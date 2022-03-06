Внаслідок обстрілу військами РФ в Ірпені сьогодні загинули 8 мирних жителів, - мер Маркушин

У неділю в Ірпені загинуло вісім мирних жителів внаслідок обстрілу російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомив мер міста Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські загарбники обстріляли наших мирних жителів. Загинула родина, в неї потрапив снаряд, і на моїх очах загинуло дві маленькі дитини та двоє дорослих. Загалом близько восьми людей загинули при сьогоднішніх обстрілах", - сказав він.

Також Маркушин повідомив, що завтра о 10 ранку буде евакуація мешканців міста, автобусом від Романівки.

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