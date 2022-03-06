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армія РФ (2698) Київська область (1521) обстріл (5105) блокпост (96)

Російські окупанти обстріляли блокпост у Ясногородці, загинуло 5 осіб. 1 поранено, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли блокпост у Ясногородці, загинуло 5 осіб. 1 поранено, - МВС

Поліція Київської області встановлює обставини обстрілу блокпоста у селі Ясногородка у Фастівському районі, внаслідок якого загинуло п'ятеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.

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"Окупанти з військової техніки 5 березня близько 18:00 здійснили обстріл мешканців села Ясногородка Бишівської територіальної громади. Ймовірно, розстріл вели із кулемета. Унаслідок атаки загинуло п'ять осіб, ще одна особа поранена", – наголошується в повідомленні.

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Топ коментарі
+14
Харьков. ПВО сбили росейский истребитель https://t.me/operativnoZSU/11606
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06.03.2022 18:26
+13
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06.03.2022 18:25
+8
❗️США дали "зелене світло" країнам НАТО на постачання винищувачів в Україну
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06.03.2022 18:38
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06.03.2022 18:25 Відповісти
Харьков. ПВО сбили росейский истребитель https://t.me/operativnoZSU/11606
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06.03.2022 18:26 Відповісти
Сейчас ****** бомбами по Харькаву,литают как на учениях.18:30.
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06.03.2022 18:41 Відповісти
Эдак они и на Одесскую трассу выйдут
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06.03.2022 18:32 Відповісти
Там такой прохід чудовий, що як мирних забрати. То там прям кладбище путінських орків буде
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06.03.2022 18:45 Відповісти
Думав, що далі житомирської не пустять...
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06.03.2022 18:34 Відповісти
Прийми,Боже,їхні душі.Богородице,молися за них.
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06.03.2022 18:34 Відповісти
Люди, досить бавитися в ці блок-пости - зараз війна, а не Майдан 2014 року...
Закопуйтесь в землю, розосереджуєтесь, маскуйтеся....
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06.03.2022 18:35 Відповісти
Блок-пости є різні, повірте на слово
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06.03.2022 18:38 Відповісти
❗️США дали "зелене світло" країнам НАТО на постачання винищувачів в Україну
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06.03.2022 18:38 Відповісти
Для истребителей полос как грязи, это не Боинги.
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06.03.2022 18:47 Відповісти
Колорадских жуков потравили.
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06.03.2022 18:49 Відповісти
В селах блокпосты это куча дров и кусок бетона. И местные с ломами и лопатами. В лучшем случае гладкоствол. Лучше скрытый пост и ходить по селу пугать мародеров. Появится кто, звонить куда надо и не отсвечивать. А не играть в войнушки. Опасно и бессмыслено
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06.03.2022 18:41 Відповісти
Нерозумію. Як вони туди добрались? Вони що вже в центр України зайшли?
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06.03.2022 18:57 Відповісти
В Ясногородке, Мотыжине и Копылове и чуть ближе к Севериновка они уже дней шесть. Танки, бмп, бук и грады. Около 35 единиц в сумме.
местные 2 Машины подожгли и у одного спионерили аккумулятор. Но это Информация на вчера. Что сегодня не знаю. Но они там плотно и давно. При въезде со стороны Мотыжине в Копылов около селекции ранее стояли два танка. Есть ли они сейчас не знаю
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06.03.2022 19:08 Відповісти
Так Київ майже в кільці, це якась херня, західна Україна віддихає, а вони мовчать... Це нівелює всі ті пости про їхні колони розбиті...
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06.03.2022 19:23 Відповісти
Заблукали. Їздять по степам - шукають де магазин пограбувать та заправитись.
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06.03.2022 19:33 Відповісти
R.I.P.
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06.03.2022 19:13 Відповісти
на Бишів намагаються пробитися орки
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06.03.2022 19:17 Відповісти
Окапываться надо.Зачем стоять на открытой местности?
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06.03.2022 19:30 Відповісти
 
 