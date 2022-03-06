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Генсек ООН закликав до паузи у бойових діях в Україні для евакуації населення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генсек ООН закликав до паузи у бойових діях в Україні для евакуації населення

Встановити паузу у бойових діях в Україні, щоб забезпечити безпечний прохід мирних жителів з Маріуполя, Харкова та Сум, а також усіх інших місць, охоплених конфліктом, закликав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У своєму Twitter у неділю Гутерріш зазначив, що така пауза дозволить також забезпечити доставку життєво необхідних гуманітарних вантажів для тих, хто залишається.

За даними ООН, втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 5 березня включно становлять 1123 цивільних, серед них 364 загиблих, зокрема, 25 дітей.

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"Реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, водночас, як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується" – зазначає управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Крім того, розпочата Росією війна призвела до того, що кількість біженців з України перевищила 1,5 млн осіб, зазначила у неділю ООН.

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Топ коментарі
+32
Это возможность кацапам перегрупироваться.

Так что
Гомосек ООН иди по направлению руского корабля!!!
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06.03.2022 19:23
+25
Это когда рашисты подвозят себе паливо, жратву и боеприпасы, а по ним не льзя стрелять
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06.03.2022 19:24
+16
О, ООН обьявилось, нахрен ненужная организация.
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06.03.2022 19:23
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что такое пауза???????????
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06.03.2022 19:22 Відповісти
Это возможность кацапам перегрупироваться.

Так что
Гомосек ООН иди по направлению руского корабля!!!
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06.03.2022 19:23 Відповісти
Генеральному Секуну наверное не дошло, шо кацапье намеренно мешает эвакуации и держит людей в заложниках, не знает, что кацапы творят по Миру, в той же Сирии? Они сорвут любые попытки к эвакуации, постродает еще больше мирного населения.
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06.03.2022 19:31 Відповісти
Это когда рашисты подвозят себе паливо, жратву и боеприпасы, а по ним не льзя стрелять
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06.03.2022 19:24 Відповісти
1. Китай офіційно готовить "денацифікацію росії", бо вона вбиває мирних людей

Китайське телебачення цілодобово крутить ролики і показує жертв бомбардування в Україні, вбитих цивільних і називає росіян фашистами

Китай дотримується своєї древньої філософії - очікувати на березі річки доки не пропливуть по ній трупи ворогів... А я вже писав сьогодні, що на Далекому Сході лишилися лише гарнізони з контрактниками... -Тобто, іди й бери голими руками

2. Японія знову дала ноту протесту Орді і назвала Курили своїми але окупованими територіями

І це я теж писав перед війною (десь в січні-лютому) - як фактори, які стримують Орду від початку війни з Україною...

Так що "денацифікація" України може обернутися "денацифікацією" самої Орди...
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06.03.2022 19:30 Відповісти
китайці, згадайте острів Данамський та відкривайте другий фронт!
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06.03.2022 19:43 Відповісти
Китайцы, забирайте!

Завернуть не можем, пакеты теперь стоят денег
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06.03.2022 19:58 Відповісти
коментар відмічено як спам
Лавров повёз ультиматум?

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06.03.2022 19:22 Відповісти
Вже ж сказали, шо то за дипломатами, яким США під зад дали, полетіли.
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06.03.2022 19:27 Відповісти
коментар відмічено як спам
где сказали? Скорее эвакуируют дипломатов перед войной
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06.03.2022 19:48 Відповісти
О, ООН обьявилось, нахрен ненужная организация.
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06.03.2022 19:23 Відповісти
ООН это похороное бюро.
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06.03.2022 19:36 Відповісти
Касап только пестюль понимает... и то, пестюль от пустого холодильника..
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06.03.2022 19:24 Відповісти
ну то такое, поп%здели и забыли
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06.03.2022 19:24 Відповісти
Да ложили мокшане на ООН с его озабоченностями. Им СовБез при ООН только нужен, чтобы под себя нужные решения проталкивать, а также палки в колёса вставлять, в виде права на вето.
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06.03.2022 19:26 Відповісти
ООН розуміє, що окрім самого ООН на ООН ніхто в світі уваги не звертає?
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06.03.2022 19:26 Відповісти
Хай летить в Москву, домовляється про коридор.
Потім хай летить до коридору і особисто контролює, щоб кацапня дотримувалася... Так ще є шанси, що кацапня дотримається умов.
Інакше, вийде як з Маріуполем вчора і сьогодні.
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06.03.2022 19:26 Відповісти
Кацапы нелюди и доверия им нет
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06.03.2022 19:27 Відповісти
Контролювати повинен пішки.
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06.03.2022 19:35 Відповісти
Ага, путлер на байдена клал, а тебя послушает.
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06.03.2022 19:26 Відповісти
Мне иногда кажется что он спит с открытыми глазами
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06.03.2022 19:27 Відповісти
.......организация импотент..... ....и кто уже её слушает?....
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06.03.2022 19:27 Відповісти
Москалі полюбому будуть бити по зелених коридорах. Вони завжди так робили.
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06.03.2022 19:27 Відповісти
Во тварь. Пусть предложит сделать паузу убийце, который будет резать горло его ребенку, для того, что бы вытереть кровь с пола.
А что, украинских мужчин можно убивать? Можно дома и больницы взрывать? ....
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06.03.2022 19:28 Відповісти
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06.03.2022 19:28 Відповісти
Нужно срочно помогать Мариуполю,там уже реально у людей вопрос какая защита если начнутся смерти от переохлаждения и голода
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06.03.2022 19:29 Відповісти
І це все? Закликання до паузи в бойових діях? Це ви до цього всього довели,паскуди. Викормили монстра.
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06.03.2022 19:29 Відповісти
Россия просит остановить Европу и НАТО вооружать Украину!
Особенно их беспокоят Стингеры!
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06.03.2022 19:30 Відповісти
ПЗРК как оказалось серьёзная проблема для кацев. Работают по низколетящим целям обнуляя их вертушки и штурмовики. Если подымаются выше, тогда их отлично валит ПВО.
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06.03.2022 19:37 Відповісти
Значить, гарні черевики - треба брати.
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06.03.2022 19:43 Відповісти
«Еще раз обращаюсь: давайте примем Украину в НАТО, дадим русским 24 часа на вывод войск, а если они не уступят, начнем действовать в Украине как НАТО. Боимся ли мы ядерного оружия? А если взорвется какая-нибудь электростанция, что будет с нами?
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06.03.2022 19:33 Відповісти
Польща може вчинити ліпше. Вийти з НАТО і стати на бік України як союзник. А, та ні. Путін же нападе.
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06.03.2022 19:37 Відповісти
Люди в Херсоне говорят, что если б ТРО им вовремя раздало оружие они бы выбили русских из города к ***** матери. Дорогие РУКОВОДИТЕЛИ ТРО, сейчас время массово учить стрелять и раздавать оружие гражданским.
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06.03.2022 19:35 Відповісти
ООН такая же импотентная организация как и ее предшественница Лига Наций.
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06.03.2022 19:38 Відповісти
ООН только указы рассылает. Для обеспечения своих заявлений, пускай пришлет конвой. Іловайськ никто не забыл.
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06.03.2022 19:40 Відповісти
"Корисний ідіот!"©
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06.03.2022 19:43 Відповісти
Їбашить потрібно свинособак,покі дула у в гармат гарячі...Миротворець їбаний.Багатьох вмиротворив?
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06.03.2022 19:43 Відповісти
Шо значит "пауза"??? Давайте на недельку перестанем убивать украинцев, а потом снова начнем??? ОН ДЕБИЛ???
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06.03.2022 19:46 Відповісти
*** ************м*** ********* *** м********* ****** *********, короче, мы очень преочень преочеоченьочень озабочены.
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06.03.2022 19:47 Відповісти
"Антоніна" Гутерріш досить вже гутарити - все одно всім пох..й
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06.03.2022 19:48 Відповісти
"fodas"-генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу-курсом рашистського корабля.Давай так- Для Встановлення паузи у бойових діях в Україні, щоб забезпечити безпечний прохід мирних жителів з Маріуполя, Харкова та Сум, а також усіх інших місць, охоплених конфліктом ООН надсилає в Україну ,миротворчу місію- "голубі каски".
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06.03.2022 19:48 Відповісти
Гомосєк ООН з Соціалістичної партії. Цим все пояснюється. Гандонерріш.
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06.03.2022 19:49 Відповісти
ООН - это полностью бесполезная контора. Так приехали себе дипломатишки всякие, приняли что-то, зафиксировали какими-то бумажками, которыми все подтираются. И разьехались. Звери кацапские вообще насрали на все и на весь мир тоже
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06.03.2022 20:04 Відповісти
 
 