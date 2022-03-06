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Українська влада має план дій у разі, якщо Зеленського буде вбито, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Події

Українська влада має план дій у разі, якщо Зеленського буде вбито, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що українці мають план "безперервності влади" на випадок, якщо президента України Володимира Зеленського буде вбито.

Про це він сказав у неділю в інтерв'ю програмі CBS "Face the Nation", повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Українці мають плани, про які я не говоритиму або не вдаватимусь у будь-які подробиці, щоб переконатися, що існує безперервність правління - у той чи інший спосіб. І я збираюся зупинитися на цьому", - сказав Блінкен.

Він також похвалив Зеленського за його лідерство у цій війні.

"Лідерство, яке продемонстрував президент Зеленський, продемонстрував увесь уряд, чудове, вони стали втіленням цього неймовірно хороброго українського народу", - сказав Блінкен.

Водночас він висловив упевненість, що російський лідер Володимир Путін "приречений програти".

"Просто виграти битву - це не виграти війну. Взяти місто не означає, що він взяв серця та розум українського народу", - заявив держсекретар США.

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Блінкен додав, що Україна та її союзники мають бути готові до того, що агресія "триватиме деякий час".

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Топ коментарі
+82
Коротко
У нас всі українці..президенти
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06.03.2022 19:58
+45
Україна і є президент. Так працює демократія.
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06.03.2022 19:59
+45
Головне щоб ВСУ вистояло,вистояв народ України, а керманичі знайдуться.
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06.03.2022 20:01
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ты идиот? вы сам лижешь вальцману демонстративно.. Зеленский все делает правильно.. Украине сейчас только не хватало борьбы за власть во время войны.. я вообще до войны был против вальцмана, опзж и зеленского.. но сейчас руководство страны менять нельзя..
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06.03.2022 20:49 Відповісти
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06.03.2022 20:54 Відповісти
Реально выпей валерьянки. Сразу полегчает
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06.03.2022 22:11 Відповісти
это из твоего опыта? пошел ***** со своей валерианкой, боярышником и советами..
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06.03.2022 22:31 Відповісти
Я не голосовал за Зеленского, но сейчас он президент моей УКРАИНЫ!!!!
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06.03.2022 20:31 Відповісти
Ніхто того не заперечує, але як скоїться непередбачуване,то багато хто з героїв віддав життя за Україну.І Україна на залишиться без сильного лідера,не треба робити з Зеленського скарбницю націі,всі ми готові віддати своє життя за Україну,зараз війна .
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06.03.2022 20:36 Відповісти
Ніхто з нього й не робить "скарбницю нації", але у воєнному стані не варто сперечатися за місце лідера. Закінчемо війну й розрулимо хто прав,а хто ні.
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06.03.2022 20:49 Відповісти
Де ви бачили суперечкі?Не пишіть того що немає. Кожен з нас може загинути, на місце вбитого воїна становиться інший воїн.Якщо загине Зеленський прийде інший лідер,Україну ніхто не здасть,народ не дозволить,ні Зеленському ,нікому! Ось це головне.
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06.03.2022 20:53 Відповісти
Так чи інакше Зеленський є вже героєм рівня Сагайдачного. І це вже ввійшло в історію, адже весь світ спостерігає. А хйло - стало рівнем Гітлера.
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06.03.2022 20:35 Відповісти
Для чого тріпати язиком. Блінкін, допомогайте ділом. Закрийте повітряний простір. Надайте Україні ПЗРК, Джевеліни, РПГ, іншу летальну зброю, гуманітарну допомогу.
Ми ж не патякаємо про смерть Байдена. Б'ємо ворога де тільки його бачим.
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06.03.2022 20:39 Відповісти
***** поддержка я **** , лубче б и ********* не открывали , а дали вооружение ПВО ****** ******
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06.03.2022 21:00 Відповісти
Петрик вже труси чисті натягнув )
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06.03.2022 21:24 Відповісти
ага, і Мінськ-4 вже малює
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06.03.2022 22:43 Відповісти
Василь Діжка Клінічний ідіот
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06.03.2022 21:40 Відповісти
Твй чоловік постійно в брудних трусах ходить? )))
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06.03.2022 21:59 Відповісти
у неї нема чоловіка
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06.03.2022 22:45 Відповісти
У неї ж та штуковина чорна вся )))
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06.03.2022 23:11 Відповісти
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