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Українці переказали на підтримку ЗС України через "Дію" вже 100 млн грн, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українці передали на підтримку Збройних сил через "Дію" вже 100 млн грн.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"100 млн гривень на українську армію через "Дію"! Таку суму зібрали завдяки більш ніж 100 тисячам користувачів програми. Дякуємо кожному з вас. Знаємо, що можете ще більше. Разом – до перемоги!", - написав Федоров.
Топ коментарі
+9 Veter Isinski
показати весь коментар06.03.2022 19:45
+3 Sergey Yatcenuk
показати весь коментар06.03.2022 19:52
+3 Лилия Стацкая
показати весь коментар06.03.2022 19:57
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А то тільки розказують сквльки мільярдфв назбирали, а мери міст кричать-просять про допомогу.
Люди на місцях дуже багато допомагають, але ресурсу в них зараз не так багато.
Ті ж каски проблематично закупити самій теробороні.