстріляно ракетами Вінницю, Краматорськ, Коростень, Овруч і інші міста.
Битва за Київ триває. Ірпінь і Бучу окупанти рівняють з землею, багато жертв, наші намагаються рятувати людей і роздавати ***** одночасно. Вже другу ракету збито над дитячею лікарнею Охматдит. Бої ідуть також у Гостомелі та Макарові.
Погана новина: війна не закінчиться днями. Окупант втрачає тисячі нікчемних життів, аби розбиватися об стіни великих міст та передмість, і не капітулює, поки ми не перемелемо не 10, а принаймні 50% його особового складу.
Хороша новина: зараз танкові колони і артилерія ворога фактично змагаються за право зайти на вулиці українських міст і згоріти там. Раптового штурму не вийшло, іде одинадцятий день. За цей строк можна було б побудувати фортецю навіть в полі, не те що у Києві чи Харкові. Тероборона, яка з самого початку була фактично ополченням, за дні перетворюється на нормальну резервну армію, з протитанковими і саперними загонами, нормально пристріляною зброєю, координацією та логістикою. А до тероборони, на секунду, записалися вже 100 тисяч українців - це десь 20-25 повноцінних бригад.
Не треба думати, що війна закінчится завтра. Врешті-решт, на нашу землю зайшло більше ста тисяч окупантів. Навіть якби в них були тільки саперні лопатки, їхнє знищення зайняло б багато часу.
Але їхні найкращі сили вже в землі, а ми тільки розганяємось. Ми тільки почали ходити у контрнаступи - а ми, чорт забирай, любимо це робити і вміємо, у нас накопичене таке бажання за роки «режимів тиші». Кожна хвилина працює на нас, ми стаємо сильніші, а Росія слабшає. Вони отримали ***** по всіх напрямках і не виконали жодної з поставлених задач. Ракети і літаки не нескінченні, санкції і відмова білорусів воювати дестабілізують ситуацію у самій Росії, двіж іде на повну, і наша перемога - це лише питання часу.
Закарбуйте у серці кожну ракету, кожну кулю, кожну краплю крові. Закарбуйте, бо ми зараз найсильніша армія Європи і одна з найсильніших у світі. І коли ми відіб'ємось, ми підемо далі і спитаємо з усіх, хто був причетний.
З кожного. Без виключень.
Їбаште, котики. Їбаште, як ви можете.
А можете ви все.
США дали «зеленый свет» странам НАТО, если они решат предоставить истребители Украине, на следующий день после того, как президент Зеленский обратился к членам Конгресса с призывом предоставить их во время субботнего звонка в Zoom.