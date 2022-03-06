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Внаслідок обстрілу військами РФ в Ірпені сьогодні загинули 8 мирних жителів, - мер Маркушин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілу військами РФ в Ірпені сьогодні загинули 8 мирних жителів, - мер Маркушин

У неділю в Ірпені загинуло вісім мирних жителів внаслідок обстрілу російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомив мер міста Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські загарбники обстріляли наших мирних жителів. Загинула родина, в неї потрапив снаряд, і на моїх очах загинуло дві маленькі дитини та двоє дорослих. Загалом близько восьми людей загинули при сьогоднішніх обстрілах", - сказав він.

Також Маркушин повідомив, що завтра о 10 ранку буде евакуація мешканців міста, автобусом від Романівки.

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Топ коментарі
+9
Русня, будьте вы прокляты!
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06.03.2022 20:13
+3
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06.03.2022 20:16
+3
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
5 мар.



Пропаганда: путинская армия громит НАТО, форсирует Ла-Манш, захватывает Лондон, пересекает Атлантику и Путин ужинает в Белом Доме. Реальность: твою армию отлавливают по лесам черниговские крестьяне
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06.03.2022 20:22
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Русня, будьте вы прокляты!
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06.03.2022 20:13 Відповісти
Орки перейшли на нічні бомбардування з белгорода вилитіли літаки та вертольоти.
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06.03.2022 20:22 Відповісти
Потрібно знищити 80 карателів.
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06.03.2022 20:13 Відповісти
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06.03.2022 20:16 Відповісти
россия приносит только убийства и смерти
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06.03.2022 20:18 Відповісти
Нужно выстроить очередь из пленных оккупантов, дать каждому мобильник и ссообщить: за каждого убитого укаринского ребенка будут расстреливать двоих прленных. У них не война, а спецопераця, значит законы о войне в данном случае не действуют. Пусть звонят куда хотят и просят кого хотят, чтоб не стреляли в гражданских.
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06.03.2022 20:20 Відповісти
вот теперь скажите, нах нам это нато
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06.03.2022 20:20 Відповісти
вам кацапам не нато надо а братская могила залитая бетоном
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06.03.2022 21:20 Відповісти
а тебе что надо в моей братской могиле, иди к свинособакам тварь ******
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06.03.2022 21:25 Відповісти
мне надо поссцать на могилу твоей рашки
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06.03.2022 21:32 Відповісти
так иди по сссы, только смотри сам не обмочись свинособака
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06.03.2022 22:32 Відповісти
я тебе кацап в рот уже нассцал а тебе все божья роса
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06.03.2022 23:07 Відповісти
россияне ордынцы - нация разрушителей.

и раньше так было. европейцы были созидателями, а золотоордынцы - разрушителями.
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06.03.2022 20:20 Відповісти
У этих криворуких орков получается делать только средства войны. Все, что нужно в мирной жизни, орки делать не умеют.
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06.03.2022 20:21 Відповісти
І це та ботоксна падаль стверджує Ердогану, що його кати по мирним не стріляють. А радник арестович ще призиває проявляти гуманність до карателів рашинських.
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06.03.2022 20:22 Відповісти
Арестович засланный казачек мутный крот еще с давних времен
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06.03.2022 21:21 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
5 мар.



Пропаганда: путинская армия громит НАТО, форсирует Ла-Манш, захватывает Лондон, пересекает Атлантику и Путин ужинает в Белом Доме. Реальность: твою армию отлавливают по лесам черниговские крестьяне
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06.03.2022 20:22 Відповісти
Чому потрібно максимально швидко знешкодити (знищити) кадировців біля Ірпеня та інших подібних безжальних машин-убивць?

- Тому що вони показують поганий приклад іншим частинам загарбників.
Інші загарбники могли б прислухатися до голосу здорового глузду і розуму і кинути зброю і здатися, але приклад всяких нелюдів може збити інших людей з правильного шляху, і тоді вони і самі загинуть, але і перед тим можуть завдати значно більше шкоди, аніж якби вони не мали поганого прикладу.

Як проводити профілактику за межами великих міст? - Військові знають краще. Тільки нагадаю слова В.Леніна:
ми повинні мати 10-кратну перевагу у ключових точках у ключовий час.
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06.03.2022 22:59 Відповісти
 
 