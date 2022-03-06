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Російські окупанти обстріляли блокпост у Ясногородці, загинуло 5 осіб. 1 поранено, - МВС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поліція Київської області встановлює обставини обстрілу блокпоста у селі Ясногородка у Фастівському районі, внаслідок якого загинуло п'ятеро людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.
"Окупанти з військової техніки 5 березня близько 18:00 здійснили обстріл мешканців села Ясногородка Бишівської територіальної громади. Ймовірно, розстріл вели із кулемета. Унаслідок атаки загинуло п'ять осіб, ще одна особа поранена", – наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Сергей Владимирович b9c38e15
показати весь коментар06.03.2022 18:26
+13 Огусто
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+8 Сергей Владимирович b9c38e15
показати весь коментар06.03.2022 18:38
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Закопуйтесь в землю, розосереджуєтесь, маскуйтеся....
местные 2 Машины подожгли и у одного спионерили аккумулятор. Но это Информация на вчера. Что сегодня не знаю. Но они там плотно и давно. При въезде со стороны Мотыжине в Копылов около селекции ранее стояли два танка. Есть ли они сейчас не знаю