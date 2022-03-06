Глава Львівської ОВА Козицький зустрівся з главою комітету Палати представників США із закордонних справ Міксом: Обговорили закриття неба

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зустрівся із очільником комітету Палати представників США із закордонних справ Грегорі Міксом.

Козицький ознайомив Мікса із ситуацією в Україні, повідомив голова ОВА у своєму Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася на українсько-польському кордоні.

"У розмові з паном Міксом ще раз наголосив на важливості закриття неба над Україною. Додав, що міжнародну петицію до НАТО щодо цього підписали уже понад мільйон людей", – зазначив Козицький.

Він також додав у розмові з Міксом, що для цивільної авіації небо над Україною закрите з початку війни. Але зараз найважливіше – закрити його для військової авіації росії, бо через бомбардування нею цивільних об’єктів гинуть невинні мирні жителі.

"Російські війська повинні усвідомити, що, якщо вже вони пішли війною на нас, то мають воювати з українською армією, а не беззбройними людьми", – наголосив Козицький.

Він також просив США як країну-партнера підтримати Україну бронежилетами, бойовими шоломами, автотранспортом, ліками та польовими госпіталями.

"Голова комітету Палати представників США із закордонних справ погодився із важливістю того, про що я сказав, і пообіцяв виступити з ініціативою збільшити допомогу для України", – проінформував голова ОВА.

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