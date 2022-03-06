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Внаслідок обстрілу військами РФ в Ірпені сьогодні загинули 8 мирних жителів, - мер Маркушин
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У неділю в Ірпені загинуло вісім мирних жителів внаслідок обстрілу російськими окупантами.
Про це у Telegram повідомив мер міста Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські загарбники обстріляли наших мирних жителів. Загинула родина, в неї потрапив снаряд, і на моїх очах загинуло дві маленькі дитини та двоє дорослих. Загалом близько восьми людей загинули при сьогоднішніх обстрілах", - сказав він.
Також Маркушин повідомив, що завтра о 10 ранку буде евакуація мешканців міста, автобусом від Романівки.
Топ коментарі
+9 Alex Yugov
показати весь коментар06.03.2022 20:13
+3 Владимир c2a8b9e2
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+3 Перехватчик
показати весь коментар06.03.2022 20:22
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и раньше так было. европейцы были созидателями, а золотоордынцы - разрушителями.
засланный казачекмутный крот еще с давних времен
@_Fashington
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5 мар.
Пропаганда: путинская армия громит НАТО, форсирует Ла-Манш, захватывает Лондон, пересекает Атлантику и Путин ужинает в Белом Доме. Реальность: твою армию отлавливают по лесам черниговские крестьяне
- Тому що вони показують поганий приклад іншим частинам загарбників.
Інші загарбники могли б прислухатися до голосу здорового глузду і розуму і кинути зброю і здатися, але приклад всяких нелюдів може збити інших людей з правильного шляху, і тоді вони і самі загинуть, але і перед тим можуть завдати значно більше шкоди, аніж якби вони не мали поганого прикладу.
Як проводити профілактику за межами великих міст? - Військові знають краще. Тільки нагадаю слова В.Леніна:
ми повинні мати 10-кратну перевагу у ключових точках у ключовий час.