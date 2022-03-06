Генсек ООН закликав до паузи у бойових діях в Україні для евакуації населення
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Встановити паузу у бойових діях в Україні, щоб забезпечити безпечний прохід мирних жителів з Маріуполя, Харкова та Сум, а також усіх інших місць, охоплених конфліктом, закликав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У своєму Twitter у неділю Гутерріш зазначив, що така пауза дозволить також забезпечити доставку життєво необхідних гуманітарних вантажів для тих, хто залишається.
За даними ООН, втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 5 березня включно становлять 1123 цивільних, серед них 364 загиблих, зокрема, 25 дітей.
"Реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, водночас, як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується" – зазначає управління Верховного комісара ООН з прав людини.
Крім того, розпочата Росією війна призвела до того, що кількість біженців з України перевищила 1,5 млн осіб, зазначила у неділю ООН.
Будь ласка, зачекайте...
Так что
Гомосек ООН иди по направлению руского корабля!!!
Китайське телебачення цілодобово крутить ролики і показує жертв бомбардування в Україні, вбитих цивільних і називає росіян фашистами
Китай дотримується своєї древньої філософії - очікувати на березі річки доки не пропливуть по ній трупи ворогів... А я вже писав сьогодні, що на Далекому Сході лишилися лише гарнізони з контрактниками... -Тобто, іди й бери голими руками
2. Японія знову дала ноту протесту Орді і назвала Курили своїми але окупованими територіями
І це я теж писав перед війною (десь в січні-лютому) - як фактори, які стримують Орду від початку війни з Україною...
Так що "денацифікація" України може обернутися "денацифікацією" самої Орди...
Завернуть не можем, пакеты теперь стоят денег
Потім хай летить до коридору і особисто контролює, щоб кацапня дотримувалася... Так ще є шанси, що кацапня дотримається умов.
Інакше, вийде як з Маріуполем вчора і сьогодні.
А что, украинских мужчин можно убивать? Можно дома и больницы взрывать? ....
Особенно их беспокоят Стингеры!