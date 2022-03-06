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Українці переказали на підтримку ЗС України через "Дію" вже 100 млн грн, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці переказали на підтримку ЗС України через "Дію" вже 100 млн грн, - Федоров

Українці передали на підтримку Збройних сил через "Дію" вже 100 млн грн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"100 млн гривень на українську армію через "Дію"! Таку суму зібрали завдяки більш ніж 100 тисячам користувачів програми. Дякуємо кожному з вас. Знаємо, що можете ще більше. Разом – до перемоги!", - написав Федоров.

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Топ коментарі
+9
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06.03.2022 19:45
+3
Ага щаз
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06.03.2022 19:52
+3
не можна давати таку інформацію публічно.Навіть на ЦН повно кацапів,які маскуються під українців, а скільки завербованих мишебратьїв.
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06.03.2022 19:57
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06.03.2022 19:45 Відповісти
Що з цих мільярдів закупили для ВСУ і для самооборони?
Немає ніяких звітів.
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06.03.2022 19:47 Відповісти
Ага щаз
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06.03.2022 19:52 Відповісти
подоляковских ботов добавилось, так что некоторые деньги ушли на PR
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06.03.2022 19:53 Відповісти
не можна давати таку інформацію публічно.Навіть на ЦН повно кацапів,які маскуються під українців, а скільки завербованих мишебратьїв.
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06.03.2022 19:57 Відповісти
Не згодна. Нормально було би відзвітувати про закуплені каски, засоби захисту.
А то тільки розказують сквльки мільярдфв назбирали, а мери міст кричать-просять про допомогу.
Люди на місцях дуже багато допомагають, але ресурсу в них зараз не так багато.
Ті ж каски проблематично закупити самій теробороні.
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06.03.2022 20:13 Відповісти
180 рублей за 1$ где новость?)))
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06.03.2022 19:51 Відповісти
о-го а что будет завтра?
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06.03.2022 20:29 Відповісти
Давайте лучше на киллера скинемся..
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06.03.2022 19:53 Відповісти
я не можу перерахувати вже тиждень не нараховуються ці кошти від подачі запиту....
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06.03.2022 19:54 Відповісти
У меня легко получается. Уже несколько раз заходил в приват24 и мгновенно перечислял.
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06.03.2022 20:05 Відповісти
мається на увазі тисячка єПідтримки
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06.03.2022 20:06 Відповісти
з першого разу перечислилось
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06.03.2022 20:08 Відповісти
ну як до вас не доходить, на картку єПідтримки не нараховуються! Запит і Дії подав лишень тиждень тому, як дізнався, що можна перенаправити на армію!
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06.03.2022 20:10 Відповісти
Украину не разорвать!
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06.03.2022 19:58 Відповісти
я волонтерам перечисляю....сьогодні трохи закинув на "пекельні машини"))
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06.03.2022 20:09 Відповісти
 
 